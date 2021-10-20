Все экскурсии в Софии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Софии – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 175 ⭐ отзывов, цены от €13. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Софии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
€130
за 1-6 чел.
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
3ч
€70
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€100
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города
Индивидуальная экскурсия
7ч
€190
за 1-6 чел.
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Экскурсия из Софии в Пловдив
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€46
за 1-6 чел.
Первое знакомство с Софией
Погулять по историческому центру и посетить главные храмы
Индивидуальная экскурсия
6ч
€170
за 1-6 чел.
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Рильский монастырь находится в горе Рилы, на высоте 1147 метров над уровнем моря
Каждый день
Индивидуальная экскурсия
3ч
80€72
за 1-6 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Индивидуальный тур
3д
€210
за 1 чел.
Очарование Балканских гор
Этот двухдневный поход с ночлегом в традиционной туристической хиже понравится тем, кто хочет увидеть...
Еженедельно по договорённости
Индивидуальная экскурсия
7ч
€199
за 1-3 чел.
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€13
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
Мы предлагаем современный вид экскурсии! Теперь вы сможете самостоятельно, в своей компании и со своим...
Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€55
за 1-6 чел.
София для новичков
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€30
за 1 чел.
История Болгарии в ее столице
Вы узнаете древнюю и новую историю Болгарии на примере ее последней столицы - города Софии
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€60
за 1-10 чел.
София — история и современность
Исследовать главные достопримечательности одного из древнейших городов Европы на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€43
за 1-8 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
София - один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20...
Индивидуальная экскурсия
3ч
75€64
за 1-4 чел.
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
Прикоснуться к истории древней Софии и прочувствовать настоящую атмосферу города
Последние отзывы «Экскурсии Софии»
- ССтанислав20 октября 2021Всё прекрасно! Рекомендую!
- ССтанислав17 октября 2021Великолепно! Получил всё, что ожидал! Рекомендую!
- ППетър15 октября 2021Экскурсия по Софии с великолепной, харизматичной Надей прошла на одном дыхании! Глубокое знание истории города адаптировано для российского туриста, всё понятно, легко для восприятия. Факты только интересные, необычные, неожиданные и занятые! Надя однозначно влюблённый в своё дело профессионал! Рекомендую однозначно!
- ААлександр11 октября 2021Отличная ознакомительная экскурсия с прекрасным городом София! Эмоционально яркая, насыщенная фактами из истории, прекрасно знающая и любящая этот город экскурсовод оставили неизгладимое впечатление от пребывания в Болгарии. Рекомендация для всех туристов-начинать знакомство с городом такой экскурсией с Надей. Благодарю! Четыре часа на одном дыхании, как мгновение
- Отзыв на: София для новичковААлена28 сентября 2021Я была в Софии раньше, но впечатления после прогулки с Мариной умножились в разы! Город предстал совершенно в новом свете и очаровании. Марина - очень внимательный, заботливый и вдумчивый гид, который погрузил нас в историю, раскрыл характер нации и многое рассказал о современной жизни. Она - отличный проводник для неспешной прогулки по городу, в который вы обязательно влюбитесь вместе с ней!
- ЮЮлия8 сентября 2021У нас в Софии был всего один день и мы взяли экскурсию "Первое знакомство с Софией". Марианна нам очень понравилась. Грамотная, любит свое дело и делает его отлично. 3 часа пролетели незаметно!
- Отзыв на: Узнать Софию за 3 часаДДенис18 августа 2021Всё супер! Несмотря на жаркую погоду всё очень понравилось. Увидели и услышали основные вехи истории Болгарии. Гид - чудесный рассказчик и весёлый человек. Кстати, детям то же очень понравилось))) Спасибо!
- Отзыв на: Узнать Софию за 3 часаДДаната18 июля 2021Экскурсию провёл гид Пётр. Никогда бы не подумала, что мне так будет интересна история города. София открылась мне с совсем другой стороны. Очень информативно, ничего лишнего, только самые интересные факты. Можно было задавать любой вопрос, и на них Пётр сразу отвечал. В конце экскурсии - небольшой сюрприз для детей: каждому по мороженому от Петра. Все довольны, точнее, все были в восторге, даже дети! Большое спасибо Вам, Пётр👍!
- ААлексей7 сентября 2020Все отлично, узнали массу интересных фактов, о которых еще нужно накопать информацию, не всегда есть время на это))) Хотелось бы более эмоциональной подачи, но тут, наверное, больше дело в языковом барьере. В целом, все отлично и очень интересно!
- ЛЛюбовь7 марта 2020Отличная экскурсия! Выбрали Марианну и не прогадали-она отличный рассказчик, увлечённый, отлично знающий историю не только достопримечательностей, но и всего этого «в контексте мировой истории». Прогулка оказалась очень насыщенной, интересной и очень комфортной. Искренне рекомендуем (мы часто путешествуем и видели разных гидов. Марианна действительно хороша)!