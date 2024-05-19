Обзорные и познавательные экскурсии Софии

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Софии на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
София для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 85 за всё до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
128 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Приглашаем на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«С моей помощью вы быстро познакомитесь с городом, поймете его характер и логистику»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
от 120 за всё до 4 чел.
София - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
от 75 за всё до 10 чел.
Узнать Софию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Узнать Софию за 3 часа: погружение в историю и культуру
Проведите 3 часа в увлекательной прогулке по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
«Вы познакомитесь с непростой судьбой церквей и соборов Софии, при желании, прикоснетесь к чудотворным иконам и даже можете написать письмо отцу Серафиму, который, говорят, и по сей день продолжает помогать людям»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 100 за всё до 20 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
🚶 Пешая
Аудиогид
2.5 часа
1 отзыв
Аудиоэкскурсия по Софии: Площадь Толерантности, Античные Сердики, Ротонда Святого Георгия
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
«Кроме главных достопримечательностей вас ждут необычные локации»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
10 за человека
Обзорная экскурсия по Софии
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Пешеходный тур по историческому центру Софии: погружение в историю
Пройдитесь по древним улицам Софии, узнайте её тайны и легенды, посетите уникальные исторические памятники
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
80 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Софии с личным гидом
Откройте для себя красоту и историю Софии в комфортной обстановке индивидуальной экскурсии с профессиональным гидом
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 125 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
Расписание: Ежедневно в 09:00
от 400 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Отличная экскурсия, Надя слой за слоем показывает историю Софии, и город перестает казаться хаотичным нагромождением стилей, начинает "звучать" гармонично и совершенно по-своему. Надя прекрасный рассказчик и гид, я очень рада что удалось посмотреть на Софию ее глазами!
  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • T
    Timur
    12 мая 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсию проводил Петр. Было очень интересно и познавательно. Всем кто в Софии первый раз, обязательно берите эту экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид)
  • M
    Mariia
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
    читать дальше

    манере, которая задала тон всему дню. Несмотря на то, что я живу в Софии уже более года и очень часто гуляю по этим улицам в центре, мое понимание города и восприятие изменились после исторического контекста и фактов, которыми Кирилл поделился с нами во время тура. Спасибо! С нетерпением жду возможности узнать о Софии ещё больше!

  • А
    Ани
    31 марта 2024
    София для новичков
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо МаринеОчень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Софии
    Быстро пролетело время и такой большой знаний получен
  • O
    Olena
    12 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
    Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывалаЭкскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала
  • J
    Juliana
    10 марта 2024
    Узнать Софию за 3 часа
    Отличная экскурсия, Валентина осень интересный рассказчик и показала и рассказала много интересного. Так же отличный темп, никуда не спешили, выла возможность осмотреться. И получили так же полезные рекомендации по кафе и ресторанам. Спасибо!
  • М
    Марина
    10 марта 2024
    Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
    Соаершенно замечательная экскурсия за минимальные деньги на родном вам языке. Отличная организация,24 смотровые точки на протяжении 2,5 часов. Рассказ интенесный,содержательеый,с историческиии фактами. Даже не ожидала получить такое удовольстаие за 10 евро с человека. Организаторы- молодцы.

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Софии в июне 2024
Сейчас в Софии в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 10 до 400. Туристы уже оставили гидам 267 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Софии нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Софии много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии на русском языке
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