Мини-группа
до 6 чел.
Пустыня Бахрейна за 4 часа - курганы, Формула-1 и Дерево жизни
Начало: Ваш отель
$77 за человека
Билеты
Бахрейн за один день - от современной столицы к тайнам пустыни
Начало: Ваш отель
$80 за билет
Круиз
Манама с воды и с берега: история, рынки и панорамы Бахрейна за 5 часов
Начало: 5ПК7+ВК8, Шейх Халифа Бин Салман Коузвей, Аль Хидд...
$76 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Гастрономическое путешествие по Бахрейну
Начало: Шоссе 475, 304 Баб-эль-Бахрейн-авеню, Эль-Намама, ...
$87 за человека
Индивидуальная
Поймай волну - водные приключения в бухте Амвадж
Начало: 7МВ5+2КсР, Бахрейн
$160 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Большая мечеть Аль-Фатех - погружение в исламское наследие Бахрейна
Начало: 6Х9Кс+Х6Ф Манама, Бахрейн
$99 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Береговая экскурсия: историческая панорама Бахрейна
Начало: Манама
$44.30 за человека
Билеты
Знакомство с Манамой: история, культура и панорамы залива Бахрейн
Начало: 6ХМ3+88Дж Манама, Бахрейн
$210 за всё до 6 чел.
Билеты
Транзитная экскурсия по Бахрейну - главные достопримечательности за 4 часа
Начало: Парковка аэропорта Бахрейна, Мухаррак, Бахрейн
$450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Бахрейн в стиле люкс - эксклюзивная экскурсия на лимузине Lincoln
Начало: 6ХМ3+88Дж Манама, Бахрейн
$358 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны ювелирного мастерства Бахрейна в доме Al Majarah
Начало: Сити Центр Бахрейн
$755 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Бахрейна в Саудовскую Аравию: Даммам, культура и современность
Начало: Ваш отель
$438 за всё до 6 чел.
