Отзыв на: Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия С Станислав 5 Всё прекрасно! Рекомендую!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Софии С Станислав 5 Великолепно! Получил всё, что ожидал! Рекомендую!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Софии П Петър 5 Экскурсия по Софии с великолепной, харизматичной Надей прошла на одном дыхании! Глубокое знание истории города адаптировано для российского туриста, всё понятно, легко для восприятия. Факты только интересные, необычные, неожиданные и занятые! Надя однозначно влюблённый в своё дело профессионал! Рекомендую однозначно!

Отзыв на: Обзорная экскурсия по Софии А Александр 5 Отличная ознакомительная экскурсия с прекрасным городом София! Эмоционально яркая, насыщенная фактами из истории, прекрасно знающая и любящая этот город экскурсовод оставили неизгладимое впечатление от пребывания в Болгарии. Рекомендация для всех туристов-начинать знакомство с городом такой экскурсией с Надей. Благодарю! Четыре часа на одном дыхании, как мгновение

Отзыв на: София для новичков А Алена 4 Я была в Софии раньше, но впечатления после прогулки с Мариной умножились в разы! Город предстал совершенно в новом свете и очаровании. Марина - очень внимательный, заботливый и вдумчивый гид, который погрузил нас в историю, раскрыл характер нации и многое рассказал о современной жизни. Она - отличный проводник для неспешной прогулки по городу, в который вы обязательно влюбитесь вместе с ней!

Отзыв на: Первое знакомство с Софией Ю Юлия 5 У нас в Софии был всего один день и мы взяли экскурсию "Первое знакомство с Софией". Марианна нам очень понравилась. Грамотная, любит свое дело и делает его отлично. 3 часа пролетели незаметно!

Отзыв на: Узнать Софию за 3 часа Д Денис 5 Всё супер! Несмотря на жаркую погоду всё очень понравилось. Увидели и услышали основные вехи истории Болгарии. Гид - чудесный рассказчик и весёлый человек. Кстати, детям то же очень понравилось))) Спасибо!

Отзыв на: Узнать Софию за 3 часа Д Даната 5 Экскурсию провёл гид Пётр. Никогда бы не подумала, что мне так будет интересна история города. София открылась мне с совсем другой стороны. Очень информативно, ничего лишнего, только самые интересные факты. Можно было задавать любой вопрос, и на них Пётр сразу отвечал. В конце экскурсии - небольшой сюрприз для детей: каждому по мороженому от Петра. Все довольны, точнее, все были в восторге, даже дети! Большое спасибо Вам, Пётр👍!

Отзыв на: Первое знакомство с Софией А Алексей 5 Все отлично, узнали массу интересных фактов, о которых еще нужно накопать информацию, не всегда есть время на это))) Хотелось бы более эмоциональной подачи, но тут, наверное, больше дело в языковом барьере. В целом, все отлично и очень интересно!