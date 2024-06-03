Групповые экскурсии Брюсселя

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Брюсселе на русском языке, цены от €30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Брюсселю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
29 отзывов
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Тронной площади, около Королевского дворца
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
🚶 Пешая
скидка
20%
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
Погрузиться в мир аутентичных вкусов и захватывающей атмосферы города
Начало: На площади Marché Aux Herbes
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5040 за человека
Обзорная экскурсия по Брюсселю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
Расписание: каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Ешь, молись, люби Брюссель
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Ешь, молись, люби Брюссель
Начало: Place marché Aux Herbes, 1000 Bruxelles, Бельгия
Расписание: Кадый день в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Полина прекрасный гид и интересный собеседник. Экскурсия проходит по интересному маршруту без толп туристов. После прогулки захотелось ещё на денек остаться в Брюсселе:-) Рекомендую!
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Были с детьми, для ребенка 7 лет сложно быстро перемещаться по маршруту, темп экскурсии очень высокий « галопом по Европе».
    читать дальше

    Остановки небольшие, в основном бежишь от одного места к другому, получаешь разрозненные куски информации, иногда не понятно зачем мы здесь остановились, т к ничего примечательного нет. Маршрут, на мой взгляд, составлен спорно. Лучше меньше остановок, но более содержательно.

  • V
    Victoria
    29 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия, все было, как напсиано в дескрипшене и даже лучше.
  • Д
    Дориан
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Брюсселю
    Организация, маршрут и энтузиазм гида - всё понравилось. Спасибо!
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Настолько захватывающая экскурсия, что потом долго не могли прийти в себя. Юви просто заворожила нас рассказом. Да ещё и под вкусные бельгийские блюда. Всем рекомендую!
  • М
    Максим
    21 апреля 2024
    Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
    Отличная экскурсия. Экскурсовод Юлия легко и приятно познакомила с городом и страной. Удалось почувствовать атмосферу Брюсселя, познакомиться с основными достопримечательностями и национальной кухней.
  • D
    Denis
    29 января 2024
    Обзорная экскурсия по Брюсселю
    Интересная и приятная экскурсия по Брюсселю - понравились и формат, и подход, и содержание.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюсселе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Ежедневная прогулка по Брюсселю
  2. Ешь, молись, люби Брюссель! Экскурсия в мини-группе по центру
  3. Обзорная экскурсия по Брюсселю
  4. Ешь, молись, люби Брюссель
Какие места ещё посмотреть в Брюсселе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Гран-Плас
  2. Ратуша
  3. Королевский дворец
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 40 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Брюсселе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Брюсселя по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии
ХорошоТам