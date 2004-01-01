Лейла проводит ещё 2 экскурсии

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Ар-нуво Брюсселя

Познакомиться с бельгийской школой модерна на авторской экскурсии по одному из трех ярких маршрутов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 🚩Встреча зависит от выбранного маршрута
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

Лейла
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Лейла – Гид в Брюсселе
Брюссель по праву гордится наследием в стиле ар-нуво, но в историческом центре такая архитектура — редкость, поэтому путешественники мало знакомы с брюссельским модерном.

На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности деталей определило главные черты стиля, и взглянете на город с новой стороны.
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя

Что вас ожидает

Брюссельский модерн
В городе находятся сотни фасадов ар-нуво, подписанных десятками архитекторов в конце 19 — начале 20 века. Этот стиль, как никакой другой, внимателен к цветовым решениям, подбору материала и согласованию всех элементов композиции. А местные образцы ар-нуво выделяются не только структурой, но и декоративными деталями: ковкой, витражами, сграффито. Кроме того, помимо зрительных радостей, брюссельский модерн дарит и сюжетные. Какие люди, какие судьбы!

Три маршрута на выбор
Я подготовила для вас три разных маршрута. Первый — и главный — лучше всего подходит для общего знакомства со стилем. Второй и третий дополнят ваше представление о брюссельском ар-нуво. А все вместе они подарят исчерпывающую картину модерна в бельгийской столице.

Первый маршрут: творчество пионеров ар-нуво
Вы пройдете по местам коммуны Иксель, в районе авеню Луизы, а также по Сен Жилю в районе авеню Брюгман. Я познакомлю вас с работами первых представителей бельгийской школы модерна. Вы осмотрите несколько домов Виктора Орта, Поля Анкара, Октава ван Риссельберге и Анри ван де Вельде. Поговорим не только об особенностях этого стиля, но и о том, какое место он занимал в общей застройке того времени. Как сложились судьбы архитекторов, заказчиков, да и, собственно, построек. Акцент будет на трех особняках В. Орта (все в списке Юнеско) и самом эффектном доме П. Анкара.

Второй маршрут: вторая волна модерна
В коммуне Сен Жиль вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам самых ярких представителей второй волны брюссельского ар-нуво на фоне других стилей того же времени. Хотя и начинается, и заканчивается экскурсия у домов постройки В. Орта, акцент сделаем на четырех работах Поля Виззавоны и восемнадцати произведениях Эрнеста Блеро.

Третий маршрут: и снова вторая волна
В районе скверов продолжится знакомство с архитекторами второй волны брюссельского ар-нуво, здесь сосредоточились дома Густава Стровена и Армана ван Ваесберга. Вы изучите особняк Ван Этевельде (в списке Юнеско), самую дерзкую постройку В. Орта и дом Сен-Сир, наиболее эффектную постройку Г. Стровена и ту, что нельзя не посмотреть, если речь идет о модерне Брюсселя.

Организационные детали

  • Если вы захотите пройти по двум или трем маршрутам, я буду рада предложить вам скидки
  • В первом и втором маршруте можно будет сделать перерыв на горячий шоколад или пиво, но это факультативно и напитки оплачиваются дополнительно
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя
Ар-нуво Брюсселя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала зависит от выбранного маршрута.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лейла
Лейла
Я живу в Брюсселе с 2004 года. Коллекционирую старинные открытки с видами Брюсселя. Пишу о нем в своем блоге. Можно сказать, что я брюссельский краевед.
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Лейла проводит ещё 2 экскурсии

Брюссель БрейгеляБрюссель БрейгеляБрюссель Брейгеля
140 за экскурсию
4 часа
2 отзыва
Отыскать на городских улочках персонажей знаменитых картин и заглянуть в фольклорную пивную
Приглашаю пройти по следам художника Питера Брейгеля старшего в современном Брюсселе. Вы погуляете по Маролю — району Брейгеля, увидите церковь, где венчался и был похоронен живописец, найдете его образы на Ратуше и улочках вокруг площади Гран-Плас. Я расскажу, что общего между картинами Брейгеля и спектаклями брюссельских кукольников Тонов и почему Жак Брель упоминает Брейгеля в песне «Пиво». А еще вы посетите фольклорную пивную и ощутите ее необыкновенно веселую, праздничную атмосферу.
Брюссель и королиБрюссель и королиБрюссель и короли
130 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Открыть город через королевские достопримечательности и истории о монархах
На прогулке по историческому центру Брюсселя мы поговорим не только о бельгийских королях, и вообще не только о монархах. Ведь все самое интересное в Брюсселе называется королевским: театры, музеи, гильдия арбалетчиков, Галереи Св. Юбера. Вы познакомитесь с дворцами, где короли жили, и церквями, где их крестили, венчали и отпевали, а также узнаете про шоколадников, пивных королей и королей-магов в рождественских вертепах.

Пешеходные экскурсии в Брюсселе

Ежедневная прогулка по БрюсселюЕжедневная прогулка по БрюсселюЕжедневная прогулка по Брюсселю
20 за человека
2 часа
168 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Королевский и ремесленнический, Брюссель удивляет контрастами архитектурных стилей и духом разных эпох. Вы откроете для себя разные грани города, узнаете, что в нём можно охарактеризовать эпитетом «самый» и что тут есть такого, чего больше нигде не найти. Калейдоскоп из величественных и забавных памятников и фонтанов, роскошных дворцов, прилавков антикварных рынков и комиксов на исторических стенах ждёт вас в Брюсселе вместе с рассказом о жизни города в прошлом и сегодня.
Брюссель для детейБрюссель для детейБрюссель для детей
124 за экскурсию
2 часа
Открыть загадочное «сердце Европы»: экскурсия с интересными заданиями, вопросами и историями
Мальчишек и девчонок вместе с родителями приглашаем весело погулять и раскрыть тайны и загадки Брюсселя! Каждый маленький участник получит папку с интересными задачками, вопросами, картинками и историями, чтобы знакомство с городом проходило интересно, а в юных головах закрепились новые знания.
Добро пожаловать в Брюссель!Добро пожаловать в Брюссель!Добро пожаловать в Брюссель!
От 182 за экскурсию
3.5 часа
Познакомиться с историей, архитектурой и традициями города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите все знаковые достопримечательности бельгийской столицы, разгадаете ее тайны и расшифруете загадочные символы на фасадах домов. Попробуете местные блюда и ощутите легкую, изысканную и немного сумасшедшую атмосферу Брюсселя.
Брюссель в шоколадеБрюссель в шоколадеБрюссель в шоколаде
166 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с производством шоколадной фабрики и побывать на мастер-классе бельгийских шоколатье
Шоколадные дворцы, шоколадный кролик, шоколадный мальчик, шоколадная страна — приглашаю вас не только погрузиться в средневековый Брюссель, но и узнать, как делается самый вкусный сувенир, который вы когда-либо привозили из путешествия. Мастер-класс позволит воочию увидеть традиционные технологии шоколатье, снять на видео настоящие реки и фонтаны горячего десерта, а после сделать свои трюфели и конфеты, плитки и шоколадные фигурки.
Из Брюсселя — в живописную Валлонию!Из Брюсселя — в живописную Валлонию!Из Брюсселя — в живописную Валлонию!
От 65 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Погулять по руинам старинного аббатства Виллер-ла-Виль и разгадать секреты бельгийской души
Съездить в Бельгию и не побывать в Валлонии — значит, узнать страну только наполовину. Ведь именно в этом скромном, но удивительно красивом регионе скрывается исконный дух Бельгии: вы насладитесь очарованием местных деревушек, исследуете древнее аббатство и услышите о жизни валлонцев.
Брюссель — столица ЕвропыБрюссель — столица ЕвропыБрюссель — столица Европы
130 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Погулять по Европейскому кварталу, посетить Европарламент и узнать о политической жизни города
История противоречива и порой очень неожиданна. Так, вечно вассальный Брюссель стал столицей объединенной Европы, где разместились руководящие органы ЕС, НАТО и других международных организаций. Вы увидите связанные с ними достопримечательности и раскроете официальное лицо Брюсселя.

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