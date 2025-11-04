Откройте для себя Бахрейн во всём его многообразии — от древних памятников ЮНЕСКО до ультрасовременных небоскрёбов и трассы Формулы-1.
За один день вы увидите главные символы страны, узнаете её историю и культуру и сделаете лучшие фотографии. Идеальная береговая экскурсия для пассажиров MSC Euribia.
За один день вы увидите главные символы страны, узнаете её историю и культуру и сделаете лучшие фотографии. Идеальная береговая экскурсия для пассажиров MSC Euribia.
Описание экскурсииОдин день — вся история Бахрейна Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть максимум за время стоянки лайнера. Вас ждёт продуманный маршрут по главным достопримечательностям страны — от Великой мечети Аль-Фатех и исторических ворот Баб-эль-Бахрейн до шумного рынка Манамы и современного залива Бахрейна. Вы узнаете, как переплетаются «древние традиции» и динамика XXI века. Древние цивилизации и символы пустыни Мы посетим Форт Бахрейн — объект ЮНЕСКО и наследие цивилизации Дилмун, увидим могильные курганы Аали и узнаем о зарождении нефтяной истории страны у первой нефтяной скважины. В пустыне вас ждут Джебель-эль-Духан, Древо жизни и тёплая встреча с верблюдами — живым символом Бахрейна. Завершает маршрут впечатляющий контраст — Всемирный торговый центр и остановка у Международного автодрома Бахрейна, известного гонками «Формулы-1». Экскурсия проходит в комфортном темпе, с остановками для фото, шопинга и знакомства с культурой, а время отправления адаптируется под расписание вашего круиза. Важная информация:
- Время может незначительно меняться, чтобы обеспечить своевременное возвращение в круизный порт из-за пробок или других факторов.
- Этот тур не рекомендуется для посетителей в инвалидных креслах из-за неровной местности и ступенек в некоторых местах.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Залив Бахрейна
- Всемирный торговый центр Бахрейна
- Ворота Баб-эль-Бахрейн
- Рынок Манамы
- Форт Бахрейн
- Верблюжья ферма
- Международный автодром Бахрейна
- Первая нефтяная скважина Бахрейна
- Джебель-эль-Духан
- Древо жизни
- Могильные курганы Аали
Что включено
- Комфортабельный автобус с кондиционером и бесплатным высокоскоростным Wi-Fi
- Услуги гида
- Прохладительные напитки: местные закуски и бутилированная вода на протяжении всей экскурсии
- Трансфер из порта Халифа бин Салман и обратно
- Все входные билеты и государственные налоги
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 5ПК7+ВК8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, Аль-Хидд, Бахрейн
Завершение: 5PQ7+WQ8, на набережной Шейха Халифы ибн Салмана, Аль-Хидд, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Время может незначительно меняться, чтобы обеспечить своевременное возвращение в круизный порт из-за пробок или других факторов
- Этот тур не рекомендуется для посетителей в инвалидных креслах из-за неровной местности и ступенек в некоторых местах
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная экскурсия. Фад прекрасно знает историю и культуру Бахрейна, рассказы были очень интересными. Соотношение цены и качества отличное — однозначно рекомендую.
А
Прекрасно проведённый день с Фадом. Он очень дружелюбный и открытый, маршрут с приятными остановками. В течение дня всегда была вода и вкусный перекус. В целом — замечательная экскурсия 👍
А
Очень хорошая поездка. Гид Фад был внимательным и доброжелательным, он действительно знает всё о Бахрейне и интересно рассказывает. Супер 👍🙏🏼
И
Очень насыщенная и продуманная поездка. В программе есть всё, что стоит увидеть в Бахрейне. Я присоединился к группе не из круиза MSC, но организаторы без проблем устроили трансфер в конце дня. Коммуникация была отличной, угощения — очень вкусными
К
Фахдил сделал этот тур по-настоящему запоминающимся. Мы успели посетить все заявленные места, при этом экскурсия проходила спокойно, с достаточным временем на ключевых остановках. Очень рекомендую
Входит в следующие категории Манамы
Похожие экскурсии на «Бахрейн за один день: древние цивилизации, пустыня и Формула-1»
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Групповая
до 15 чел.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
Начало: Ваш отель
$90 за человека
-
15%
Групповая
Обзорная экскурсия по Бахрейну - 5000 лет истории за один день
Начало: 5ПВ7+Г5Х, Аль Хидд, Бахрейн
$79
$93 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Береговая экскурсия: историческая панорама Бахрейна
Начало: Манама
$44.30 за человека
21%
Скидка на заказ
$79 за человека
100выгода $21