Ночные прогулки и экскурсии Манамы

Найдено 12 экскурсий в категории «Ночные» в Манаме на русском языке, цены от $44. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Пустыня Бахрейна за 4 часа - курганы, Формула-1 и Дерево жизни
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Ваш отель
$77 за человека
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
4 часа
4 отзыва
Билеты
Начало: Ваш отель
$80 за билет
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
На автобусе
Круизы
5 часов
3 отзыва
Круиз
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
$76 за человека
Гастрономическое путешествие по Бахрейну
Пешая
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Начало: Шоссе 475, 304 Баб-эль-Бахрейн-авеню, Эль-Намама, ...
$87 за человека
Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Начало: 7МВ5+2КсР, Бахрейн
$160 за человека
Большая мечеть Аль-Фатех - погружение в исламское наследие Бахрейна
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: 6Х9Кс+Х6Ф Манама, Бахрейн
$99 за всё до 10 чел.
Береговая экскурсия: историческая панорама Бахрейна
На автобусе
7 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Начало: Манама
$44.30 за человека
Знакомство с Манамой: история, культура и панорамы залива Бахрейн
4 часа
Билеты
Начало: 6ХМ3+88Дж Манама, Бахрейн
$210 за всё до 6 чел.
Транзитная экскурсия по Бахрейну - главные достопримечательности за 4 часа
4.5 часа
Билеты
Начало: Парковка аэропорта Бахрейна, Мухаррак, Бахрейн
$450 за всё до 10 чел.
Бахрейн в стиле люкс - эксклюзивная экскурсия на лимузине Lincoln
На лимузине
2 часа
Индивидуальная
Начало: 6ХМ3+88Дж Манама, Бахрейн
$358 за человека
Тайны ювелирного мастерства Бахрейна в доме Al Majarah
45 минут
Индивидуальная
до 7 чел.
Начало: Сити Центр Бахрейн
$755 за всё до 7 чел.
Из Бахрейна в Саудовскую Аравию: Даммам, культура и современность
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: Ваш отель
$438 за всё до 6 чел.

