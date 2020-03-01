Обзорные экскурсии в Софии

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Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
София — удивительный город, где каждый сможет найти себе любимый уголок.

Вы прикоснетесь к ее античному прошлому, посетите старинные храмы и заглянете на блошиный рынок.

А я расскажу о местных традициях, религии и культуре и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться сюда еще не раз!
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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София для новичков
София для новичков

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Софии
Мы начнем с главного символа города — храма Александра Невского. Вы услышите историю его строительства и впечатлитесь величественными интерьерами. Далее увидите базилику Святой Софии, в честь которой была названа столица, могилу известного поэта и патриарха болгарской литературы Ивана Вазова и статую царя Самуила. А на местном блошином рынке рассмотрите советский антиквариат, болгарские национальные изделия, иконы и картины.

Русская церковь, барочный театр и Царский дворец
В русской церкви Святого Николая вы спуститесь в крипту с саркофагом Святого Серафима Софийского и, по местной традиции, напишете записку с сокровенным желанием. А пройдя через живописный сквер, увидите окруженный могучими деревьями и клумбами Царский дворец и великолепный театр «Иван Вазов» в стиле венского барокко.

София сквозь века
София — один из древнейших городов Европы. Вы увидите античные руины амфитеатра, когда-то второго по размеру после Колизея. А прогуливаясь по мощеным улицам старинного района Сердика, узнаете о первых жителях города и рассмотрите ротонду Святого Георгия. А еще я расскажу, почему Константин Великий называл Сердику «своим Римом».

София изнутри
На площади Независимости вы увидите органично сосуществующие друг с другом здания разных религий: православный храм, католический костел, синагогу и мечеть. Я раскрою их историю и в завершение поделюсь советами местного жителя: какие музеи и галереи посетить, где попробовать национальные блюда и куда пойти за покупками.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов

София для новичков
София для новичков
София для новичков
София для новичков
София для новичков
София для новичков
София для новичков
София для новичков
София для новичков

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина. Я русская, живущая в Софии более 14 лет. Меня всегда интересовали Древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы: «Античная София» и «Православная София». С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии. До встречи в Софии!
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