1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
Начало: На центральном вокзале наверху в большом зале, где...
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
Начало: На Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
«Всем, кто первый раз в Брюсселе и готов не только к поверхностному знакомству, но и полному погружению в реалии города»
30 июня в 11:30
1 июля в 11:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа
Грамотное, полноценное и осмысленное знакомство с прекрасной столицей Бельгии
«Грамотное знакомство с городом»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюссель и короли
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
Начало: У Королевского дворца
«Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах»
21 июня в 11:00
22 июня в 11:00
€145 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
«Пройдемся по его главным достопримечательностям, поговорим о королевской династии, шоколаде, культурном наследии и многовековой истории»
Расписание: каждый день в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная пешеходная экскурсия по Брюсселю
«Всего за 2 часа Вы сможете исследовать главные достопримечательности, а также научитесь ориентироваться в его уютных улочках и обнаружите скрытые сокровища столицы Бельгии»
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Брюссель для своих: обзорная экскурсия
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от €350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДина25 мая 2024Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.
- ЕЕлена17 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!
- ММарк9 мая 2024Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.
- ААлександр7 мая 2024Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он
- ССоня4 мая 2024Спасибо большое Наталье! Было очень познавательно и комфортно. Очень грамотный темп речи и самой экскурсии. Отлично и интересно провели время. Наталья учла все наши пожелания, рассказала много интересных фактов и легенд (особенно важно, что она их явно разделяла)).
- ММихаил2 мая 2024Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно
- DDarya15 марта 2024Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!
- DDenis29 января 2024Интересная и приятная экскурсия по Брюсселю - понравились и формат, и подход, и содержание.
- ЛЛюдмила30 ноября 2023Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида
- ЛЛана30 августа 2023Отличная, познавательная и одновременно легка экскурсия. Все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюсселю в категории «Обзорные»
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