Что вас ожидает:
- Королевский дворец
- Площадь Гран-Плас
- Статуя писающего мальчика
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
- Холм искусств
- Музейный квартал
- Королевский сад
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Название города Брюссель происходит от древненидерландских слов bruoc «болото» и sella «поселение» и обозначает буквально «селение на болоте».
Первоначально облик Брюсселя сложился из монументальных построек, окружающих Дом короля, возведенных преуспевающими коммерсантами и ремесленниками. Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) и НАТО, обосновавшееся здесь в 1958 и 1967 гг. соответственно, спровоцировали бурное высотное строительство вокруг города. И, бывший прежде богатым купеческим городком, Брюссель превратился в административную столицу Европы.
Всего за 2 часа Вы сможете исследовать главные достопримечательности, а также научитесь ориентироваться в его уютных улочках и обнаружите скрытые сокровища столицы Бельгии. И это еще не все! Наши гиды готовы помочь вам спланировать остальные дни вашего пребывания, делясь советами о лучших местах для отдыха и
развлечений. Мы подскажем, где попробовать самые вкусные бельгийские вафли и какие сувениры стоит приобрести, чтобы сохранить воспоминания о вашей поездке.
Программа
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.3 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.