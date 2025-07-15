Погрузитесь в Бахрейн за один день — от бескрайних пустынь и древних легенд до оживлённой столицы и объектов ЮНЕСКО.
Вас ждут величественные мечети, природные чудеса, следы нефтяной истории и атмосфера восточного рынка. Идеальный маршрут, чтобы увидеть страну во всём её разнообразии.
Описание экскурсииВера и архитектура — символы Бахрейна Экскурсия начинается с посещения Большой мечети Аль-Фатех — одной из крупнейших в мире, поражающей масштабами и изысканной архитектурой. Здесь вы узнаете о религиозных традициях Королевства и увидите, как в одном пространстве сочетаются материалы и стили разных стран. По пятницам осмотр проходит снаружи, с возможностью сделать панорамные фотографии. На юге Бахрейна вас ждёт Древо жизни — 400-летний символ стойкости, окружённый тайнами пустыни, и Первая нефтяная скважина, ознаменовавшая начало новой эры в истории страны. Далее маршрут включает остановку у автодрома Формулы-1 и визит на верблюжью ферму, где можно сделать запоминающиеся снимки с «кораблями пустыни». Наследие ЮНЕСКО и живая Манама Отправляясь на север, вы посетите Бахрейнский форт — Калат-аль-Бахрейн, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и бывшую столицу цивилизации «Дильмун». Завершает экскурсию рынок Манама-Сук — место, где жизнь кипит среди ароматов специй, тканей и восточного золота. Комфортный автомобиль с кондиционером и профессиональный гид сделают это путешествие насыщенным и по-настоящему незабываемым. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая мечеть Аль-Фатех
- Древо жизни
- Первая нефтяная скважина Бахрейна
- Международный автодром Бахрейна (Формула-1)
- Верблюжья ферма
- Бахрейнский форт (Калат-аль-Бахрейн)
- Рынок Манама-Сук
Что включено
- Экскурсия по Бахрейну с гидом
- Вода
- Финики из пустыни
- Транспорт с кондиционером
- Возможность сделать красивые фотографии в Бахрейне
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Рекомендации: наденьте удобную обувь для ходьбы
- Что взять с собой: головной убор и солнцезащитный крем
- Дресс-код: уважайте местные обычаи и одевайтесь скромно при посещении религиозных объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нашим гидом был Хишам, он рассказывал увлекательно, отвечал на все вопросы и даже помогал делать фотографии. Всё было отлично организовано и проходило по расписанию. Мы действительно глубоко познакомились с историей Бахрейна — очень рекомендуем.
С
Хишам — не только отличный гид, но и замечательный человек. Он прекрасно работал с группой и создавал комфортную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Настоятельно рекомендуем его услуги при посещении Бахрейна.
Н
Экскурсия понравилась полностью, но больше всего запомнилась трасса Формулы-1. Гид Хишам делился интересными фактами и очень внимательно относился к группе. Отличный способ увидеть главные достопримечательности Бахрейна за один день — смело рекомендуем.
А
Потрясающий день в Манаме. Было очень интересно узнать историю Королевства. Гид оказался профессиональным и знающим — однозначно советую эту экскурсию
