Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: старинные города и природные чудеса в мини-группе

Погулять по каньонам Неретвы, увидеть Пливское озеро и заглянуть в маленький Стамбул
Вы отправитесь в путешествие по Боснии и Герцеговине — стране, в которой на небольшой территории соседствуют культуры Востока и Запада.

Вас ждут старинные города Сараево и Мостар, где арочные мосты соединяют
берега не только рек, но и эпох.

Увидите крепости, монастыри и текии, услышите историю страны, пережившей множество перемен, и узнаете, как в её архитектуре сплелись османские, славянские и европейские традиции. Прогулки по каньонам Неретвы и у водопадов Кравица откроют красоту боснийской природы. В Яйце подниметесь к крепости, а у Пливского озера насладитесь спокойствием и свежестью. Завершит маршрут Травник — маленький Стамбул с мечетями и каменными бастионами.

Это путешествие подарит возможность увидеть настоящие Балканы, где история, природа и гостеприимство сливаются воедино.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь, лёгкую куртку, солнцезащитные очки, крем от солнца, фотоаппарат и хорошее настроение.

Погодные условия: в течение сезона температура комфортная, но в горах вечерами прохладно, поэтому рекомендуется иметь тёплую одежду.

Программа тура по дням

1 день

Сараево - город множества культур

В первой половине дня встречаемся в аэропорту боснийской столицы. После знакомства за обедом отправимся на прогулку по Сараево. Мы увидим старинные кварталы, где переплелись культуры и религии, сохранившие следы османской, австро-венгерской и югославской эпох. Зайдём в кафе, чтобы попробовать чашечку настоящего боснийского кофе, и постоим у Латинского моста — именно здесь прозвучал выстрел, ставший началом Первой мировой войны. Нас ждёт встреча с городом сложной, но увлекательной судьбы.

2 день

Коньиц и Мостар

После завтрака отправимся в городок Коньиц, уютно расположенный на обоих берегах Неретвы. Центральное место здесь занимает Старый мост — национальный памятник, построенный в 17 веке и восстановленный после Второй мировой войны. Он символически соединяет две части страны — Боснию и Герцеговину.

Рядом находится один из самых необычных памятников эпохи Югославии — подземный бункер Тито. Этот командный центр, скрытый в скале под горой Бьелашница, предназначался для укрытия руководства в случае ядерной войны. Если будет возможность, мы посетим это сооружение.

Далее путь пройдёт по живописному каньону Неретвы в сторону Мостара. Вечером нас ждёт прогулка по историческим кварталам и встреча с главным символом города — Старым мостом, включённым в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На закате устроим фотосессию на лучших смотровых площадках.

3 день

Благай и Житомысличи

Утро начнём с прогулки по Мостару, чтобы ещё раз взглянуть на каменные улицы и арочные переходы, сохранившие атмосферу средневековья. Затем отправимся к истоку реки Буна, где среди отвесных скал стоит текия Благай — дом дервишей и одно из самых узнаваемых мест Боснии. Белоснежное здание у подножия утёса отражается в изумрудной воде, создавая живописный пейзаж.

Совсем рядом расположен сербский православный монастырь Житомысличи, основанный более 550 лет назад. После восстановительных работ он вновь действует и поражает сочетанием древних стен и современных росписей. Вечер проведём в долине Неретвы, наслаждаясь покоем и природой.

4 день

Почитель и водопад Кравица

Сегодня в маршруте 2 ключевые локации, каждая из которых заслуживает отдельной поездки. Сначала отправимся в крепость Почитель, построенную в 14 веке для защиты прохода к морю по долине Неретвы. Здесь до сих пор живут люди в окружении каменных лестниц, увитых розами и гранатами. Мы прогуляемся по узким улочкам и полюбуемся сохранившейся османской архитектурой.

После обеда направимся к водопаду Кравица. На реке Требижат вода с высоты 28 метров образует при падении природный амфитеатр. Можно искупаться, покататься на лодке и сделать множество фотографий. Вечер проведём у воды, наслаждаясь звуками падающих струй.

5 день

Путь вглубь Боснии: от «Печ Млины» до Яйце

Сегодня нас ждёт путешествие по боснийской глубинке. После завтрака отправимся в парк приключений «Печ Млины», где прогуляемся по лесу у истока реки Тихалины. Она вырывается из скалы высотой 150 метров, создавая завораживающее зрелище. Затем по извилистому серпантину поднимемся к пещере Равлича — древнему жилищу, где когда-то обитали первобытные люди, а позже укрывались гайдуки.

Продолжим путь на север, делая остановки на обед и для фотографий. По дороге посетим город Ливно, где у истока Быстрицы производят лучший в стране твёрдый сыр, обязательно его продегустируем. К вечеру прибудем в Королевский город Яйце.

6 день

Яйце - столица королей и водопадов

Яйце по праву называют одним из самых красивых городов Боснии. В центре бурные воды Пливы и Врбаса образуют мощный водопад, а на холме возвышаются стены бывшей королевской резиденции. Здесь был коронован и погиб последний правитель страны.

Мы поднимемся к крепости, откуда открывается вид на город и долину, пройдём по улочкам Старого квартала, заглянем в подземную церковь с древним алтарём. Во второй половине дня отправимся на Пливское озеро — пообедаем в ресторане у воды и прогуляемся к млиницам, небольшим деревянным мельницам, сохранившимся с прошлых веков.

7 день

Травник, Бобовац и боснийские пирамиды

Утро начнём в Травнике — городе, который нередко называют маленьким Стамбулом за множество мечетей и восточный колорит. Поднимемся к крепости, которая на редкость хорошо сохранилась, и заглянем к истоку реки Шумели. Здесь находится уютная кофейня у воды.

После обеда отправимся в Бобовац — столицу средневековой Боснии 14–15 веков. Сегодня это музей под открытым небом, где можно увидеть руины дворцов и храмов. Завершим день в Долине пирамид и осмотрим загадочные древние сооружения. Попробуем разобраться, есть ли у боснийских пирамид что-то общее с египетскими или мексиканскими.

После — вернёмся в Сараево.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет90 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в некоторых отелях
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Все входные билеты в музеи и национальные парки
  • Профессиональные фотографии на память
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сараево и обратно
  • Остальное питание - 1500-3000 ₽ в день
  • Трансфер до аэропорта
  • Дополнительные активности (катание на лошадях, лодках, велосипедах и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сараево, точное место - по договорённости, с 12:00
Завершение: Сараево, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Сараево
Я путешествую самостоятельно почти 20 лет. За плечами — 60 стран мира, и впереди ещё много неизведанного. Организовал и провёл десятки туров. Многие из путешественников стали моими друзьями, ведь отправиться
в дорогу душевной компанией проще, чем ехать в одиночку. Ежегодно я открываю для своих попутчиков новые места. Мои маршруты чётко продуманы, интересны и безопасны. В совместной поездке я возьму на себя все организационные вопросы, бронь отелей, общение с местными и вождение машины. Если нужно, я помогу вам подобрать и купить билеты. Просто прилетайте в тот город, откуда начинается наш тур, — и начнётся путешествие! Жизнь коротка и скучна, если провести её на диване у телевизора. Только в дороге жизнь будет долгой и насыщенной. И только от вас зависит, что вы выберете.

Тур входит в следующие категории Сараево

