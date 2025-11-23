Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Сараево на русском языке, цены от €550. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

На машине 3 дня 3 отзыва Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно ... «Сможете попробовать тулумбу, сыр из мешка, печенье на вертеле и, конечно, насладитесь ещё одним достоянием этой земли — природой» €550 за всё до 3 чел. На машине 7 дней Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: путешествие по 7 городам в мини-группе Прогулять по каньонам Неретвы, увидеть Пливское озеро и заглянуть в маленький Стамбул Начало: Аэропорт Сараево, точное место - по договорённости... «Прогулки по каньонам Неретвы и у водопадов Кравица откроют красоту боснийской природы» 90 000 ₽ за человека На машине 3 дня От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской Изучить Благай, Яйце, Баня-Луку, объехать озёра и водопады, увидеть большие и маленькие мельницы Начало: Любое удобное вам место в Сараево, 8:00. По догово... «И, конечно, насладитесь главным достоянием этих краёв — природой: полюбуетесь горами, озёрами, водопадами, реками и при желании расслабитесь в горячих термах Вручицы» €650 за всё до 3 чел. Все туры Сараево

