1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €98 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Античное сердце Варны
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночные миры Варны
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Начало: В районе кафедрального собора
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На велосипедах по Варне - круглый год
Исследовать город в активном формате с остановками и рассказами гида у достопримечательностей
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 18:00
10 июня в 00:00
€36 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББулат2 октября 2023Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
- ООльга23 августа 2023Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
- ННадежда21 августа 2023Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
- ВВладимир16 августа 2023Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
- ООльга2 августа 2023Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
- ООльга2 марта 2023Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
- ООльга25 декабря 2022Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
- OOlga12 октября 2022Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
- ММайя3 октября 2022Мне очень понравилось место где жила Румынская Королева
- GGalina16 июля 2022Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Индивидуальные»
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