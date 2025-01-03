Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Варны

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Варне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Одессос - античное сердце Варны
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
«Пройдёте по всему древнему Одессосу: от площади Йоана Экзарха до площади Независимости через улицу Царя Симеона Первого»
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
«Немного отдохнем в порту с сияющими огнями, вернемся в центр по торговой улице Преслав и расстанемся на площади Независимости»
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипеде
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    3 января 2025
    На велосипедах по Варне - круглый год
    Все понравилось.
  • Н
    Никита
    21 октября 2024
    На велосипедах по Варне - круглый год
    Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
    читать дальше

    не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье.

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Одессос - античное сердце Варны
  2. Ночные миры Варны
  3. На велосипедах по Варне - круглый год
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Варне в декабре 2025
Сейчас в Варне в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 160. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Варны. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод