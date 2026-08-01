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встретилась со старой знакомой, и мы вместе проводим день — только в новой для меня стране, в Болгарии.

Марина рассказывала очень интересно и легко. Не было ощущения, что мне нужно специально запоминать даты или факты. Я просто слушала, наслаждалась общением, задавала вопросы — и всё само складывалось в одну картинку об этой стране. Она умеет говорить так, что интересно становится всё: история Болгарии, пещеры, дорога, места вокруг и даже наши обычные разговоры “обо всём”.

Марина очень душевная и отзывчивая. У неё какая-то особенная, спокойная энергия. Очень приятный голос, рядом с ней правда расслабляешься. Я даже ловила себя на мысли, что просто слушаю её — и моему сердцу становится спокойнее.

Отдельно меня тронуло, насколько она внимательный и добрый человек. Она заботится о бездомных животных, помогает людям, замечает детали и старается найти подход к каждому. В нашей поездке она думала не просто о маршруте, но и о том, что будет интересно именно нам: где остановиться, чтобы увидеть красивый вид, где сделать фотографии, где мы сможем спокойно выпить кофе и немного замедлиться.

Марина помогала мне фотографироваться, советовала, делилась своими наблюдениями, поддерживала разговор на самые разные темы. А её пикники-обеды с красной яркой скатертью в красивых спокойных местах — это вообще отдельное воспоминание. В этом было столько заботы, что поездка ощущалась как маленькое путешествие, сделанное для нас с душой, а не просто “экскурсия ради галочки”.

Помимо самой экскурсии мне очень запомнились её слова о мечтах. Марина говорила, что нужно мечтать, представлять желаемое так, будто оно уже сбылось, и делать маленькие шаги в нужном направлении. Но самое главное — не отбирать у себя возможность представлять желаемое уже в своих руках. Мне кажется, она сказала именно те слова, которые мне тогда нужно было услышать.

Марина, спасибо тебе за эти два замечательных дня, за твоё тепло, заботу и, конечно, за саму Болгарию. Ты показала нам её так, что её правда хочется запомнить именно такой!

Ты позаботилась о нашей поездке и о том, чтобы всем было хорошо. Эти два дня с тобой — из тех, которые мы ещё не раз будем вспоминать и обязательно вернемся!