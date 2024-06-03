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По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
50€40 за человека
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
Расписание: каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
Расписание: Кадый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
- ААнжелика1 июня 2024Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
- VVictoria29 мая 2024Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
- ДДориан28 мая 2024Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
- ВВиктор5 мая 2024Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
- ММаксим21 апреля 2024Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.
- DDenis29 января 2024Интересная и приятная экскурсия по Брюсселю - понравились и формат, и подход, и содержание.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Групповые»
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