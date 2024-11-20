Лейла проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии по ар-нуво Брюсселя - с апреля по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и увидеть архитектурные шедевры в полном блеске.

Брюссель славится своим наследием в стиле ар-нуво, но в историческом центре такая архитектура встречается редко.На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности

деталей определило главные черты стиля. В ходе экскурсии вы пройдете по трем маршрутам, каждый из которых раскрывает разные аспекты брюссельского модерна. Первый маршрут посвящен пионерам ар-нуво, второй - второй волне модерна, а третий продолжает знакомство с архитекторами второй волны. Вы увидите работы Виктора Орта, Поля Анкара, Эрнеста Блеро и других мастеров. Экскурсия подарит вам исчерпывающее представление о модерне в бельгийской столице

Описание экскурсии

Брюссельский модерн

В городе находятся сотни фасадов ар-нуво, подписанных десятками архитекторов в конце 19 — начале 20 века. Этот стиль, как никакой другой, внимателен к цветовым решениям, подбору материала и согласованию всех элементов композиции. А местные образцы ар-нуво выделяются не только структурой, но и декоративными деталями: ковкой, витражами, сграффито. Кроме того, помимо зрительных радостей, брюссельский модерн дарит и сюжетные. Какие люди, какие судьбы!

Три маршрута на выбор

Я подготовила для вас три разных маршрута. Первый — и главный — лучше всего подходит для общего знакомства со стилем. Второй и третий дополнят ваше представление о брюссельском ар-нуво. А все вместе они подарят исчерпывающую картину модерна в бельгийской столице.

Первый маршрут: творчество пионеров ар-нуво

Вы пройдете по местам коммуны Иксель, в районе авеню Луизы, а также по Сен Жилю в районе авеню Брюгман. Я познакомлю вас с работами первых представителей бельгийской школы модерна. Вы осмотрите несколько домов Виктора Орта, Поля Анкара, Октава ван Риссельберге и Анри ван де Вельде. Поговорим не только об особенностях этого стиля, но и о том, какое место он занимал в общей застройке того времени. Как сложились судьбы архитекторов, заказчиков, да и, собственно, построек. Акцент будет на трех особняках В. Орта (все в списке Юнеско) и самом эффектном доме П. Анкара.

Второй маршрут: вторая волна модерна

В коммуне Сен Жиль вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам самых ярких представителей второй волны брюссельского ар-нуво на фоне других стилей того же времени. Хотя и начинается, и заканчивается экскурсия у домов постройки В. Орта, акцент сделаем на четырех работах Поля Виззавоны и восемнадцати произведениях Эрнеста Блеро.

Третий маршрут: и снова вторая волна

В районе скверов продолжится знакомство с архитекторами второй волны брюссельского ар-нуво, здесь сосредоточились дома Густава Стровена и Армана ван Ваесберга. Вы изучите особняк Ван Этевельде (в списке Юнеско), самую дерзкую постройку В. Орта и дом Сен-Сир, наиболее эффектную постройку Г. Стровена и ту, что нельзя не посмотреть, если речь идет о модерне Брюсселя.

Организационные детали