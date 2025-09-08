90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по Софии

Понять Софию и софиянцев на пешеходной экскурсии по центру города
София — гостеприимный и живописный город. По-моему, это самая добродушная столица и, к тому же, один из древнейших городов мира. Здесь полно достопримечательностей, которые невозможно обойти и изучить за один день.

Но даже если у вас совсем мало времени, город стоит того, чтобы по нему прогуляться! Я приглашаю вас познакомиться с самыми важными, интересными и знаковыми достопримечательностями в центре Софии.
5
145 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии
Обзорная экскурсия по Софии

Описание экскурсии

Я заранее спланирую наш маршрут от места встречи или от вашего отеля, поэтому прошу вас написать мне адрес отеля в переписке. Покажу самые важные памятники и места в Софии, расскажу о них нечто такое, чего нет в путеводителях. Мы прикоснемся к застывшему времени в виде доисторической архитектуры, ополоснем руки живой водой, я раскрою вам кое-какие тайны, о которых вам не расскажет никто другой.

С моей помощью вы быстро познакомитесь с городом, поймете его характер и логистику. Возможно даже полюбите его и захотите вернуться снова. Я поделюсь с вами всем, что мне известно не только о минувшей, но и о настоящей жизни в Софии и стране. Моя программа включает в себя обязательный минимум, который необходим для путешественника и чуть больше уже эксклюзивно от меня только для вас. Это характерные детали, помогающие лучше понять суть города и его жителей. Моя задача не просто рассказать, кто и когда построил дом или памятник, но главное зачем и как; объяснить, почему София выглядит так, как выглядит, и посвятить вас в тонкости местного менталитета.

Организационные детали

  • Счет в ресторане и входные билеты в музеи не включены в стоимость
  • Экскурсия подойдёт путешественникам от 14 лет

Как проходит экскурсия

  • Вы самостоятельно добираетесь до места начала экскурсии — в переписке я расскажу, как это сделать
  • Экскурсия проходит по историческому центру Софии: это несколько километров по узким и неровным тротуарам. Такой маршрут не подойдет пожилым и нездоровым людям.
  • Продолжительность прогулки — 3-4 часа или меньше по желанию путешественников (без изменения стоимости)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надя
Надя — ваш гид в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 632 туристов
Много лет живу в Софии, с удовольствием изучаю её и очень люблю. Увлекаюсь историей и архитектурой, для меня у этого города нет недостатков. У меня степень PhD по культурологии, специализируюсь
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на современном искусстве София привлекает простотой, красотой, доброжелательной атмосферой и невероятно богатой историей. Я знаю много интересного, о чём редко рассказывают на классических экскурсиях: мои программы эксклюзивны и написаны лично мной. После нашей прогулки вы узнаете о городе всё, что хотели. Особенно интересно здесь будет израильтянам и людям еврейского происхождения.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
141
4
4
3
2
1
А
Нам с женой невероятно повезло с экскурсией по Софии, которую проводила Надя! Она просто потрясающий гид: настолько живой, знающий и увлечённый человек, что слушать её — одно удовольствие.

Надя умеет подавать
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информацию так, что она запоминается легко и непринуждённо. И что особенно ценно, она всегда была готова остановиться и обсудить с нами любые темы, которые нас интересовали. Мы получили массу позитивных эмоций и новых знаний.

Если вы будете в Софии, не раздумывайте — обязательно идите на эту экскурсию! Вы не пожалеете.

Нам с женой невероятно повезло с экскурсией по Софии, которую проводила Надя! Она просто потрясающий гид:
Нам с женой невероятно повезло с экскурсией по Софии, которую проводила Надя! Она просто потрясающий гид:
Нам с женой невероятно повезло с экскурсией по Софии, которую проводила Надя! Она просто потрясающий гид:
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A
Очень рады, что Надежда нам показала центр Софии. Плотность информации на минуту времени ошеломительная, но удивительно хорошо воспринимается. Будем советовать всем, кто соберется в Софию ❤️
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Галя
Если вы хотите влюбиться в город, узнать новое, даже если вы уже многое знаете- закажите экскурсию с Надей. Её жизнерадостность, позитив, глубокие знания истории, искусства, архитектуры могут увлечь любого. Надя- потрясающий гид, способный подстроить экскурсию под ваши интересы. Даже не раздумываете дважды- закажите это удивительную встречу с городом Софией!
Галя
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Елена
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя построила удобный, чтобы и вернуться незаметно туда откуда начали. Чувствуется, что она глубоко погружена в материал. Живет в этом прекрасном городе, постоянно сама что-то дополнительно изучает. Экскурсия прогулка прошла непринужденно, с юмором и достаточным багажом информации. Спасибо, обязательно порекомендуем знакомым и друзьям.
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя
Нам очень понравилось гулять по Софии с Надей. Встретились в нашем отеле в центре, маршрут Надя
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Илона
Были на обзорной экскурсии по Софии с Надей! Удивительный человек! Глубоко знает материал! Энергичная и позитивная! Ходили на длинное расстояние, но время пролетело просто не заметно! Я была с дочкой
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16 лет, так Надя, так умело смогла заинтересовать её, что ещё долгое время дочка, по приезде в гостиницу, изучала архитектуру зданий! Очень- очень понравилась экскурсия и буду, с удовольствием, её рекомендовать в компании с гидом Надей!
Спасибо!
Удачи во всём!!!

Были на обзорной экскурсии по Софии с Надей! Удивительный человек! Глубоко знает материал! Энергичная и позитивная!
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И
Отличное знание материала, небанальная подача. Множество интересных и запоминающихся фактов
Отличное знание материала, небанальная подача. Множество интересных и запоминающихся фактов
Отличное знание материала, небанальная подача. Множество интересных и запоминающихся фактов
Отличное знание материала, небанальная подача. Множество интересных и запоминающихся фактов
Отличное знание материала, небанальная подача. Множество интересных и запоминающихся фактов
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