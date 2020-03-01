Обзорные экскурсии в Софии

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Софии

Мы начнем с главного символа города — храма Александра Невского. Вы услышите историю его строительства и впечатлитесь величественными интерьерами. Далее увидите базилику Святой Софии, в честь которой была названа столица, могилу известного поэта и патриарха болгарской литературы Ивана Вазова и статую царя Самуила. А на местном блошином рынке рассмотрите советский антиквариат, болгарские национальные изделия, иконы и картины.

Русская церковь, барочный театр и Царский дворец

В русской церкви Святого Николая вы спуститесь в крипту с саркофагом Святого Серафима Софийского и, по местной традиции, напишете записку с сокровенным желанием. А пройдя через живописный сквер, увидите окруженный могучими деревьями и клумбами Царский дворец и великолепный театр «Иван Вазов» в стиле венского барокко.

София сквозь века

София — один из древнейших городов Европы. Вы увидите античные руины амфитеатра, когда-то второго по размеру после Колизея. А прогуливаясь по мощеным улицам старинного района Сердика, узнаете о первых жителях города и рассмотрите ротонду Святого Георгия. А еще я расскажу, почему Константин Великий называл Сердику «своим Римом».

София изнутри

На площади Независимости вы увидите органично сосуществующие друг с другом здания разных религий: православный храм, католический костел, синагогу и мечеть. Я раскрою их историю и в завершение поделюсь советами местного жителя: какие музеи и галереи посетить, где попробовать национальные блюда и куда пойти за покупками.