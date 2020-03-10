54 отзыва оставили туристы

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Брюссель в тарелке

Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе метро Saint Catherine
  • Заказать экскурсию

€140126 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии54 отзыва
4.94
Александра
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Александра – Гид в Брюсселе
Известные символы Бельгии — пиво, шоколад и картошка фри.

Но истинные гастрономические привязанности местных гораздо шире.

«Мутная вода» в тарелке здесь тоже может быть любимым блюдом! Если вы хотите погрузиться в атмосферу Брюсселя, узнать байки, рецепты и менталитет бельгийцев, если любите открывать новые вкусы и сочетания, нам по пути.

Вместе мы найдём, съедим и выпьем то, что расскажет о городе и стране больше, чем любая энциклопедия.

Бок о бок с настоящими брюсселэрами!
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке

Что вас ожидает

От заведения к заведению — через весь город
Прогулка начнётся на площади Сант-Катрин, где вы найдёте следы исчезнувшего порта и спрятанной реки. Мы обогнём церковь с одноименным названием и заглянем в сырную лавочку — там вас ждут первая дегустация и любопытные знания от настоящих ценителей сыра. Через сотню метров вы откроете «Северное море», а, направившись в центр Брюсселя — удивитесь названиям местных улиц, отыщете лучшие фриты и старинные питейные заведения. К главной площади Гран-Плас пройдем через красивейшую галерею Дю Пассаж. Там вы узнаете адрес первого шоколадного дома, связанного с фармацевтикой, а далее отправитесь в квартал марольцев — аутентичный уголок Брюсселя, который не отмечен ни на одной карте. Разнообразие вкусовых впечатлений по пути органично дополнит интересные виды города.

Что, где и с чем едят
Я расскажу, что попробовать на бегу или не торопясь, чтобы прочувствовать специфику местной гастрономии, и отведу вас туда, где трапезничают брюссельцы. Закажем уху или чудесную, тающую во рту жареную рыбку в ресторане морской кухни, где готовят по испытанным веками рецептам жителей побережья. Вы увидите разнообразие бельгийских колбас, познакомившись с прилавком Тома, а в незаметной лавочке купите корнер картофеля фри с одним из 46 соусов на выбор. Тонкости пивных вкусов откроются в питейном заведении с интерьером в стиле ар-деко, которым уже 140 лет владеет одна и та же семья. А также вы услышите рекомендации шеф-повара мишленовского ресторана, и, конечно, попробуете знаменитый бельгийский шоколад и потрясающее печенье.

Брюсселэр? Да нет, наверное…
Заглянув к жителю Брюсселя в тарелку, можно заодно понять его душу — этим вы и займётесь на прогулке. Вы сможете отличать местных жителей от приезжих, узнаете, почему брюссэлеры называют себя «дворняжками», посмеётесь над трудностями перевода названий некоторых блюд. Услышите о национальных традициях и празднике, знаменующем окончание существования Римской Империи, увидите дом гильдии бельгийских пивоваров и запомните адрес ресторанчика, специализирующегося на особенностях местной кухни. А ещё — погрузитесь в истории о независимости и скромности местных жителей, вспомните знаменитых выходцев из Бельгии, которые никогда не ассоциируются со страной, и поймёте, какую роль в повседневности брюсселэра играют кафе.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит одна дегустация от гида, остальные расходы оплачиваются дополнительно.
  • Удобная вместительная заплечная сумка будет очень кстати на случай, если не сможете устоять и прикупите что-нибудь вкусное по ходу проведения экскурсии.
  • Экскурсия проходит в ритме, удобном для вас, поэтому зачастую длится дольше заявленного времени без увеличения указанной стоимости и к обоюдному удовольствию путешественников и гида.
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке
Брюссель в тарелке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе метро Saint Catherine.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Живу и работаю в Брюсселе с 2011 года. В прошлом маркетолог, сейчас совладелец маленького бельгийского кафе. Имею удовольствие общаться с людьми, рожденными и живущими в этом городе. Искусствовед-культуролог, банковский служащий он же шевалье, ведущий историю рода с XVI века, школьный приятель Ван Дамма — кого только не встретишь! Через призму собранных предпочтений, историй и баек настоящих брюсселлюа предлагаю вам увидеть Brussels-Bruxeller — свободолюбивый, открытый к общению, полный самобытности, диалектов и скрытых сокровищ.
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54 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Прогулкой, в компании замечательного гида Александры, остались очень довольны. Это стало замечательным началом нашего знакомства как с городом Брюсселем, так и с Бельгией в целом. Огромное спасибо Александре за внимание и уделенное время, в процессе нашей подготовки к поездке. Она всегда была на связи и отвечала на наши многочисленные вопросы.
8 марта 2020
Добрый день! Хочу поблагодарить Александру за интересную и удивительную экскурсию! Очень понравился маршрут и всякие вкусности!!! Берите экскурсию, не раздумывая! 3 часа пролетело незаметно и гуляли гораздо дольше! Отдельно отмечу место с картошкой фри от Нидерландского шефа!!! Это стоит попробовать! Всем хороших выходных!!! С праздником 8 марта!
7 марта 2020
Гастрономическая экскурсия с Александрой полностью оправдала наши ожидания. Экскурсия прошла в формате дружеской встречи. Мы долго гуляли по Брюссеелю, разговаривали о еде, посетили много интересных мест, которые мы сами никогда бы не нашли. Открыли для себя с новой стороны ламбики, бельгийские сыры и местные паштеты. Если вы интересуетесь гастрономией и хотите узнать тайные адреса вкусных и недорогих мест, то экскурсия Александры это must have.
Viktoriya
1 марта 2020
Наше знакомство с Брюсселем (или как с пользой прошли несколько часов пересадки). Планируя путешествие очень захотелось сделать эти 9 часов полезными и продуктивными, и не смотря что до вылета нам оставалось всего лишь пару дней, мы нашли эту замечательную экскурсию "Брюссель на тарелке" и познакомились с Сашей в переписке, которая очень легко и доброжелательно объяснила как добраться до места начала экскурсии и скорректировала на удобное для нас время) Уже тогда было понятно, что все пройдет легко и непренуждено) В Бельгии мы были впервые. С бельгийскими вафлями, пивом и шоколадом были знакомы заочно. И Александра помогла нам познакомиться поближе с гастрономическими предпочтениями бельгийцев в изящной и игровой форме, мы посетили ряд кафе и баров, познакомились с местными достопримечательностями, продегустировали горячий шоколад, бельгийские вафли, бельгийский шоколад, пиво, местные закуски, окунулись в историю, познакомились с местными обычаями. Закупились сувенирами и просто вкусно поели. Все наша экскурсия была насыщенна не только фактами о местной кухне, но и частичками истории, архитектуры Брюсселя. Конечно, нас провели по основным туристическим местам... Как же Брюссель без Писающего мальчика?) Очень рекомендуем Александру как компетентного и знающего свое дело человека. Голодными как до знаний, так и до деликатесов вы точно не останитесь)
Зоя
26 февраля 2020
Тысячу чертей и бутылка гёза! Александра с первых слов поняла все наши «хотелки» и мы отправились в наше увлекательное пивное погружение. Разобраться самостоятельно мы бы точно не смогли во всех разнообразиях брюссельского и весьма своеобразного вкуса и в 5000 оттенках светлого, темного и ламбика))). Саша, спасибо огромное за чудесный день и компанию, все было супер! Хотя это и был всего лишь один день в городе, зато столько впечатлений)
9 февраля 2020
Большое спасибо Александре за чудесную экскурсию. Такие экскурсии это то чего нехватает при путешествиях, немного истории, много о еде, питье и культуре. Мы очень много узнали о Брюсселе и сюда хочется вернуться ещё. Александра, спасибо за экскурсию.
8 февраля 2020
Просто замечательно провели время, 4 часа пролетели просто незаметно в великолепной компании с Александрой. Зашли в такие заведения в которые бы просто не заметили вход.
Елена
5 февраля 2020
От всей души благодарим Александру за прекрасно проведенное время. Это действительно достойный гид, который подарит вам своё тепло и дружелюбие, а ведь это очень важно для туристов оказавшихся в незнакомом месте. Александра прекрасно ориентирована в первую очередь на ваши пожелания и ощущения комфорта; поверьте в этом заинтересованы далеко не все гиды, замыкающие экскурсию как-бы на себе (есть с чем сравнить). Определенно будем рекомендовать!
2 февраля 2020
Прекрасный день, именно с такой экскурсии нужно начинать знакомство с городом. Было очень познавательно, интересно и вкусно, понравилось даже ребёнку. Удобный темп и компактно расположенные локации. Огромная благодарность нашему гиду Александре за такой насыщенный и приятный день! Настоятельно рекомендуем данную экскурсию!
2 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Александрой и Юлией. Заходили в такие аутентичные места и заведения, что ни одна обзорка не показала бы. Иногда просто снимали на камеру, чтобы не потерять информацию и переслушать ещё раз. Для нас знакомство с Брюсселем началось именно «с тарелки» благодаря Александре. Спасибо огромное!
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