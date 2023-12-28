Приглашаю вас на лёгкую и, несомненно, приятную прогулку на двух колёсах по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры. А ещё успеете сжечь немалое количество калорий — куда без этого!

Описание

Что вас ожидает

Удобство и безопасность

У каждого интересного места предусмотрена короткая остановка для беседы. И конечно, в любой момент можно остановиться, чтобы передохнуть. Маршрут составлен таким образом, чтобы вы увидели главные достопримечательности города — не спеша и наслаждаясь видами и ездой. Движение осуществляется только по велодорожкам и аллеям в парке. Также будет проведён инструктаж по безопасному вождению в городе и выданы шлемы.

Что вы увидите

Местную «Красную площадь»

Здание мэрии

Археологический музей

Здание почтамта

Кафедральный собор «Успение Святой Богородицы»

Часовую башню

Здание Варненского театра и центральную городскую площадь

Старую торговую улицу Преслав

Здание Морской администрации, Малые Римские бани, Музей Новой истории Варны, Большие Римские бани

Приморский парк

И многое-многое другое!

Маршрут может быть скорректирован.

Организационные детали

Тур предназначен только для взрослых.

В стоимость входит:

Все таксы и сборы

Аренда современного велосипеда, шлем

Услуги русскоговорящего лицензированного гида (меня)

Факты и цифры: