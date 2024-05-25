Обзорные и познавательные экскурсии Брюсселя

Найдено 7 экскурсий в категории «Обзорные» в Брюсселе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Многоликий Брюссель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 15 чел.
Брюссель за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
«Всем, кто первый раз в Брюсселе и готов не только к поверхностному знакомству, но и полному погружению в реалии города»
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
150 за всё до 10 чел.
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
«Грамотное знакомство с городом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 7 чел.
Брюссель и короли
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
«Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах»
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
145 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Брюсселю
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
«Пройдемся по его главным достопримечательностям, поговорим о королевской династии, шоколаде, культурном наследии и многовековой истории»
Расписание: каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
Групповая
2 часа
20 отзывов
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
«Всего за 2 часа Вы сможете исследовать главные достопримечательности, а также научитесь ориентироваться в его уютных улочках и обнаружите скрытые сокровища столицы Бельгии»
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Брюссель для своих: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Брюссель для своих: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дина
    25 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
    Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически всеЭкскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!
  • М
    Марк
    9 мая 2024
    Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
    Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.
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    Автомобиль (Mercedes-Benz V-класс) комфортный и чистый. Также хотелось бы отметить, что Андрей очень классно и профессионально фотографирует, поэтому фотографии получилось яркие. Рекомендую гида - Андрея!

  • А
    Александр
    7 мая 2024
    Брюссель за один день
    Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он
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    даже стал красивым, хотя самостоятельная прогулка вечером на кануне показала нам Брюссель, как город в пост апокалипсе… на улицах не видно европейцев, сплошные хиджабы, турки и выходцы из Африки и много бездомных и как оказалось вечером город вымирает, т. к опасно и буквально в нескольких сотнях метров от нашего отеля начинается запретная зона с бандами мигрантов…

  • С
    Соня
    4 мая 2024
    Брюссель за один день
    Спасибо большое Наталье! Было очень познавательно и комфортно. Очень грамотный темп речи и самой экскурсии. Отлично и интересно провели время. Наталья учла все наши пожелания, рассказала много интересных фактов и легенд (особенно важно, что она их явно разделяла)).
  • М
    Михаил
    2 мая 2024
    Многоликий Брюссель
    Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
  • D
    Darya
    15 марта 2024
    Брюссель и короли
    Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
  • D
    Denis
    29 января 2024
    Обзорная экскурсия по Брюсселю
    Интересная и приятная экскурсия по Брюсселю - понравились и формат, и подход, и содержание.
  • Л
    Людмила
    30 ноября 2023
    Многоликий Брюссель
    Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида
  • Л
    Лана
    30 августа 2023
    Брюссель за один день
    Отличная, познавательная и одновременно легка экскурсия. Все очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Брюсселю в июне 2024
Сейчас в Брюсселе в категории "Обзорные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 350. Туристы уже оставили гидам 143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Брюсселя нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Брюсселе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии на русском языке
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