Обзорная пешеходная экскурсия по Софии

София - один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20...

4.8
9 отзывов
София — один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20 веков.

Поэтому пешеходная экскурсия по центру Софии всего за 3-4 часа проведет вас сквозь время замечательной истории Европы, Византии, Османской Империи и Болгарии, и встретит вас с памятниками столь разных эпох в одном и том же месте.
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии

Что вы увидите 🤩

  • Собор Ал. Невского
  • Церковь св. Софии
  • Памятник Царю Освободителю
  • Русскую церковь св. Николая
  • Площьдь Ал Батемберга
  • Посмотреть на здание Народного театра
  • Здание Президентства
  • Посетить ротонду св. Георгия, (по желанию церковь св. Недели)
  • Остатки римского города Сердики в центре Софии
  • Источники теплой минеральной воды у здания бывшей бани
  • Получить ориентировку на главниые торговые улицы Витоша и Пиротска.
Представьте себе, что мы стоим на самой высокой точке Софийской котловины — 550 метров над уровнем моря. Здесь же, на этом месте находим мы и самую высокую мету истории города – православную церковь, которая дала свое имя городу Софии.
София — один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20 веков. Поэтому пешеходная экскурсия по центру Софии всего за 3-4 часа проведет вас сквозь время замечательной истории Европы, Византии, Османской Империи и Болгарии, и встретит вас с памятниками столь разных эпох в одном и том же месте.

Вы увидите:

    Во время пешеходной прогулки по центру Софии туристы смогут посетить •Собор Ал. Невского
    •Церковь св. Софии
    •Памятник Царю Освободителю
    •Русскую церковь св. Николая
    •Площьдь Ал Батемберга
    •Посмотреть на здание Народного театра,
    •Здание Президентства
    •Посетить ротонду св. Георгия, (по желанию церковь св. Недели)
    •Остатки римского города Сердики в центре Софии
    •Источники теплой минеральной воды у здания бывшей бани,
    •Получить ориентировку на главниые торговые улицы Витоша и Пиротска.
    Добро пожаловать на пешеходную экскурсию по Софии!

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человек
    Стандартное предложение
    €43

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • По желанию посещение подземного музея под церковью св. Софии (3евро. для взрослых, 1 евро-дети, семейный билет -5 евро)
    • Питание, сувениры
    Где начинаем и завершаем
    Начало: площадь Александра Невского.
    Завершение: площадь святой Недели
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Мариана В.
    Мариана В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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