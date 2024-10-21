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На велосипедах по Варне - круглый год

Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Приглашаются все желающие на увлекательную велоэкскурсию по Варне.

За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью и увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры.
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Удобные остановки у каждого интересного места, возможность передохнуть в любой момент.

Маршрут составлен так, чтобы вы увидели главные достопримечательности города, двигаясь по велодорожкам и аллеям в парке.

Включены все таксы и сборы, аренда современного велосипеда и шлема, услуги русскоговорящего лицензированного гида.

Протяжённость маршрута около 12 км, тур проводится круглогодично, за исключением дней с экстремальной погодой

4.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Увлекательная велоэкскурсия
  • 🏛️ Исторические и современные достопримечательности
  • 🛡️ Безопасные маршруты
  • 🗣️ Русскоговорящий гид
  • 🌳 Прогулка по велодорожкам и паркам
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипедах по Варне - круглый год

Что можно увидеть

  • Местная «Красная площадь»
  • Здание мэрии
  • Археологический музей
  • Здание почтамта
  • Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»
  • Часовая башня
  • Здание Варненского театра
  • Старая торговая улица Преслав
  • Здание Морской администрации
  • Малые Римские бани
  • Музей Новой истории Варны
  • Большие Римские бани
  • Приморский парк

Описание экскурсии

Удобство и безопасность

У каждого интересного места предусмотрена короткая остановка. А также в любой момент можно остановиться, чтобы передохнуть. Маршрут составлен таким образом, чтобы вы увидели главные достопримечательности города — не спеша и наслаждаясь видами и ездой. Катаемся только по велодорожкам и аллеям в парке. Перед стартом я проведу инструктаж по безопасному вождению и выдам шлемы.

Что вы увидите

  • Местную «Красную площадь»
  • Здание мэрии
  • Археологический музей
  • Здание почтамта
  • Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»
  • Часовую башню
  • Здание Варненского театра и центральную городскую площадь
  • Старую торговую улицу Преслав
  • Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани
  • Приморский парк
  • И многое-многое другое!

Маршрут может быть скорректирован.

Организационные детали

Тур предназначен только для взрослых.

В стоимость входит:

  • Все таксы и сборы
  • Аренда современного велосипеда, шлем
  • Услуги русскоговорящего лицензированного гида (меня)

Факты и цифры:

  • Протяжённость маршрута — около 12 км
  • Маршрут лёгкий, без крутых подъёмов и спусков
  • Общее время тура: 2–2.5 ч.
  • Тур проводится круглогодично, за исключением дней с экстремальной погодой — проливным дождём, сильным снегом или ветром

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бульваре 8-ми Приморски полк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Страхил
Страхил — ваш гид в Варне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 138 туристов
Меня зовут Страхил, я родился и живу в Варне. Хорошо знаю историю, географию и кулинарные традиции Болгарии. С радостью расскажу вам о нашей красивой стране: ее культуре, достопримечательностях и, конечно же, людях. До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Никита
Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье.
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Е
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