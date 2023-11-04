Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю

Что вас ожидает:

  • Королевский дворец
  • Площадь Гран-Плас
  • Статуя писающего мальчика
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
  • Холм искусств
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Название города Брюссель происходит от древненидерландских слов bruoc «болото» и sella «поселение» и обозначает буквально «селение на болоте».

Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшееся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И, бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.

Всего за 2 часа Вы сможете исследовать главные достопримечательности, а также научитесь ориентироваться в его уютных улочках и обнаружите скрытые сокровища столицы Бельгии. И это еще не все! Наши гиды готовы помочь вам спланировать остальные дни вашего пребывания, делясь советами о лучших местах для отдыха и
развлечений. Мы подскажем, где попробовать самые вкусные бельгийские вафли и какие сувениры стоит приобрести, чтобы сохранить воспоминания о вашей поездке.

Программа

Вы увидите знаковые достопримечательности города: Королевский дворец, самую красивую площадь Европы - Гран-Плас, статую писающего мальчика, крепостную стену 12 века, церковь Нотр-Дам-де-Виктуар в Саблоне, холм искусств, музейный квартал, Королевский сад, городскую Ратушу и уникальные фасады Ар Нуво.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.3 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
История и культура

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