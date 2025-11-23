После завтрака отправимся в городок Коньиц, уютно расположенный на обоих берегах Неретвы. Центральное место здесь занимает Старый мост — национальный памятник, построенный в 17 веке и восстановленный после Второй мировой войны. Он символически соединяет две части страны — Боснию и Герцеговину.

Рядом находится один из самых необычных памятников эпохи Югославии — подземный бункер Тито. Этот командный центр, скрытый в скале под горой Бьелашница, предназначался для укрытия руководства в случае ядерной войны. Если будет возможность, мы посетим это сооружение.

Далее путь пройдёт по живописному каньону Неретвы в сторону Мостара. Вечером нас ждёт прогулка по историческим кварталам и встреча с главным символом города — Старым мостом, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На закате устроим фотосессию на лучших смотровых площадках.