Исследовать город в активном формате с остановками и рассказами гида у достопримечательностей
Приглашаю вас на лёгкую и, несомненно, приятную прогулку на двух колёсах по Варне.
За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры. А ещё успеете сжечь немалое количество калорий — куда без этого!
За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры. А ещё успеете сжечь немалое количество калорий — куда без этого!
Ближайшие даты:
28
дек
дек
3
янв
янв
4
янв
янв
9
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
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12
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Удобство и безопасность
У каждого интересного места предусмотрена короткая остановка для беседы. И конечно, в любой момент можно остановиться, чтобы передохнуть. Маршрут составлен таким образом, чтобы вы увидели главные достопримечательности города — не спеша и наслаждаясь видами и ездой. Движение осуществляется только по велодорожкам и аллеям в парке. Также будет проведён инструктаж по безопасному вождению в городе и выданы шлемы.
Что вы увидите
- Местную «Красную площадь»
- Здание мэрии
- Археологический музей
- Здание почтамта
- Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»
- Часовую башню
- Здание Варненского театра и центральную городскую площадь
- Старую торговую улицу Преслав
- Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани
- Приморский парк
- И многое-многое другое!
Маршрут может быть скорректирован.
Организационные детали
Тур предназначен только для взрослых.
В стоимость входит:
- Все таксы и сборы
- Аренда современного велосипеда, шлем
- Услуги русскоговорящего лицензированного гида (меня)
Факты и цифры:
- Протяжённость маршрута — около 12 км
- Маршрут лёгкий, без крутых подъёмов и спусков
- Общее время тура: 2–2.5 ч.
- Тур проводится круглогодично, за исключением дней с экстремальной погодой — проливным дождём, сильным снегом или ветром
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на бульваре 8-ми Приморски полк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страхил — ваш гид в Варне
Провёл экскурсии для 89 туристов
Меня зовут Страхил, я родился и живу в Варне. Хорошо знаю историю, географию и кулинарные традиции Болгарии. С радостью расскажу вам о нашей красивой стране: ее культуре, достопримечательностях и, конечно же, людях. До скорой встречи!
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