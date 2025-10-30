В Брюсселе каждый уголок словно создан для фотосессий. На этой индивидуальной экскурсии посетители увидят Королевский дворец, Писающего мальчика, собор Саблонской Богоматери и музейный квартал. В ходе прогулки гид расскажет об истории города и поделится советами по фотосъёмке. Завершится экскурсия дегустацией бельгийского пива в квартале, известном своей гастрономией. Участники узнают, как выбирать сорта пива и где попробовать лучшие вафли и шоколад

Описание экскурсии

Начнём с площади Гран-Плас, которая считается красивейшей в Европе

Увидим Королевский дворец и заглянем в его сад

Зайдём в Королевскую галерею Святого Юбера

Посмотрим на панораму города с Холма искусств

Посетим собор Саблонской Богоматери и сад «Петит Саблон»

Пройдёмся по Музейному кварталу

Насладимся видом ратуши, пряничных домиков и фасадов в стиле ар-нуво

Дойдём до фонтана «Писающий мальчик»

Рассмотрим историческое здание биржи

В квартале, известном как чрево Брюсселя, поговорим о местной гастрономии и продегустируем бельгийское пиво

Найдём бар из Книги рекордов Гиннеса с ассортиментом более чем две тысячи пивных сортов

Как фотограф я обращу ваше внимание на лучшие ракурсы города и точки для съёмки, которые сделают ваши фото яркими и атмосферными. Поделюсь советами, как запечатлеть архитектуру, людей и детали города так, чтобы кадры выглядели профессионально.

Расскажу:

Как и когда появилось государство Бельгия

Почему бельгийские короли — вовсе не бельгийцы

Сколько противоречий соединяет в себе наша маленькая страна

Как правильно выбирать сорта бельгийского пива (и угощу вас одним из своих любимых)

А также посоветую, где стоит попробовать бельгийские вафли, купить шоколад, продегустировать пиво для более подробного знакомства с ним и вкусно поужинать.

Организационные детали