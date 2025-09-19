Погрузитесь в атмосферу восточного рынка и откройте для себя настоящие вкусы Бахрейна. Ароматы шафрана, кардамона и бахарата проведут вас по традиционной кухне Персидского залива. Более 10 блюд — в самом сердце исторической Манамы.
Описание экскурсии
Кулинарное наследие Бахрейна Этот дегустационный тур по традиционным блюдам Бахрейна приглашает вас открыть богатство арабской кухни, сформированной влияниями стран Персидского залива. Вас ждут ароматные блюда из риса с шафраном и кардамоном, сочное мясо на гриле и традиционные специи — прежде всего знаменитый бахарат, придающий еде характерный восточный вкус. Манама Сук — сердце гастрономии Путешествие проходит по Манама Сук — традиционному рынку столицы, где кухня остаётся такой же живой и аутентичной, как и столетия назад. Здесь вы попробуете 10 и более различных блюд, приготовленных по местным рецептам, и познакомитесь с гастрономическими традициями, передающимися из поколения в поколение. Важная информация:
Не подходит для: люди с пищевой аллергией.
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтрак, обед или ужин (в зависимости от времени проведения тура)
- Разнообразные блюда местной кухни
- Чай / кофе
- Бутилированная вода
- Трансфер из отеля
- Лицензированный местный гид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Любые блюда и напитки, не входящие в программу тура
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Экскурсия была просто потрясающей! Хашер очень гостеприимный, знающий и дружелюбный гид. Мы попробовали разные блюда бахрейнской кухни, прогулялись по Манама Сук и узнали много интересного об истории и культуре страны. Тур однозначно рекомендуем.
М
У нас получилась замечательная прогулка по Манаме — по рынку Сук и старой части города. Гид рассказал много интересного о культуре Бахрейна, а еда оказалась действительно отличной.
Входит в следующие категории Манамы
Похожие экскурсии на «Вкусы Бахрейна - гастрономическое путешествие по традиционной кухне Манамы»
Билеты
От древних фортов к пустыне: экскурсия по Манаме и Бахрейну
Начало: Ваш отель
$95 за билет
Групповая
до 15 чел.
С юга на север Бахрейна - пустыня, легенды, ЮНЕСКО и сердце Манамы
Начало: Ваш отель
$90 за человека
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
Групповая
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
$76 за человека
$79 за человека