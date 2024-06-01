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городе. В нашем случае перед Аркадием стояла непростая задача: провести экскурсию для притязательных клиентов во время гей-парада и последовавших за ним концертов в невероятном шуме и хаосе, и он справился с этой задачей просто блестяще. Мы услышали много нового о Бельгии и Брюсселе, увидели знаменитые здания, формирующие облик города. Между делом Аркадий порекомендовал несколько баров и ресторанов, один из которых мы даже успели оценить после экскурсии - восторг! По ходу экскурсии мы получили наводки на знаковые магазины и идеи о том, какие сувениры стоит привезти друзьям, чем побаловать себя лично и как разнообразить культурный досуг. Аркадий - прекрасный рассказчик и эрудированный собеседник, готовый ответить на любые вопросы об истории города и о жизни в Брюсселе в наши дни. Очень рекомендую!