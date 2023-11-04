Название города Брюссель происходит от древненидерландских слов bruoc «болото» и sella «поселение» и обозначает буквально «селение на болоте».

Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшееся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И, бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.

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