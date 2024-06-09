Аудиогид
3 часа
Пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 лучших локаций города Пловдив
Начало: Пловдив Римский Стадион
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$14 за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Пловдиву с посещением Бачковского монастыря
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
от $260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Пловдиве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 20:00
10 июня в 00:00
€33 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Пловдиву в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Пловдиву в июне 2024
Сейчас в Пловдиве в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 экскурсии от 14 до 260. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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