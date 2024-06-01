1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История Брюсселя с XV века до наших дней
Всё, что надо узнать и увидеть в городе
Начало: В центре города
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
Начало: В районе метро Saint Catherine
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
163€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ар-нуво Брюсселя
Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов
Начало: Зависит от выбранного маршрута
18 июня в 10:30
21 июня в 10:30
€147 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Европарламент и евроквартал Брюсселя
С интересом погрузиться в политическую жизнь города
Начало: в парке Пятидесятилетия
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Брюссель Брейгеля
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Начало: У церкви Св. Николая
18 июня в 11:00
21 июня в 11:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель для детей
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€219 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брюссель в шоколаде
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Начало: по договоренности
15 июня в 11:00
16 июня в 10:00
€249 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель для своих: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Редко оставляю отзывы, но тут хочется оставить однозначно. Аркадий прекрасный гид, интересный, знающий, замечательный собеседник, который поддержит любую тему, время
- ДДина25 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
- ААнтон24 мая 2024Александра — замечательная рассказчица и превосходно знает Брюссель. Было здорово узнать много нового о городе, о жизни в Бельгии, о кулинарных пристрастиях бельгийцев и просто поболтать. Однозначно рекомендую!
- EEkaterina20 мая 2024Несмотря на шествия в городе, экскурсия удалась ☺️
- ААнна19 мая 2024Интеллигентная и хорошо структурированная экскурсия для тех, кто в Брюсселе впервые, и для тех, кто уже бывал в этом прекрасном
- ЕЕлена17 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!
- ММарк9 мая 2024Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.
- ЮЮрий7 мая 2024Александра, удивительный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании. Все организовано таким образом, что ты, как бы, просто, гуляешь, что то
- ААлександр7 мая 2024Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он
- ННадежда6 мая 2024Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 145 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 484 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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