Представьте себе, что мы стоим на самой высокой точке Софийской котловины — 550 метров над уровнем моря. Здесь же, на этом месте находим мы и самую высокую мету истории города – православную церковь, которая дала свое имя городу Софии.

София — один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20 веков. Поэтому пешеходная экскурсия по центру Софии всего за 3-4 часа проведет вас сквозь время замечательной истории Европы, Византии, Османской Империи и Болгарии, и встретит вас с памятниками столь разных эпох в одном и том же месте.

Вы увидите:

Во время пешеходной прогулки по центру Софии туристы смогут посетить •Собор Ал. Невского

•Церковь св. Софии

•Памятник Царю Освободителю

•Русскую церковь св. Николая

•Площьдь Ал Батемберга

•Посмотреть на здание Народного театра,

•Здание Президентства

•Посетить ротонду св. Георгия, (по желанию церковь св. Недели)

•Остатки римского города Сердики в центре Софии

•Источники теплой минеральной воды у здания бывшей бани,

•Получить ориентировку на главниые торговые улицы Витоша и Пиротска.

Добро пожаловать на пешеходную экскурсию по Софии!