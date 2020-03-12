90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я заранее спланирую наш маршрут от места встречи или от вашего отеля, поэтому прошу вас написать мне об этом в переписке. Я покажу самые знаменитые памятники и места в Софии, расскажу о них нечто такое, чего нет в путеводителях. Мы погрузимся в глубину веков и античную историю. И, конечно же, посетим место исполнения желаний, ополоснем руки живой водой и прикоснемся к чудотворным иконам.

С моей помощью вы быстро познакомитесь с городом, узнаете главные магазины и центральные улицы. Я расскажу про болгарского Ленина и черную Джамию, попутно покажу самые дешевые и вкусные рестораны Софии, о которых знают только местные и поделюсь секретами самого недорогого шопинга ;)