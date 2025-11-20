Откройте для себя одну из крупнейших мечетей мира — духовный символ Бахрейна.
В сопровождении гида вы познакомитесь с исламской архитектурой, каллиграфией Корана и культурными традициями страны. Спокойная, вдохновляющая атмосфера делает эту экскурсию по-настоящему особенной.
Описание экскурсииОдна из крупнейших мечетей мира Большая мечеть Аль-Фатех — одна из самых знаковых достопримечательностей Бахрейна, способная вместить более 7000 верующих. Здание впечатляет благородными материалами — итальянским мрамором, индийским тиковым деревом и изысканными хрустальными люстрами, создающими ощущение торжественности и гармонии. В сопровождении опытного гида вы узнаете об особенностях исламской архитектуры, символике элементов интерьера и значении каллиграфии Корана. Экскурсия раскрывает религиозные и культурные традиции Бахрейна — понятно, уважительно и познавательно. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: 6Х9Кс+Х6Ф Манама, Бахрейн
Завершение: 6H9X+H6F Манама, Бахрейн
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: головной платок
- Не допускается: обувь внутри мечети, шорты
- Одевайтесь скромно - руки и ноги должны быть прикрыты женщины должны носить платок перед входом в мечеть необходимо снимать обувь
- Не подходит для: детей до 6 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Экскурсию по этой мечети определённо стоит посетить. Поскольку она относительно современная, у неё не так много исторических деталей, но впечатление всё равно остаётся очень хорошее.
Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.