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Экскурсии в Софии

Найдено 34 экскурсии в Софии на русском языке, цены от €7, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Групповая
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€15 за человека
София - жемчужина Балкан
Пешая
2.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
София - жемчужина Балкан
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
На машине
4.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €195 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Пешая
4 часа
-
10%
145 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Понять Софию и софиянцев на пешеходной экскурсии по центру города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €117€130 за всё до 2 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
На машине
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €280 за всё до 3 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €100 за всё до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €295 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии
На машине
30 минут
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:30
10 авг в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €295 за всё до 3 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
София: от древнеримской Сердики до маленькой Вены
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
София: от древнеримской Сердики до маленькой Вены
8000 лет современной столицы Болгарии - на прогулке с искусствоведом
Сегодня в 15:00
10 авг в 10:00
от €85 за всё до 5 чел.
София - история и современность
Пешая
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
София - история и современность
Очень доступно, с юмором и в то же время очень познавательно
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Неизведанная Болгария: пещеры Глаза Бога и Сыева Дупка
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанная Болгария: пещеры Глаза Бога и Сыева Дупка
А по пути из Софии узнать интересные факты от искусствоведа
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Пловдив - город холмов и историй (из Софии)
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Пловдив - город холмов и историй (из Софии)
Побывать в культурной столицы Болгарии, что дышит прошлым и настоящим
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €295 за всё до 3 чел.
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
2 часа
17 отзывов
Аудиогид
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Прогулка по Софии с аудиогидом - это возможность узнать историю города, посетить храмы и насладиться культурой, не отвлекаясь на шум
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€15 за человека
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Обзорная экскурсия по Софии
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Погрузитесь в атмосферу древней Софии, прогуливаясь по её историческим улицам. Откройте для себя римские руины и величественные храмы
Начало: По договоренности
€100 за всё до 10 чел.
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Софии
3 часа
17 отзывов
Аудиогид
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Софии
Начало: Театр им. Ивана Вазова
Расписание: Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
€7 за человека
По Софии - пешком и на авто
На машине
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По Софии - пешком и на авто
Исследовать ключевые локации города - от горы Витоша до Четырёхугольника религиозной толерантности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Начало: От Храм - памятника Александра Невского
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Посетите Рильский монастырь, крупнейший в Болгарии, и откройте для себя его богатую историю и архитектуру. Насладитесь уникальными фресками и иконами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
€240 за всё до 6 чел.
Автопешеходная экскурсия по Софии
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходная экскурсия по Софии
Познакомьтесь с Софией на автопешеходной экскурсии. История и природа в одном туре, включая поездку на Витошу
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
€170 за всё до 6 чел.
Глаза Бога и Сыева дупка: тайны подземной Болгарии
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Глаза Бога и Сыева дупка: тайны подземной Болгарии
Две самые впечатляющие пещеры страны - за 1 день из Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
7 храмов духовного сердца Болгарии
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
7 храмов духовного сердца Болгарии
Узнать историю Софии через её святыни - для паломников и светских путешественников
Начало: У храма Святого Александра Невского
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €100 за всё до 3 чел.
Рильский монастырь - к святыне Болгарии из Софии
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рильский монастырь - к святыне Болгарии из Софии
Погрузиться в атмосферу духовного центра страны и полюбоваться горами с высоты 1147 м
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Из Софии - в Пловдив
На машине
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Софии - в Пловдив
Изучить следы болгарской истории в одном из старейших городов Европы
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€45 за человека
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Уникальная экскурсия из Софии в Пловдив с посещением древних руин и Бачковского монастыря. Откройте для себя богатую историю Болгарии
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
€280 за всё до 6 чел.
Из Софии - в Велико-Тырново
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Софии - в Велико-Тырново
Путешествие в Велико-Тырново - это уникальная возможность познакомиться с историей Болгарии. Откройте для себя город с аудиогидом на русском языке
Начало: У храма Александра Невского
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
€70 за человека
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Путешествие в сердце Болгарии: Велико Тырново. Узнайте о крепости Царевец и творениях Колю Фичето. Откройте для себя историю и архитектуру
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
€94 за всё до 6 чел.
Из Софии - в многогранный Пловдив
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Софии - в многогранный Пловдив
Погулять по самому древнему городу Европы и поразиться богатству его культуры
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от €220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

С
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Экскурсию рекомендую
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М
Неизведанная Болгария: пещеры Глаза Бога и Сыева Дупка
Хочу поблагодарить Антонину за замечательную экскурсию! Это было не просто знакомство с красивейшими пещерами, а настоящее удовольствие от общения. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время, с удовольствием рекомендую всем, кто хочет увидеть Болгарию по-настоящему живой и интересной.
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A
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Замечательно! Очень понравилось, познавательно. Много нового про историю Болгарии. Очень рекомендую.
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a
София: от древнеримской Сердики до маленькой Вены
очень понравилось Антонина очень хороший гид очень приятно было ее слушать Громадное обояние, образованность, эрудиция и интеллигенция спасибо
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S
София - жемчужина Балкан
Большое спасибо Марине за замечательную экскурсию по Софии! Мы увидели собор Александра Невского, прогулялись по части старого города и попробовали
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местную теплую минеральную воду из одного из источников.
Марина очень душевный, внимательный и доброжелательный гид. Она заботливо относилась ко всем участникам экскурсии, учитывала наше состояние и темп. Для нас это было особенно важно, поскольку стояла сильная жара, а дети уже немного устали.
Экскурсия получилась интересной! Остались только приятные впечатления. Смело рекомендуем Марину семьям с детьми и всем, кто хочет познакомиться с Софией в спокойной и дружелюбной атмосфере!

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А
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
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О
Выгодный трансфер в Софии
Отличная поездка. Спасибо нашему водителю за вежливость, высокое качество обслуживание, профессионализм в работе, пунктуальность.
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Б
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Информативная и содержательная экскурсия. Удобный формат. Всё во время, без технических неполадок - заслуженная 5!
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Марина
София: от древнеримской Сердики до маленькой Вены
Экскурсия с Антониной была очень информативной, встреча с ней помогла узнать Софию, познакомиться с ее историей и архитектурой. Манера подачи
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материала очень приятная, во время экскурсии гид, с одной стороны, не перегружает датами и цифрами, с другой, создает живой и запоминающийся образ города, отмечая основные этапы его развития. При этом на все дополнительные вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Хочется поблагодарить Антонину за прекрасно проведенное с ней время.

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Е
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Марина зацепила нас с первых минут.
С самого начала меня не покидало ощущение, что я не просто на экскурсии, а словно
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встретилась со старой знакомой, и мы вместе проводим день — только в новой для меня стране, в Болгарии.
Марина рассказывала очень интересно и легко. Не было ощущения, что мне нужно специально запоминать даты или факты. Я просто слушала, наслаждалась общением, задавала вопросы — и всё само складывалось в одну картинку об этой стране. Она умеет говорить так, что интересно становится всё: история Болгарии, пещеры, дорога, места вокруг и даже наши обычные разговоры “обо всём”.
Марина очень душевная и отзывчивая. У неё какая-то особенная, спокойная энергия. Очень приятный голос, рядом с ней правда расслабляешься. Я даже ловила себя на мысли, что просто слушаю её — и моему сердцу становится спокойнее.
Отдельно меня тронуло, насколько она внимательный и добрый человек. Она заботится о бездомных животных, помогает людям, замечает детали и старается найти подход к каждому. В нашей поездке она думала не просто о маршруте, но и о том, что будет интересно именно нам: где остановиться, чтобы увидеть красивый вид, где сделать фотографии, где мы сможем спокойно выпить кофе и немного замедлиться.
Марина помогала мне фотографироваться, советовала, делилась своими наблюдениями, поддерживала разговор на самые разные темы. А её пикники-обеды с красной яркой скатертью в красивых спокойных местах — это вообще отдельное воспоминание. В этом было столько заботы, что поездка ощущалась как маленькое путешествие, сделанное для нас с душой, а не просто “экскурсия ради галочки”.
Помимо самой экскурсии мне очень запомнились её слова о мечтах. Марина говорила, что нужно мечтать, представлять желаемое так, будто оно уже сбылось, и делать маленькие шаги в нужном направлении. Но самое главное — не отбирать у себя возможность представлять желаемое уже в своих руках. Мне кажется, она сказала именно те слова, которые мне тогда нужно было услышать.
Марина, спасибо тебе за эти два замечательных дня, за твоё тепло, заботу и, конечно, за саму Болгарию. Ты показала нам её так, что её правда хочется запомнить именно такой!
Ты позаботилась о нашей поездке и о том, чтобы всем было хорошо. Эти два дня с тобой — из тех, которые мы ещё не раз будем вспоминать и обязательно вернемся!

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Всего 492 отзыва в Софии

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Ответы на вопросы от путешественников по Софии

Самые популярные экскурсии в Софии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Групповая прогулка по Софии с аудиогидами;
  2. София - жемчужина Балкан;
  3. Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии;
  4. Обзорная экскурсия по Софии;
  5. Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия.
Что посмотреть в Софии
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Боянская церковь;
  2. Рильский монастырь;
  3. Собор Святой Софии;
  4. Национальный театр Ивана Вазова;
  5. Царский дворец;
  6. Руины Сердики;
  7. Храм-памятник Александра Невского.
Сколько стоит экскурсия по Софии в августе 2026
Сейчас в Софии можно забронировать 34 экскурсии от 7 до 295 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 492 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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