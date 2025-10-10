Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Варне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 11 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Античное сердце Варны: экскурсия по древнему Одессосу Прогуляйтесь по античному Одессосу под Варной и узнайте, как жили люди в древности. Увидите фракийские гробницы, византийские колонны и многое другое Начало: У главного входа в Археологический музей €150 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы €160 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 8 чел. Гастрономическая прогулка по Старому городу Варны Пройдите по улицам Старого города Варны, узнайте о лучших кафе и ресторанах, а также исторических памятниках. Завершите день ужином у моря Начало: В районе кафедрального собора €180 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Варны

