Групповая прогулка по Софии с аудиогидами

Групповая экскурсия по Софии с аудиогидами предлагает уникальную возможность познакомиться с главными достопримечательностями города. Маршрут включает Театр им. Ивана Вазова, Княжеский дворец, Храм Александра Невского и другие знаковые места. Вы
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Мультиязычный аудиогид
- 🌟 Главные достопримечательности
- 👨💼 Сопровождение представителя
- 🔄 Возможность повторного прослушивания
- 🏛️ Уникальные локации
Что можно увидеть
- Театр им. Ивана Вазова
- Княжеский дворец
- Церковь Святого Николая Чудотворца
- Памятник Царю-Освободителю
- Софийский университет
- Храм Александра Невского
- Площадь Толерантности
- Античные Сердики
- Статуя и церковь Святой Софии
- Ротонда Святого Георгия
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание аудиогида
Что вас ожидает
Вы пройдёте с аудиогидом по круговому маршруту, охватывающему визитные карточки города. В программе:
- Театр им. Ивана Вазова
- Княжеский дворец
- Церковь Святого Николая Чудотворца
- Памятник Царю-Освободителю
- Софийский университет
- Храм Александра Невского
- Площадь Толерантности с храмами 4-х религий
- Античные Сердики
- Статуя и церковь Святой Софии
- Ротонда Святого Георгия
И многое другое! Кроме главных достопримечательностей вас ждут необычные локации. Например, вы увидите случайно обнаруженный при строительстве гостиницы античный амфитеатр.
Организационные детали
- Это экскурсия с мультиязычным аудиогидом. Вы сможете выбрать язык по своему усмотрению (в том числе, русский).
- Вас будет сопровождать наш представитель — он поможет с техническими и организационными вопросами
- В связи с особенностями маршрута экскурсия не подойдёт людям на инвалидных колясках
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра им. Ивана Вазова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — Организатор в Софии
Здравствуйте! Мы туристическое агентство в Болгарии. Организуем однодневные автобусные и пешеходные экскурсии с аудиогидом для гостей из всех уголков мира. Ждём вас в нашей солнечной гостеприимной стране.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марина
10 мар 2024
Соаершенно замечательная экскурсия за минимальные деньги на родном вам языке. Отличная организация,24 смотровые точки на протяжении 2,5 часов. Рассказ интенесный,содержательеый,с историческиии фактами. Даже не ожидала получить такое удовольстаие за 10 евро с человека. Организаторы- молодцы.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Софии
Похожие экскурсии из Софии
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от €75 за всё до 10 чел.