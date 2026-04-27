Позвольте себе увидеть Бахрейн в формате настоящего VIP-путешествия. Роскошный лимузин, панорамные виды, знаковые достопримечательности и максимальный комфорт. Идеальный способ открыть остров стильно, легко и без спешки.
Описание экскурсииПремиальный формат путешествия Эта уникальная экскурсия по Бахрейну на лимузине создана для тех, кто ценит стиль, комфорт и эксклюзивность — вы путешествуете на Lincoln Stretch с роскошным интерьером, декоративной подсветкой и прохладительными напитками. Знаковые места и фотостопы Маршрут включает остановку для фото у Всемирного торгового центра Бахрейна, панорамную поездку по заливу Бахрейна с видами на современную набережную, а также посещение Международной гоночной трассы Бахрейна — легендарной арены гонок «Формулы-1». Завершает программу форт Бахрейна — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с богатой историей. Экскурсия отлично подходит для семей, друзей, VIP-гостей и корпоративных групп, которые хотят увидеть Бахрейн необычным способом — без спешки, с комфортом и в атмосфере настоящего люкса. Важная информация:
- Не допускается: питомцы, напитки.
- Продолжительность экскурсии — минимум 2 часа (возможно продление по запросу).
- Предусмотрены только фотоостановки — вход в достопримечательности не включён.
- Дополнительные часы можно добавить и оплатить наличными в бахрейнских динарах непосредственно на месте.
- Дети должны находиться в сопровождении взрослых.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Всемирный торговый центр Бахрейна
- Залив Бахрейна
- Международная гоночная трасса Бахрейна
- Форт Бахрейна
Что включено
- Лимузин с профессиональным водителем
- Бутилированная вода
- Обзорная экскурсия по городу с фотостопами
- Прохладительные напитки
- Воздушные шары
- Лёгкая декоративная подсветка
Что не входит в цену
- Дополнительные часы сверх 2 часов
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6ХМ3+88Дж Манама, Бахрейн
Завершение: 6HM3+88J Манама, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Не допускается: питомцы, напитки
- Продолжительность экскурсии - минимум 2 часа (возможно продление по запросу)
- Предусмотрены только фотоостановки - вход в достопримечательности не включён
- Дополнительные часы можно добавить и оплатить наличными в бахрейнских динарах непосредственно на месте
- Дети должны находиться в сопровождении взрослых
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
