Групповая
Групповая прогулка по Софии с аудиогидами
Приглашаем на увлекательную групповую экскурсию по Софии с аудиогидами! Выберите язык и наслаждайтесь историей города с комфортом
Начало: У театра им. Ивана Вазова
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€15 за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
София - жемчужина Балкан
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €195 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Понять Софию и софиянцев на пешеходной экскурсии по центру города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €117
€130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать Софию за 3 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Софии
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 02:30
10 авг в 00:00
от €36 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €295 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: ежедневно в 09:00
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
София: от древнеримской Сердики до маленькой Вены
8000 лет современной столицы Болгарии - на прогулке с искусствоведом
Сегодня в 15:00
10 авг в 10:00
от €85 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
София - история и современность
Очень доступно, с юмором и в то же время очень познавательно
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанная Болгария: пещеры Глаза Бога и Сыева Дупка
А по пути из Софии узнать интересные факты от искусствоведа
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Пловдив - город холмов и историй (из Софии)
Побывать в культурной столицы Болгарии, что дышит прошлым и настоящим
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €295 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
Прогулка по Софии с аудиогидом - это возможность узнать историю города, посетить храмы и насладиться культурой, не отвлекаясь на шум
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
€15 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Начало: Храм-памятник Александра Невского
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Софии
Погрузитесь в атмосферу древней Софии, прогуливаясь по её историческим улицам. Откройте для себя римские руины и величественные храмы
Начало: По договоренности
€100 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Самостоятельная пешеходная экскурсия с аудиогидом - 25 ТОП локаций Софии
Начало: Театр им. Ивана Вазова
Расписание: Ежедневно. Взять аудиогид в аренду можно с 9:30 до 18:00
€7 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Софии - пешком и на авто
Исследовать ключевые локации города - от горы Витоша до Четырёхугольника религиозной толерантности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Однодневная экскурсия из Софии в Пловдив
Начало: От Храм - памятника Александра Невского
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Рильский Монастырь - самое святое место Болгарии
Посетите Рильский монастырь, крупнейший в Болгарии, и откройте для себя его богатую историю и архитектуру. Насладитесь уникальными фресками и иконами
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Автопешеходная экскурсия по Софии
Познакомьтесь с Софией на автопешеходной экскурсии. История и природа в одном туре, включая поездку на Витошу
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Глаза Бога и Сыева дупка: тайны подземной Болгарии
Две самые впечатляющие пещеры страны - за 1 день из Софии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
7 храмов духовного сердца Болгарии
Узнать историю Софии через её святыни - для паломников и светских путешественников
Начало: У храма Святого Александра Невского
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рильский монастырь - к святыне Болгарии из Софии
Погрузиться в атмосферу духовного центра страны и полюбоваться горами с высоты 1147 м
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Софии - в Пловдив
Изучить следы болгарской истории в одном из старейших городов Европы
Начало: В районе храма-памятника Александра Невского
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Софии в Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Уникальная экскурсия из Софии в Пловдив с посещением древних руин и Бачковского монастыря. Откройте для себя богатую историю Болгарии
Начало: Ваш отель в Софии
Расписание: По договоренности
€280 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Из Софии - в Велико-Тырново
Путешествие в Велико-Тырново - это уникальная возможность познакомиться с историей Болгарии. Откройте для себя город с аудиогидом на русском языке
Начало: У храма Александра Невского
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Путешествие в сердце Болгарии: Велико Тырново. Узнайте о крепости Царевец и творениях Колю Фичето. Откройте для себя историю и архитектуру
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Софии - в многогранный Пловдив
Погулять по самому древнему городу Европы и поразиться богатству его культуры
7 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от €220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
С
Экскурсию рекомендую
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М
Хочу поблагодарить Антонину за замечательную экскурсию! Это было не просто знакомство с красивейшими пещерами, а настоящее удовольствие от общения. Огромное спасибо за прекрасно проведенное время, с удовольствием рекомендую всем, кто хочет увидеть Болгарию по-настоящему живой и интересной.
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A
Замечательно! Очень понравилось, познавательно. Много нового про историю Болгарии. Очень рекомендую.
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a
очень понравилось Антонина очень хороший гид очень приятно было ее слушать Громадное обояние, образованность, эрудиция и интеллигенция спасибо
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S
Большое спасибо Марине за замечательную экскурсию по Софии! Мы увидели собор Александра Невского, прогулялись по части старого города и попробовали
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А
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
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О
Отличная поездка. Спасибо нашему водителю за вежливость, высокое качество обслуживание, профессионализм в работе, пунктуальность.
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Б
Информативная и содержательная экскурсия. Удобный формат. Всё во время, без технических неполадок - заслуженная 5!
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Экскурсия с Антониной была очень информативной, встреча с ней помогла узнать Софию, познакомиться с ее историей и архитектурой. Манера подачи
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Е
Марина зацепила нас с первых минут.
С самого начала меня не покидало ощущение, что я не просто на экскурсии, а словно
С самого начала меня не покидало ощущение, что я не просто на экскурсии, а словно
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Всего 492 отзыва в Софии
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Ответы на вопросы от путешественников по Софии
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Сейчас в Софии можно забронировать 34 экскурсии от 7 до 295 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 492 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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