90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города

Надя
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Надя – ваш гид
София – гостеприимный и живописный город.

По-моему, это самая добродушная столица и, к тому же, один из древнейших городов мира.

Здесь полно достопримечательностей, которые невозможно обойти и изучить за один день.

Но даже если у вас совсем мало времени, город стоит того, чтобы по нему прогуляться! Я приглашаю вас познакомиться с самыми важными, интересными и знаковыми достопримечательностями в центре Софии.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии90 отзывов
4.96
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии

Что вас ожидает

Я заранее спланирую наш маршрут от места встречи или от вашего отеля, поэтому прошу вас написать мне об этом в переписке. Я покажу самые знаменитые памятники и места в Софии, расскажу о них нечто такое, чего нет в путеводителях. Мы погрузимся в глубину веков и античную историю. И, конечно же, посетим место исполнения желаний, ополоснем руки живой водой и прикоснемся к чудотворным иконам.

С моей помощью вы быстро познакомитесь с городом, узнаете главные магазины и центральные улицы. Я расскажу про болгарского Ленина и черную Джамию, попутно покажу самые дешевые и вкусные рестораны Софии, о которых знают только местные и поделюсь секретами самого недорогого шопинга ;)

Организационные детали

  • Счет в ресторане и входные билеты в музеи не включены в стоимость
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 14 лет

Как проходит экскурсия

  • Вы самостоятельно добираетесь до места начала экскурсии — в переписке я расскажу, как это сделать
  • Экскурсия проходит по историческому центру Софии: это несколько километров по узким и неровным тротуарам. Такой маршрут не подойдет пожилым и нездоровым людям.
  • Продолжительность прогулки — 3-4 часа или меньше по желанию путешественников
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надя
Надя
Меня зовут Надя, я более 10 лет живу в Софии, с удовольствием ее изучаю и люблю. Увлекаюсь историей и краеведением, для меня у этого города нет недостатков. София привлекает своей простотой, красотой, доброжелательной аурой и невероятно богатой историей. Я знаю много интересного, что неизвестно местным экскурсоводам: мои экскурсии эксклюзивны и написаны лично мной. После нашей прогулки вы будете знать о Софии все, что хотели. Для израильтян и людей еврейского происхождения тут особенно интересно.
Напишите мне

90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Всё очень понравилось, Надя очень приятный человек, знает и любит своё дело, время проведённое на экскурсии, пролетело незаметно. Большое спасибо.
29 февраля 2020
Спасибо большое Надежде за интересную прогулку по Софии. Надя прекрасный экскурсовод , который дает информацию легко, доступно и понятно. С ней комфортно прогуливаться вместе , узнавая интересные факты из истории Болгарии и Софии. Время пролетела незаметно и я получила огромное удовольствие от экскурсии.
22 января 2020
Здравствуйте! Благодарю гида Надежду за прекрасную обзорную экскурсию по Софии. Рекомендую обращаться за оказанием услуг исключительно к Надежде.
10 декабря 2019
Надежда отличный рассказчик. Спасибо ей за отличную экскурсию и дельные советы по дальнейшему пребыванию и отдыху в городе.
20 ноября 2019
Экскурсия прошла великолепно. Надя моментально подстроилась под мое расписание и провела экскурсию в тот же день. Она знающая, интелегентная, исторически подкованная, образованная и вообще, приятная женщина. Я в Софии не первый раз и думала, что уже везде была и все видела, но оказывается, что какая-то часть города и памятников были мной не охвачены. 4 часа пролетели незаметно. Я много узнала нового и приятно и с пользой провела время. Всем рекомендую.
Сергей
18 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Надежда очень гибкая, пошла ко мне на встречу с переносом времени экскурсии. А самое главное, она очень живая и чуткая. Она сразу почувствовала, что исторические даты мне не интересны и постаралась по-максимуму рассказывать про современность. Спасибо!
15 октября 2019
Очень удачная экскурсия по теме, по объёму информации, по времени и длине маршрута... Надя очень приятный человек и знающий экскурсовод. Узнала и поняла много о Болгарии и Софии, прониклась уважением к болгарам , благодаря экскурсоводу , с которой было приятно провести время. Надя ответила на много вопросов, даже не по теме экскурсии и дала практические советы для дальнейшего пребывания в Болгарии. Рекомендую Надю для тех, кто хочет познакомиться с Софией!
14 октября 2019
Отличная экскурсия, спасибо гиду Наде! Познавательно, со вкусом, не утомительно и очень профессионально - в самый раз для знакомства с Софией. Очень рекомендую!
12 октября 2019
Спасибо Надежде за замечательную экскурсию. Однозначно рекомендуем всем! Вообще София такой город, прогулка по которому, нужна с опытным гидом. Нам повезло. Надежда, интересный и знающий рассказчик и собеседник. Без нее многие интересные достопримечательности остались бы нами незамеченными.Спасибо большое за прекрасно проведенное время.
8 октября 2019
Надя провела замечательную экскурсию по центру Софии. Информация подобрана разнообразная, слушать Надю было очень интересно. Осмотрели главные достопримечательности и посетили несколько старинных, но действующих церквей. Остались только положительные впечатления! Рекомендую!
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