Все экскурсии в Софии

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Софии – доступно 15 экскурсий на 2021 год, 175 ⭐ отзывов, цены от €13. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Софии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Автопешеходная экскурсия по Софии
Индивидуальная экскурсия
5
10
130
за 1-6 чел.
Автопешеходная экскурсия по Софии
Каждый день
Узнать Софию за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
13
70
за 1-6 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Обзорная экскурсия по Софии
Индивидуальная экскурсия
5
102
100
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Индивидуальная экскурсия
5
2
190
за 1-6 чел.
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Экскурсия из Софии в Пловдив
По договоренности
Первое знакомство с Софией
Индивидуальная экскурсия
4.9
11
46
за 1-6 чел.
Первое знакомство с Софией
Погулять по историческому центру и посетить главные храмы
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Индивидуальная экскурсия
170
за 1-6 чел.
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Рильский монастырь находится в горе Рилы, на высоте 1147 метров над уровнем моря
Каждый день
Узнать Софию за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
4.9
15
80
72
за 1-6 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Очарование Балканских гор
Индивидуальный тур
210
за 1 чел.
Очарование Балканских гор
Этот двухдневный поход с ночлегом в традиционной туристической хиже понравится тем, кто хочет увидеть...
Еженедельно по договорённости
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Индивидуальная экскурсия
5
2
199
за 1-3 чел.
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
Индивидуальная экскурсия
4
1
13
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по городу с аудиогидом
Мы предлагаем современный вид экскурсии! Теперь вы сможете самостоятельно, в своей компании и со своим...
Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
София для новичков
Индивидуальная экскурсия
4
1
55
за 1-6 чел.
София для новичков
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
История Болгарии в ее столице
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
30
за 1 чел.
История Болгарии в ее столице
Вы узнаете древнюю и новую историю Болгарии на примере ее последней столицы - города Софии
По договоренности
София — история и современность
Индивидуальная экскурсия
5
5
60
за 1-10 чел.
София — история и современность
Исследовать главные достопримечательности одного из древнейших городов Европы на обзорной экскурсии
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
Индивидуальная экскурсия
4.8
9
43
за 1-8 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Софии
София - один из старейших европейских городов, который не менял своего места на протяжении более 20...
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
Индивидуальная экскурсия
5
4
75
64
за 1-4 чел.
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
Прикоснуться к истории древней Софии и прочувствовать настоящую атмосферу города

Последние отзывы «Экскурсии Софии»

  • Отзыв на: Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
    С
    Станислав
    20 октября 2021
    5
    Всё прекрасно! Рекомендую!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Софии
    С
    Станислав
    17 октября 2021
    5
    Великолепно! Получил всё, что ожидал! Рекомендую!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Софии
    П
    Петър
    15 октября 2021
    5
    Экскурсия по Софии с великолепной, харизматичной Надей прошла на одном дыхании! Глубокое знание истории города адаптировано для российского туриста, всё понятно, легко для восприятия. Факты только интересные, необычные, неожиданные и занятые! Надя однозначно влюблённый в своё дело профессионал! Рекомендую однозначно!
  • Отзыв на: Обзорная экскурсия по Софии
    А
    Александр
    11 октября 2021
    5
    Отличная ознакомительная экскурсия с прекрасным городом София! Эмоционально яркая, насыщенная фактами из истории, прекрасно знающая и любящая этот город экскурсовод оставили неизгладимое впечатление от пребывания в Болгарии. Рекомендация для всех туристов-начинать знакомство с городом такой экскурсией с Надей. Благодарю! Четыре часа на одном дыхании, как мгновение
  • Отзыв на: София для новичков
    А
    Алена
    28 сентября 2021
    4
    Я была в Софии раньше, но впечатления после прогулки с Мариной умножились в разы! Город предстал совершенно в новом свете и очаровании. Марина - очень внимательный, заботливый и вдумчивый гид, который погрузил нас в историю, раскрыл характер нации и многое рассказал о современной жизни. Она - отличный проводник для неспешной прогулки по городу, в который вы обязательно влюбитесь вместе с ней!
  • Отзыв на: Первое знакомство с Софией
    Ю
    Юлия
    8 сентября 2021
    5
    У нас в Софии был всего один день и мы взяли экскурсию "Первое знакомство с Софией". Марианна нам очень понравилась. Грамотная, любит свое дело и делает его отлично. 3 часа пролетели незаметно!
  • Отзыв на: Узнать Софию за 3 часа
    Д
    Денис
    18 августа 2021
    5
    Всё супер! Несмотря на жаркую погоду всё очень понравилось. Увидели и услышали основные вехи истории Болгарии. Гид - чудесный рассказчик и весёлый человек. Кстати, детям то же очень понравилось))) Спасибо!
  • Отзыв на: Узнать Софию за 3 часа
    Д
    Даната
    18 июля 2021
    5
    Экскурсию провёл гид Пётр. Никогда бы не подумала, что мне так будет интересна история города. София открылась мне с совсем другой стороны. Очень информативно, ничего лишнего, только самые интересные факты. Можно было задавать любой вопрос, и на них Пётр сразу отвечал. В конце экскурсии - небольшой сюрприз для детей: каждому по мороженому от Петра. Все довольны, точнее, все были в восторге, даже дети! Большое спасибо Вам, Пётр👍!
  • Отзыв на: Первое знакомство с Софией
    А
    Алексей
    7 сентября 2020
    5
    Все отлично, узнали массу интересных фактов, о которых еще нужно накопать информацию, не всегда есть время на это))) Хотелось бы более эмоциональной подачи, но тут, наверное, больше дело в языковом барьере. В целом, все отлично и очень интересно!
  • Отзыв на: Первое знакомство с Софией
    Л
    Любовь
    7 марта 2020
    5
    Отличная экскурсия! Выбрали Марианну и не прогадали-она отличный рассказчик, увлечённый, отлично знающий историю не только достопримечательностей, но и всего этого «в контексте мировой истории». Прогулка оказалась очень насыщенной, интересной и очень комфортной. Искренне рекомендуем (мы часто путешествуем и видели разных гидов. Марианна действительно хороша)!
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