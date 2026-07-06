54 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии Брюссель в тарелке - с апреля по октябрь. В это время можно насладиться всеми гастрономическими изысками, посетить уютные кафе и рестораны, а также прогуляться по историческим улицам города.

Путешествие продолжается через галерею Дю Пассаж к кварталу марольцев, не отмеченному на картах. В ресторане морской кухни попробуйте уху или жареную рыбку, а в питейном заведении с интерьером ар-деко - разнообразие пивных вкусов. Узнайте, почему брюссэлеры называют себя "дворняжками", и откройте для себя традиции и истории местных жителей

Описание экскурсии

От заведения к заведению — через весь город

Прогулка начнётся на площади Сант-Катрин, где вы найдёте следы исчезнувшего порта и спрятанной реки. Мы обогнём церковь с одноименным названием и заглянем в сырную лавочку — там вас ждут первая дегустация и любопытные знания от настоящих ценителей сыра. Через сотню метров вы откроете «Северное море», а, направившись в центр Брюсселя — удивитесь названиям местных улиц, отыщете лучшие фриты и старинные питейные заведения. К главной площади Гран-Плас пройдем через красивейшую галерею Дю Пассаж. Там вы узнаете адрес первого шоколадного дома, связанного с фармацевтикой, а далее отправитесь в квартал марольцев — аутентичный уголок Брюсселя, который не отмечен ни на одной карте. Разнообразие вкусовых впечатлений по пути органично дополнит интересные виды города.

Что, где и с чем едят

Я расскажу, что попробовать на бегу или не торопясь, чтобы прочувствовать специфику местной гастрономии, и отведу вас туда, где трапезничают брюссельцы. Закажем уху или чудесную, тающую во рту жареную рыбку в ресторане морской кухни, где готовят по испытанным веками рецептам жителей побережья. Вы увидите разнообразие бельгийских колбас, познакомившись с прилавком Тома, а в незаметной лавочке купите корнер картофеля фри с одним из 46 соусов на выбор. Тонкости пивных вкусов откроются в питейном заведении с интерьером в стиле ар-деко, которым уже 140 лет владеет одна и та же семья. А также вы услышите рекомендации шеф-повара мишленовского ресторана, и, конечно, попробуете знаменитый бельгийский шоколад и потрясающее печенье.

Брюсселэр? Да нет, наверное…

Заглянув к жителю Брюсселя в тарелку, можно заодно понять его душу — этим вы и займётесь на прогулке. Вы сможете отличать местных жителей от приезжих, узнаете, почему брюссэлеры называют себя «дворняжками», посмеётесь над трудностями перевода названий некоторых блюд. Услышите о национальных традициях и празднике, знаменующем окончание существования Римской Империи, увидите дом гильдии бельгийских пивоваров и запомните адрес ресторанчика, специализирующегося на особенностях местной кухни. А ещё — погрузитесь в истории о независимости и скромности местных жителей, вспомните знаменитых выходцев из Бельгии, которые никогда не ассоциируются со страной, и поймёте, какую роль в повседневности брюсселэра играют кафе.

Организационные детали