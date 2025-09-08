90 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

София — гостеприимный и живописный город. По-моему, это самая добродушная столица и, к тому же, один из древнейших городов мира. Здесь полно достопримечательностей, которые невозможно обойти и изучить за один день. Но даже если у вас совсем мало времени, город стоит того, чтобы по нему прогуляться! Я приглашаю вас познакомиться с самыми важными, интересными и знаковыми достопримечательностями в центре Софии.

Описание экскурсии

Я заранее спланирую наш маршрут от места встречи или от вашего отеля, поэтому прошу вас написать мне адрес отеля в переписке. Покажу самые важные памятники и места в Софии, расскажу о них нечто такое, чего нет в путеводителях. Мы прикоснемся к застывшему времени в виде доисторической архитектуры, ополоснем руки живой водой, я раскрою вам кое-какие тайны, о которых вам не расскажет никто другой.

С моей помощью вы быстро познакомитесь с городом, поймете его характер и логистику. Возможно даже полюбите его и захотите вернуться снова. Я поделюсь с вами всем, что мне известно не только о минувшей, но и о настоящей жизни в Софии и стране. Моя программа включает в себя обязательный минимум, который необходим для путешественника и чуть больше уже эксклюзивно от меня только для вас. Это характерные детали, помогающие лучше понять суть города и его жителей. Моя задача не просто рассказать, кто и когда построил дом или памятник, но главное зачем и как; объяснить, почему София выглядит так, как выглядит, и посвятить вас в тонкости местного менталитета.

Организационные детали

Счет в ресторане и входные билеты в музеи не включены в стоимость

Экскурсия подойдёт путешественникам от 14 лет

Как проходит экскурсия