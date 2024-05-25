Д Дина Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа Экскурсия нам очень понравилась. Узнали много нового и интересного. За 4 часа удалось увидеть практически все достопримечательности Брюсселя. Андрей очень увлекательный рассказчик. После экскурсии захотелось вернуться в каждое место и еще раз насладиться.

Е Елена Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа Спасибо за прекрасную экскурсию, все прошло отлично, рекомендую Андрея как гида!

М Марк Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа читать дальше Автомобиль (Mercedes-Benz V-класс) комфортный и чистый. Также хотелось бы отметить, что Андрей очень классно и профессионально фотографирует, поэтому фотографии получилось яркие. Рекомендую гида - Андрея! Посетили экскурсию Андрея "Объять Брюссель: топ-20 за 4 часа". Экскурсия очень понравилась, также подмечу его интересный и необычный стиль общения.

А Александр Брюссель за один день читать дальше даже стал красивым, хотя самостоятельная прогулка вечером на кануне показала нам Брюссель, как город в пост апокалипсе… на улицах не видно европейцев, сплошные хиджабы, турки и выходцы из Африки и много бездомных и как оказалось вечером город вымирает, т. к опасно и буквально в нескольких сотнях метров от нашего отеля начинается запретная зона с бандами мигрантов… Наталия невероятный рассказчик и знаток Брюсселя! Спасибо огромное, ведь Наталье удалось воскресить веру, что этот город достоин изучения и он

С Соня Брюссель за один день Спасибо большое Наталье! Было очень познавательно и комфортно. Очень грамотный темп речи и самой экскурсии. Отлично и интересно провели время. Наталья учла все наши пожелания, рассказала много интересных фактов и легенд (особенно важно, что она их явно разделяла)).

М Михаил Многоликий Брюссель Профессиональный гид. Задавать ей вопросы и получать ответы доставляет удовольствие. Ее удивительный и разносторонний взгляд на пиво (!) изменил наше отношение к нему кардинально. Пиво меньше 11 процентов алкоголя - это столовое пиво! Как это верно

D Darya Брюссель и короли Замечательный экскурсовод! Время пролетело быстро и очень увлекательно. Лейла отвечала на все вопросы, открыла много нового. Спасибо большое за советы по ресторанам. Очень советую данного экскурсовода и ее экскурсии!!!! Спасибо большое!

D Denis Обзорная экскурсия по Брюсселю Интересная и приятная экскурсия по Брюсселю - понравились и формат, и подход, и содержание.

Л Людмила Многоликий Брюссель Спасибо огромное Наталье за интересную и содержательную экскурсию,увидели основные достопримечательности,познакомились с жизнью современных бельгийцев,очень понравилась коммуникация и умение донести максимум информации за ограниченное время Натальи,всем рекомендуем этого профессионального гида