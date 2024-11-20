Лейла проводит ещё 2 экскурсии

На примере самых выразительных и знаменитых построек вы узнаете, как внимание к цвету, материалу и согласованности
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛️ Три маршрута на выбор
- 🎨 Шедевры ар-нуво
- 📚 Исторические факты
- 🍫 Возможность перерыва на шоколад или пиво
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Дома Виктора Орта
- Дом Поля Анкара
- Работы Поля Виззавоны
- Произведения Эрнеста Блеро
- Особняк Ван Этевельде
- Дом Сен-Сир
Описание экскурсии
Брюссельский модерн
В городе находятся сотни фасадов ар-нуво, подписанных десятками архитекторов в конце 19 — начале 20 века. Этот стиль, как никакой другой, внимателен к цветовым решениям, подбору материала и согласованию всех элементов композиции. А местные образцы ар-нуво выделяются не только структурой, но и декоративными деталями: ковкой, витражами, сграффито. Кроме того, помимо зрительных радостей, брюссельский модерн дарит и сюжетные. Какие люди, какие судьбы!
Три маршрута на выбор
Я подготовила для вас три разных маршрута. Первый — и главный — лучше всего подходит для общего знакомства со стилем. Второй и третий дополнят ваше представление о брюссельском ар-нуво. А все вместе они подарят исчерпывающую картину модерна в бельгийской столице.
Первый маршрут: творчество пионеров ар-нуво
Вы пройдете по местам коммуны Иксель, в районе авеню Луизы, а также по Сен Жилю в районе авеню Брюгман. Я познакомлю вас с работами первых представителей бельгийской школы модерна. Вы осмотрите несколько домов Виктора Орта, Поля Анкара, Октава ван Риссельберге и Анри ван де Вельде. Поговорим не только об особенностях этого стиля, но и о том, какое место он занимал в общей застройке того времени. Как сложились судьбы архитекторов, заказчиков, да и, собственно, построек. Акцент будет на трех особняках В. Орта (все в списке Юнеско) и самом эффектном доме П. Анкара.
Второй маршрут: вторая волна модерна
В коммуне Сен Жиль вы прикоснетесь к архитектурным шедеврам самых ярких представителей второй волны брюссельского ар-нуво на фоне других стилей того же времени. Хотя и начинается, и заканчивается экскурсия у домов постройки В. Орта, акцент сделаем на четырех работах Поля Виззавоны и восемнадцати произведениях Эрнеста Блеро.
Третий маршрут: и снова вторая волна
В районе скверов продолжится знакомство с архитекторами второй волны брюссельского ар-нуво, здесь сосредоточились дома Густава Стровена и Армана ван Ваесберга. Вы изучите особняк Ван Этевельде (в списке Юнеско), самую дерзкую постройку В. Орта и дом Сен-Сир, наиболее эффектную постройку Г. Стровена и ту, что нельзя не посмотреть, если речь идет о модерне Брюсселя.
Организационные детали
- Если вы захотите пройти по двум или трем маршрутам, я буду рада предложить вам скидки
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Отзывы и рейтинг
Погода не благоволила, но нам это не помешало! Это было замечательное знакомство с Лейлой, городом и нашим любимым стилем в архитектуре.
Огромное спасибо!