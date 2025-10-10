Индивидуальная
Античное сердце Варны: экскурсия по древнему Одессосу
Прогуляйтесь по античному Одессосу под Варной и узнайте, как жили люди в древности. Увидите фракийские гробницы, византийские колонны и многое другое
Начало: У главного входа в Археологический музей
Завтра в 13:00
14 окт в 13:00
€150 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
Завтра в 20:30
14 окт в 20:00
€160 за всё до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны
Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря
Начало: В районе кафедрального собора
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
