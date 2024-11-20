Лейла проводит ещё 2 экскурсии

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Ар-нуво Брюсселя

Индивидуальная прогулка по Брюсселю с погружением в ар-нуво. Уникальные маршруты и архитектурные шедевры ждут вас
Брюссель славится своим наследием в стиле ар-нуво, но в историческом центре такая архитектура встречается редко.

На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности
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деталей определило главные черты стиля.

В ходе экскурсии вы пройдете по трем маршрутам, каждый из которых раскрывает разные аспекты брюссельского модерна.

Первый маршрут посвящен пионерам ар-нуво, второй - второй волне модерна, а третий продолжает знакомство с архитекторами второй волны. Вы увидите работы Виктора Орта, Поля Анкара, Эрнеста Блеро и других мастеров. Экскурсия подарит вам исчерпывающее представление о модерне в бельгийской столице

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Три маршрута на выбор
  • 🎨 Шедевры ар-нуво
  • 📚 Исторические факты
  • 🍫 Возможность перерыва на шоколад или пиво

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии по ар-нуво Брюсселя - с апреля по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и увидеть архитектурные шедевры в полном блеске.
Сейчас август — это идеальное время.
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя

Что можно увидеть

  • Дома Виктора Орта
  • Дом Поля Анкара
  • Работы Поля Виззавоны
  • Произведения Эрнеста Блеро
  • Особняк Ван Этевельде
  • Дом Сен-Сир

Описание экскурсии

Брюссельский модерн

В городе находятся сотни фасадов ар-нуво, подписанных десятками архитекторов в конце 19 — начале 20 века. Этот стиль, как никакой другой, внимателен к цветовым решениям, подбору материала и согласованию всех элементов композиции. А местные образцы ар-нуво выделяются не только структурой, но и декоративными деталями: ковкой, витражами, сграффито. Кроме того, помимо зрительных радостей, брюссельский модерн дарит и сюжетные. Какие люди, какие судьбы!

Три маршрута на выбор

Я подготовила для вас три разных маршрута. Первый — и главный — лучше всего подходит для общего знакомства со стилем. Второй и третий дополнят ваше представление о брюссельском ар-нуво. А все вместе они подарят исчерпывающую картину модерна в бельгийской столице.

Первый маршрут: творчество пионеров ар-нуво

Вы пройдете по местам коммуны Иксель, в районе авеню Луизы, а также по Сен Жилю в районе авеню Брюгман. Я познакомлю вас с работами первых представителей бельгийской школы модерна. Вы осмотрите несколько домов Виктора Орта, Поля Анкара, Октава ван Риссельберге и Анри ван де Вельде. Поговорим не только об особенностях этого стиля, но и о том, какое место он занимал в общей застройке того времени. Как сложились судьбы архитекторов, заказчиков, да и, собственно, построек. Акцент будет на трех особняках В. Орта (все в списке Юнеско) и самом эффектном доме П. Анкара.

Второй маршрут: вторая волна модерна

В коммуне Сен Жиль вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам самых ярких представителей второй волны брюссельского ар-нуво на фоне других стилей того же времени. Хотя и начинается, и заканчивается экскурсия у домов постройки В. Орта, акцент сделаем на четырех работах Поля Виззавоны и восемнадцати произведениях Эрнеста Блеро.

Третий маршрут: и снова вторая волна

В районе скверов продолжится знакомство с архитекторами второй волны брюссельского ар-нуво, здесь сосредоточились дома Густава Стровена и Армана ван Ваесберга. Вы изучите особняк Ван Этевельде (в списке Юнеско), самую дерзкую постройку В. Орта и дом Сен-Сир, наиболее эффектную постройку Г. Стровена и ту, что нельзя не посмотреть, если речь идет о модерне Брюсселя.

Организационные детали

  • Если вы захотите пройти по двум или трем маршрутам, я буду рада предложить вам скидки

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Зависит от выбранного маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейла
Лейла — ваш гид в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 175 туристов
Я живу в Брюсселе с 2004 года. Коллекционирую старинные открытки с видами Брюсселя. Пишу о нём в своём блоге. Можно сказать, что я брюссельский краевед.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Маша
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей жизни. Погода была ужасная, шел ливень, было холодно, но, даже несмотря на это, мы
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проходили 5 часов, разглядывая дома и обсуждая ручки, двери, колонны и многое другое. Очень рекомендую всем путешественникам брать 2 или все 3 маршрута Лейлы, потому что они складываются в общую картину, и 5 часов пролетают незаметно. Также рекомендую последовать совету Лейлы зайти в одно-два кафе попить шоколад или чай, потому что напитки в обоих кафе были исключительно вкусные. Если я еще когда-то буду в Брюсселе, то обязательно пойду на эту же экскурсию с Лейлой опять. Очень понравилось!

Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей+2
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
Мне невероятно понравилась экскурсия Лейлы. Одна из самых ллучших экскурсий, на которых я была в своей
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Н
Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу, Лейле, мы увидели и узнали очень много.
Погода не благоволила, но нам это не помешало! Это было замечательное знакомство с Лейлой, городом и нашим любимым стилем в архитектуре.
Огромное спасибо!
Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу,
Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу,
Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу,
Это была чудесная и увлекательная экскурсия по знаменитому бельгийскому Арт-Нуво. Благодаря, нашему обаятельному и эрудированному экскурсоводу,
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Г
Были на экскурсии Лейлы втроём (с женой и сыном). Любим архитектуру модерна, неоднократно бывали в Брюсселе и Антверпене и видели дома (и любовались ими), построенные в этом стиле, но решили
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во время нашей последней поездки в Брюссель посмотреть на архитектуру Ар-нуво Брюсселя глазами специалиста-профессионала и к тому же местного жителя. Поэтому заказали экскурсии сразу по нескольким маршрутам по этой тематике. Выбрали в качестве гида Лейлу, прочитав предварительно довольно много ее публикаций об архитектуре Брюсселя в ее личном блоге. И не ошиблись с выбором. Лейла прекрасно владеет материалом по теме экскурсий, интересно его излагает, оптимально строит маршрут экскурсий с учетом возраста, интересов и уровня знаний своих экскурсантов. Спасибо ей большое за очень интересные экскурсии. Рекомендуем ее экскурсии по теме "Ар-нуво Брюсселя" всем, кому интересны архитектура, искусство модерна, Брюссель и Бельгия.

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Д
Это был наш первый день отпуска в Бельгии. Мы правильно поступили, что заказали экскурсию Лейлы в этот день, чтобы сразу окунуться в особенную атмосферу Ар-нуво Брюсселя! Лейла очень интересно выстроила
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маршрут экскурсии, узнали много фактов, историй домов и архитекторов. Лейла невероятный кладезь знаний! Получили потрясающий позитивный заряд для всей поездки! Так же по совету Лейлы мы посетили BELVUE - Museum, за что ей отдельное спасибо! Настоятельно рекомендуем эту экскурсию!

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T
Огромное спасибо за экскурсию. Я еще долго буду находится под впечатлением. Для меня открыли другой Брюссель! Леила увлеченно и подробно рассказала о создателях и последователях арт-нуво, причем у меня появилось желание узнать больше об этом уникальном и декоративном стиле. Смело рекомендую.
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А
Очень интересная экскурсия, особенно для тех, кто увлекается архитектурой, в особенности стилем Ар-нуво. Лейла - очень хороший рассказчик и показала нам много замечательных зданий. Несмотря на то, что экскурсия довольно продолжительная (3 часа), время прошло незаметно. Большое спасибо!
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