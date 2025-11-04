М Милана Отличная экскурсия. Фад прекрасно знает историю и культуру Бахрейна, рассказы были очень интересными. Соотношение цены и качества отличное — однозначно рекомендую.

А Александра Прекрасно проведённый день с Фадом. Он очень дружелюбный и открытый, маршрут с приятными остановками. В течение дня всегда была вода и вкусный перекус. В целом — замечательная экскурсия 👍

А Анастасия Очень хорошая поездка. Гид Фад был внимательным и доброжелательным, он действительно знает всё о Бахрейне и интересно рассказывает. Супер 👍🙏🏼

И Иван Очень насыщенная и продуманная поездка. В программе есть всё, что стоит увидеть в Бахрейне. Я присоединился к группе не из круиза MSC, но организаторы без проблем устроили трансфер в конце дня. Коммуникация была отличной, угощения — очень вкусными