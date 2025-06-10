Индивидуальная
до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Начало: Пловдив Римский Стадион
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$14 за человека
Аудиогид
Пешеходная групповая экскурсия по старому городу Пловдив (с аудиогидом)
Начало: Ул. Капитан Райчо № 2, Отель Рамада
Завтра в 11:00
26 июн в 11:00
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 июня 2025Отличная экскурсия по Старому Пловдиву! Все спокойно, без суеты. Встретила экскурсовод Наталья, все объяснила, как пользоваться аудиогидом и куда пойдем.
- ЛЛев8 сентября 2024Спасибо большое,нам очень понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пловдиву в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Пловдиву в июне 2025
Сейчас в Пловдиве в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 14 до 280. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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