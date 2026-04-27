Погрузитесь в ослепительный мир ювелирного искусства Бахрейна и загляните туда, куда обычно закрыт доступ. Вы увидите весь путь создания украшений — от первых идей до безупречного блеска готового изделия. В финале вас ждёт творческий мастер-класс и памятный сувенир, сделанный своими руками.
Описание экскурсииПогружение в мир ювелирного искусства Экскурсия начинается с приветственного напитка и знакомства с наследием ювелирного дома Al Majarah — одного из символов индивидуального ювелирного искусства Бахрейна. Вы узнаете, как здесь сочетаются многовековые традиции и современный дизайн, создавая украшения вне времени. От идеи до формы В дизайн-студии вы познакомитесь с мастерами и увидите, как замыслы превращаются в эскизы и 3D-модели. Затем вы отправитесь в литейный цех, где расплавленные золото и серебро обретают форму — от создания форм до заливки и закалки металла. Это редкая возможность увидеть «искусство в действии». Финальный штрих и личный сувенир В ювелирной мастерской и студии полировки вы проследите, как изделия доводятся до совершенства вручную — от пайки до зеркального блеска. Завершится путешествие в выставочном зале, где вас ждёт особый опыт — создание собственного серебряного сувенира с холодной эмалью, который станет памятным символом этой уникальной экскурсии. Важная информация:
- Встреча в отеле и трансфер доступны по запросу (40 бахрейнских динаров с человека, максимум 6 человек).
- Экскурсия длится примерно 45–60 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсия с гидом по мастерским и выставочному залу Al Majarah
- Приветственный напиток по прибытии
- Знакомство и общение с основателем и дизайнером бренда
- Демонстрация 3D-дизайна и ювелирного моделирования CAD
- Наблюдение за процессами литья металла и закрепки драгоценных камней
- Практическое занятие: создание собственного серебряного сувенира с холодной эмалью
- Бесплатный серебряный сувенир на память
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сити Центр Бахрейн
Завершение: City Centre Bahrain
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
