Е Елена Ежедневная прогулка по Брюсселю Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!

А Анжелика Ежедневная прогулка по Брюсселю читать дальше Остановки небольшие, в основном бежишь от одного места к другому, получаешь разрозненные куски информации, иногда не понятно зачем мы здесь остановились, т к ничего примечательного нет. Маршрут, на мой взгляд, составлен спорно. Лучше меньше остановок, но более содержательно. Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».

V Victoria Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.

Д Дориан Ежедневная прогулка по Брюсселю Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!

В Виктор Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!

М Максим Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.