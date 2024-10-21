Приглашаются все желающие на увлекательную велоэкскурсию по Варне.
За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью и увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры.
За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью и увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры.
5 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Увлекательная велоэкскурсия
- 🏛️ Исторические и современные достопримечательности
- 🛡️ Безопасные маршруты
- 🗣️ Русскоговорящий гид
- 🌳 Прогулка по велодорожкам и паркам
Что можно увидеть
- Местная «Красная площадь»
- Здание мэрии
- Археологический музей
- Здание почтамта
- Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»
- Часовая башня
- Здание Варненского театра
- Старая торговая улица Преслав
- Здание Морской администрации
- Малые Римские бани
- Музей Новой истории Варны
- Большие Римские бани
- Приморский парк
Описание экскурсии
Удобство и безопасность
У каждого интересного места предусмотрена короткая остановка. А также в любой момент можно остановиться, чтобы передохнуть. Маршрут составлен таким образом, чтобы вы увидели главные достопримечательности города — не спеша и наслаждаясь видами и ездой. Катаемся только по велодорожкам и аллеям в парке. Перед стартом я проведу инструктаж по безопасному вождению и выдам шлемы.
Что вы увидите
- Местную «Красную площадь»
- Здание мэрии
- Археологический музей
- Здание почтамта
- Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»
- Часовую башню
- Здание Варненского театра и центральную городскую площадь
- Старую торговую улицу Преслав
- Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани
- Приморский парк
- И многое-многое другое!
Маршрут может быть скорректирован.
Организационные детали
Тур предназначен только для взрослых.
В стоимость входит:
- Все таксы и сборы
- Аренда современного велосипеда, шлем
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида (меня)
Факты и цифры:
- Протяжённость маршрута — около 12 км
- Маршрут лёгкий, без крутых подъёмов и спусков
- Общее время тура: 2–2.5 ч.
- Тур проводится круглогодично, за исключением дней с экстремальной погодой — проливным дождём, сильным снегом или ветром
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На бульваре 8-ми Приморски полк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страхил — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Страхил, я родился и живу в Варне. Хорошо знаю историю, географию и кулинарные традиции Болгарии. С радостью расскажу вам о нашей красивой стране: ее культуре, достопримечательностях и, конечно же, людях. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье.
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Е
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