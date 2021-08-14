Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
«А я расскажу, чем жили люди в древности: чему они учились, как одевались, какое вино пили и какие украшения любили»
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
«А также практически в любой момент можно сделать небольшой перерыв на кофе»
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
«А после прогулки вы сможете пообедать в приятном ресторанчике у моря»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны
Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Начало: В районе кафедрального собора
«Я буду обращать ваше внимание на все места, которые стоит внести в гастрономический «маршрутный лист»»
11 дек в 13:00
12 дек в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
- ИИгорь14 августа 2021Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!
