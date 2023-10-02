Индивидуальные экскурсии в Варне с личным гидом

Найдено 9 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Варне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебство северного побережья Черного моря
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 98 за всё до 8 чел.
Античное сердце Варны
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Античное сердце Варны
Исследовать руины древнего Одессоса и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
150 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Ночные миры Варны
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
160 за всё до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Варне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Начало: В районе кафедрального собора
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
280 за всё до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Индивидуальная
8 часов
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
На велосипедах по Варне - круглый год
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
На велосипедах по Варне - круглый год
Исследовать город в активном формате с остановками и рассказами гида у достопримечательностей
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 за человека
Выгодный трансфер в Варне
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Варне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 18:00
10 июня в 00:00
36 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Булат
    2 октября 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
    Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
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    Часто останавливались чтобы набраться сил. И мы победили этот подъем. Виды были завораживающе красивые. Так же мы поднялись в крепость Овеч. Там тоже было очень красиво. Так же мы заехали в деревню Аспарухуво, где Александр показал очень красивое озеро. Я рекомендую эту экскурсию с Александром. Александр класный экскурсовод с ним было очень комфортно.

  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Античное сердце Варны
    Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
  • О
    Ольга
    2 августа 2023
    Ночные миры Варны
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!
  • О
    Ольга
    2 марта 2023
    Ночные миры Варны
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 декабря 2022
    Античное сердце Варны
    Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
  • O
    Olga
    12 октября 2022
    Античное сердце Варны
    Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
  • М
    Майя
    3 октября 2022
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Мне очень понравилось место где жила Румынская Королева
    Мне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская Королева
  • G
    Galina
    16 июля 2022
    Ночные миры Варны
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Варне в июне 2024
Сейчас в Варне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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