На велосипедах по Варне - круглый год
Индивидуальная экскурсия в Варне

Исследовать город в активном формате с остановками и рассказами гида у достопримечательностей

Приглашаю вас на лёгкую и, несомненно, приятную прогулку на двух колёсах по Варне.

За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры. А ещё успеете сжечь немалое количество калорий — куда без этого!
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
Ближайшие даты:
28
дек
3
янв
4
янв
9
янв
10
янв
11
янв
12
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€19
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Удобство и безопасность

У каждого интересного места предусмотрена короткая остановка для беседы. И конечно, в любой момент можно остановиться, чтобы передохнуть. Маршрут составлен таким образом, чтобы вы увидели главные достопримечательности города — не спеша и наслаждаясь видами и ездой. Движение осуществляется только по велодорожкам и аллеям в парке. Также будет проведён инструктаж по безопасному вождению в городе и выданы шлемы.

Что вы увидите

  • Местную «Красную площадь»
  • Здание мэрии
  • Археологический музей
  • Здание почтамта
  • Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»
  • Часовую башню
  • Здание Варненского театра и центральную городскую площадь
  • Старую торговую улицу Преслав
  • Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани
  • Приморский парк
  • И многое-многое другое!

Маршрут может быть скорректирован.

Организационные детали

Тур предназначен только для взрослых.

В стоимость входит:

  • Все таксы и сборы
  • Аренда современного велосипеда, шлем
  • Услуги русскоговорящего лицензированного гида (меня)

Факты и цифры:

  • Протяжённость маршрута — около 12 км
  • Маршрут лёгкий, без крутых подъёмов и спусков
  • Общее время тура: 2–2.5 ч.
  • Тур проводится круглогодично, за исключением дней с экстремальной погодой — проливным дождём, сильным снегом или ветром

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на бульваре 8-ми Приморски полк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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