В Брюсселе каждый уголок словно создан для фотосессий.
На этой индивидуальной экскурсии посетители увидят Королевский дворец, Писающего мальчика, собор Саблонской Богоматери и музейный квартал. В ходе прогулки гид расскажет об истории города и поделится советами по фотосъёмке. Завершится экскурсия дегустацией бельгийского пива в квартале, известном своей гастрономией. Участники узнают, как выбирать сорта пива и где попробовать лучшие вафли и шоколад
На этой индивидуальной экскурсии посетители увидят Королевский дворец, Писающего мальчика, собор Саблонской Богоматери и музейный квартал. В ходе прогулки гид расскажет об истории города и поделится советами по фотосъёмке. Завершится экскурсия дегустацией бельгийского пива в квартале, известном своей гастрономией. Участники узнают, как выбирать сорта пива и где попробовать лучшие вафли и шоколад
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фотогеничные локации
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🍺 Дегустация бельгийского пива
- 📚 Интересные факты о Брюсселе
- 👑 Королевский дворец
- 🏛️ Собор Саблонской Богоматери
Что можно увидеть
- Гран-Плас
- Королевский дворец
- Королевская галерея Святого Юбера
- Холм искусств
- Собор Саблонской Богоматери
- Сад Петит Саблон
- Ратуша
- Писающий мальчик
- Здание биржи
Описание экскурсии
- Начнём с площади Гран-Плас, которая считается красивейшей в Европе
- Увидим Королевский дворец и заглянем в его сад
- Зайдём в Королевскую галерею Святого Юбера
- Посмотрим на панораму города с Холма искусств
- Посетим собор Саблонской Богоматери и сад «Петит Саблон»
- Пройдёмся по Музейному кварталу
- Насладимся видом ратуши, пряничных домиков и фасадов в стиле ар-нуво
- Дойдём до фонтана «Писающий мальчик»
- Рассмотрим историческое здание биржи
- В квартале, известном как чрево Брюсселя, поговорим о местной гастрономии и продегустируем бельгийское пиво
- Найдём бар из Книги рекордов Гиннеса с ассортиментом более чем две тысячи пивных сортов
Как фотограф я обращу ваше внимание на лучшие ракурсы города и точки для съёмки, которые сделают ваши фото яркими и атмосферными. Поделюсь советами, как запечатлеть архитектуру, людей и детали города так, чтобы кадры выглядели профессионально.
Расскажу:
- Как и когда появилось государство Бельгия
- Почему бельгийские короли — вовсе не бельгийцы
- Сколько противоречий соединяет в себе наша маленькая страна
- Как правильно выбирать сорта бельгийского пива (и угощу вас одним из своих любимых)
А также посоветую, где стоит попробовать бельгийские вафли, купить шоколад, продегустировать пиво для более подробного знакомства с ним и вкусно поужинать.
Организационные детали
- Настоятельно рекомендую приходить за 15 минут до начала экскурсии, чтобы успеть задать все интересующие вопросы
- Прогулка состоится при любой погоде. Если она дождливая или облачная, захватите зонтик
- Бокал пива входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Brussels Central
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Брюсселе
Провела экскурсии для 26 туристов
Я в туризме с далёкого 2000 года. Окончила университет по специальности «Гид-переводчик». Работала в больших туристических компаниях. С 2017 года занимаюсь фотографией и готова помочь вам сделать отличные снимки во время экскурсий.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
30 окт 2025
Все хорошо. Елене спасибо.
И
Ирина
29 сен 2025
Прекрасная нестандартная экскурсия! Не заученная, не шаблонная- индивидуальная 👍
Елена
16 сен 2025
Великолепная экскурсия с Еленой!!! Замечательный и доброй души человек,который влюбил нас в замечательный город Брюгге и в Бельгию в целом,напоил различными видами пива и рассказал про них многое)Это не просто экскурсия-это дегустация с экскурсией❤️Благодарим и рекомендуем от души❤️❤️❤️
Маргарита
4 сен 2025
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию по Брюсселю. Наша кампания осталась очень довольна временем, проведенным на экскурсии с Еленой! Было много интересного, оригинального (дегустация пива 😊) и познавательного! Рекомендую данную экскурсию! Не пожалеете!
Светлана
19 авг 2025
Елена очень интересно все рассказала, показала красивые локации для фото, угостила разными сортами пива. Советуем)
Елена
Ответ организатора:
Спасибо за добрые слова. Интересных вам путешествий
Входит в следующие категории Брюсселя
Похожие экскурсии из Брюсселя
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Брюссель в тарелке: гастрономическая экскурсия по столице Бельгии
Известные символы Бельгии - пиво, шоколад и картошка фри. Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте байки, рецепты и менталитет бельгийцев
Начало: В районе метро Saint Catherine
Завтра в 12:30
13 ноя в 12:30
€155
€172 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Многоликий Брюссель: экскурсия по средневековому и современному городу
Увидим Нижний средневековый город, Гранд Пляс, «Писающего Мальчика» и Жаннеке-Пис, Королевский дворец и многое другое
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
13 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия «Брюссель за один день»
Погрузитесь в атмосферу Брюсселя: Гранд Пляс, Королевские галереи, граффити, шоколад и пиво в баре «Делириум». Уникальная экскурсия по старинным улочкам
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
16 дек в 11:30
17 дек в 11:30
€160 за всё до 10 чел.