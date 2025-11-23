Вас ждут старинные города Сараево и Мостар, где арочные мосты соединяют
Что взять с собой: удобную обувь, лёгкую куртку, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат и хорошее настроение.
Погодные условия: в течение сезона температура комфортная, но в горах вечерами прохладно, поэтому рекомендуется иметь тёплую одежду.
Сараево - город множества культур
В первой половине дня встречаемся в аэропорту боснийской столицы. После знакомства за обедом отправимся на прогулку по Сараево. Мы увидим старинные кварталы, где переплелись культуры и религии, сохранившие следы османской, австро-венгерской и югославской эпох. Зайдём в кафе, чтобы попробовать чашечку настоящего боснийского кофе, и постоим у Латинского моста — именно здесь прозвучал выстрел, ставший началом Первой мировой войны. Нас ждёт встреча с городом сложной, но увлекательной судьбы.
Коньиц и Мостар
После завтрака отправимся в городок Коньиц, уютно расположенный на обоих берегах Неретвы. Центральное место здесь занимает Старый мост — национальный памятник, построенный в 17 веке и восстановленный после Второй мировой войны. Он символически соединяет две части страны — Боснию и Герцеговину.
Рядом находится один из самых необычных памятников эпохи Югославии — подземный бункер Тито. Этот командный центр, скрытый в скале под горой Бьелашница, предназначался для укрытия руководства в случае ядерной войны. Если будет возможность, мы посетим это сооружение.
Далее путь пройдёт по живописному каньону Неретвы в сторону Мостара. Вечером нас ждёт прогулка по историческим кварталам и встреча с главным символом города — Старым мостом, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На закате устроим фотосессию на лучших смотровых площадках.
Благай и Житомысличи
Утро начнём с прогулки по Мостару, чтобы ещё раз взглянуть на каменные улицы и арочные переходы, сохранившие атмосферу средневековья. Затем отправимся к истоку реки Буна, где среди отвесных скал стоит текия Благай — дом дервишей и одно из самых узнаваемых мест Боснии. Белоснежное здание у подножия утёса отражается в изумрудной воде, создавая живописный пейзаж.
Совсем рядом расположен сербский православный монастырь Житомысличи, основанный более 550 лет назад. После восстановительных работ он вновь действует и поражает сочетанием древних стен и современных росписей. Вечер проведём в долине Неретвы, наслаждаясь покоем и природой.
Почитель и водопад Кравица
Сегодня в маршруте 2 ключевые локации, каждая из которых заслуживает отдельной поездки. Сначала отправимся в крепость Почитель, построенную в 14 веке для защиты прохода к морю по долине Неретвы. Здесь до сих пор живут люди в окружении каменных лестниц, увитых розами и гранатами. Мы прогуляемся по узким улочкам и полюбуемся сохранившейся османской архитектурой.
После обеда направимся к водопаду Кравица. На реке Требижат вода с высоты 28 метров образует при падении природный амфитеатр. Можно искупаться, покататься на лодке и сделать множество фотографий. Вечер проведём у воды, наслаждаясь звуками падающих струй.
Путь вглубь Боснии: от «Печ Млины» до Яйце
Сегодня нас ждёт путешествие по боснийской глубинке. После завтрака отправимся в парк приключений «Печ Млины», где прогуляемся по лесу у истока реки Тихалины. Она вырывается из скалы высотой 150 метров, создавая завораживающее зрелище. Затем по извилистому серпантину поднимемся к пещере Равлича — древнему жилищу, где когда-то обитали первобытные люди, а позже укрывались гайдуки.
Продолжим путь на север, делая остановки на обед и для фотографий. По дороге посетим город Ливно, где у истока Быстрицы производят лучший в стране твёрдый сыр, обязательно его продегустируем. К вечеру прибудем в Королевский город Яйце.
Яйце - столица королей и водопадов
Яйце по праву называют одним из самых красивых городов Боснии. В центре бурные воды Пливы и Врбаса образуют мощный водопад, а на холме возвышаются стены бывшей королевской резиденции. Здесь был коронован и погиб последний правитель страны.
Мы поднимемся к крепости, откуда открывается вид на город и долину, пройдём по улочкам Старого квартала, заглянем в подземную церковь с древним алтарём. Во второй половине дня отправимся на Пливское озеро — пообедаем в ресторане у воды и прогуляемся к млиницам, небольшим деревянным мельницам, сохранившимся с прошлых веков.
Травник, Бобовац и боснийские пирамиды
Утро начнём в Травнике — городе, который нередко называют маленьким Стамбулом за множество мечетей и восточный колорит. Поднимемся к крепости, которая на редкость хорошо сохранилась, и заглянем к истоку реки Шумели. Здесь находится уютная кофейня у воды.
После обеда отправимся в Бобовац — столицу средневековой Боснии 14–15 веков. Сегодня это музей под открытым небом, где можно увидеть руины дворцов и храмов. Завершим день в Долине пирамид и осмотрим загадочные древние сооружения. Попробуем разобраться, есть ли у боснийских пирамид что-то общее с египетскими или мексиканскими.
После — вернёмся в Сараево.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|90 000 ₽
- Проживание
- Завтраки в некоторых отелях
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Все входные билеты в музеи и национальные парки
- Профессиональные фотографии на память
- Перелёт до Сараево и обратно
- Остальное питание - 1500-3000 ₽ в день
- Трансфер до аэропорта
- Дополнительные активности (катание на лошадях, лодках, велосипедах и др.)