Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор3 января 2025Все понравилось.
- ННикита21 октября 2024Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Варне в декабре 2025
Сейчас в Варне в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 280. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Варне (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 28 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль