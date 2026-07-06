54 отзыва оставили туристы

🧀 Посетите сырную лавочку и дегустируйте местные сыры
🏛 Прогуляйтесь по историческим местам Брюсселя
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии Брюссель в тарелке - с апреля по октябрь. В это время можно насладиться всеми гастрономическими изысками, посетить уютные кафе и рестораны, а также прогуляться по историческим улицам города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Сант-Катрин
Церковь Сант-Катрин
Гран-Плас
Галерея Дю Пассаж
Квартал марольцев
Описание экскурсии
От заведения к заведению — через весь город
Прогулка начнётся на площади Сант-Катрин, где вы найдёте следы исчезнувшего порта и спрятанной реки. Мы обогнём церковь с одноименным названием и заглянем в сырную лавочку — там вас ждут первая дегустация и любопытные знания от настоящих ценителей сыра. Через сотню метров вы откроете «Северное море», а, направившись в центр Брюсселя — удивитесь названиям местных улиц, отыщете лучшие фриты и старинные питейные заведения. К главной площади Гран-Плас пройдем через красивейшую галерею Дю Пассаж. Там вы узнаете адрес первого шоколадного дома, связанного с фармацевтикой, а далее отправитесь в квартал марольцев — аутентичный уголок Брюсселя, который не отмечен ни на одной карте. Разнообразие вкусовых впечатлений по пути органично дополнит интересные виды города.
Что, где и с чем едят
Я расскажу, что попробовать на бегу или не торопясь, чтобы прочувствовать специфику местной гастрономии, и отведу вас туда, где трапезничают брюссельцы. Закажем уху или чудесную, тающую во рту жареную рыбку в ресторане морской кухни, где готовят по испытанным веками рецептам жителей побережья. Вы увидите разнообразие бельгийских колбас, познакомившись с прилавком Тома, а в незаметной лавочке купите корнер картофеля фри с одним из 46 соусов на выбор. Тонкости пивных вкусов откроются в питейном заведении с интерьером в стиле ар-деко, которым уже 140 лет владеет одна и та же семья. А также вы услышите рекомендации шеф-повара мишленовского ресторана, и, конечно, попробуете знаменитый бельгийский шоколад и потрясающее печенье.
Брюсселэр? Да нет, наверное…
Заглянув к жителю Брюсселя в тарелку, можно заодно понять его душу — этим вы и займётесь на прогулке. Вы сможете отличать местных жителей от приезжих, узнаете, почему брюссэлеры называют себя «дворняжками», посмеётесь над трудностями перевода названий некоторых блюд. Услышите о национальных традициях и празднике, знаменующем окончание существования Римской Империи, увидите дом гильдии бельгийских пивоваров и запомните адрес ресторанчика, специализирующегося на особенностях местной кухни. А ещё — погрузитесь в истории о независимости и скромности местных жителей, вспомните знаменитых выходцев из Бельгии, которые никогда не ассоциируются со страной, и поймёте, какую роль в повседневности брюсселэра играют кафе.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит одна дегустация от гида, остальные расходы оплачиваются дополнительно.
Удобная вместительная заплечная сумка будет очень кстати на случай, если не сможете устоять и прикупите что-нибудь вкусное по ходу проведения экскурсии.
Экскурсия проходит в ритме, удобном для вас, поэтому зачастую длится дольше заявленного времени без увеличения указанной стоимости и к обоюдному удовольствию путешественников и гида.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Saint Catherine
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 679 туристов
Живу и работаю в Брюсселе с 2011 года. В прошлом маркетолог, сейчас совладелец маленького бельгийского кафе. Имею удовольствие общаться с людьми, рожденными и живущими в этом городе. Искусствовед-культуролог, банковский служащий читать дальшеуменьшить
он же шевалье, ведущий историю рода с XVI века, школьный приятель Ван Дамма — кого только не встретишь! Через призму собранных предпочтений, историй и баек настоящих брюсселлюа предлагаю вам увидеть Brussels-Bruxeller — свободолюбивый, открытый к общению, полный самобытности, диалектов и скрытых сокровищ.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 144 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
Гид Александра просто открыла нам глаза на Брюссель с той стороны, с которой мы сами бы никогда не додумались посмотреть и увидеть. От экскурсии мы просто в восторге. До этого читать дальшеуменьшить
брали обзорную экскурсию, а потом сами исходили пешком весь Брюссель, но с Александрой мы этот город и его жителей узнали и увидели с совершенно другой стороны. Отличное знание материала, загадки, ответы, приятные подарки, аутентичные места, которые мы бы никогда не нашли сами. Самое главное, что Александра не просто гид, а человек, увлечённый всем тем, о чём рассказывает и показывает. Спасибо за массу положительных впечатлений и эмоций.
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Лариса
Экскурсия по Брюсселю с Александрой стала одним из самых приятных впечатлений нашей поездки. Понравилось гармоничное сочетание вкусного и интересного: мы не только узнали много нового о городе, об истории и читать дальшеуменьшить
о повседневной жизни бельгийцев, но и попробовали разные местные лакомства, которые Александра подготовила специально для нас - это было особенно приятно. Прогулка получилась неспешной, с ощущением лёгкости и удовольствия от города. Благодаря Александре сложилась тёплая, дружеская атмосфера, в которой хотелось задавать вопросы, обсуждать увиденное и просто наслаждаться моментом. Экскурсию рекомендуем всем, кто хочет увидеть Брюссель глазами человека, который его знает и любит.
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А
Александр
Необычная экскурсия по центру Брюсселя с массой познавательных фактах о гастрономических привычках столицы Бельгии. Хорошо продуманный маршрут: пиво, вафли, сыр и многое другое в интересном рассказе. Первый раз за 57 стран ушли с полным пакетом гостинцев от гида. Рекомендуем!
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А
Андрей
Путешествовали семьёй: двое взрослых и подросток. «Брюссель в тарелке» оказался для нас совершенно новым и очень тёплым форматом.
Александра провела день так, что мы в буквальном смысле пробовали город: через шоколад, читать дальшеуменьшить
местные сыры и пиво, через музыку, которую она включала в нужные моменты, через ароматы улочек и, конечно, визуальное наслаждение видами. Было задействовано всё — слух, обоняние, вкус и зрение, и это создало невероятный эффект погружения. Мы не просто гуляли и слушали рассказ, а чувствовали Брюссель всеми органами чувств.
Очень подкупили приятные гастрономические сюрпризы, которые Александра подготовила заранее, — такие неожиданные и душевные подарки сделали тур похожим на тёплую прогулку с давним другом.
Это был наш первый опыт в подобном формате, и он останется одним из ярких и вкусных воспоминаний о поездке. И, да, теперь мы знаем про розовых слоников 🙂. Увозим с собой настоящее «послевкусие» Бельгии.
Всем рекомендуем!
Александра, огромное вам спасибо за душевность, искреннюю любовь к городу и этот день! 🙂
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Владимир
Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. С самого начала было ощущение, будто мы знакомы уже давно — общение проходило очень легко, непринуждённо и в дружеской атмосфере. Благодаря этому время пролетело незаметно.
Мы читать дальшеуменьшить
узнали много новых мест, на которые сами бы, скорее всего, не обратили внимания, и попробовали для себя что-то новое. Это был действительно живой и интересный опыт, а не просто стандартная экскурсия.
Отдельно рекомендую взять с собой авоську или сумку — она точно пригодится 🙂
Большое спасибо за прекрасный день и новые открытия!
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Максим
Брюссель на вкус: это было не просто вкусно, это было гениально! Наш гурме-тур по Брюсселю превратился в настоящее гастрономическое приключение, и всё благодаря нашему потрясающему гиду - главному дирижёру этого праздника читать дальшеуменьшить
вкуса. Вот почему этот тур останется в наших сердцах (и рецепторах) навсегда: Внимание к каждому кусочку: наш гид угадал гастрономические предпочтения каждого и создал атмосферу элитного закрытого приема. Вкусные подарки: вместо обычных сувениров мы получили эксклюзивные презенты, которые позволили увезти частичку бельгийского вкуса с собой. Юмор со вкусом: его легкие шутки и легенды приправляли каждую дегустацию лучше любых специй. Гурме-экспертиза: он открыл для нас Брюссель не через скучные даты, а через секретные лавки, правильное сочетание крафтового пива с сырами и секреты настоящего бельгийского шоколада. Это было эстетично, невероятно сытно и очень весело. Огромное спасибо за этот гастрономический восторг!