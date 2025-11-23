Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой
Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно ...
Завтра в 08:00
24 ноя в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской
Изучить Благай, Яйце, Баня-Луку, объехать озёра и водопады, увидеть большие и маленькие мельницы
Начало: Любое удобное вам место в Сараево, 8:00. По догово...
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
€650 за всё до 3 чел.
Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: старинные города и природные чудеса в мини-группе
Погулять по каньонам Неретвы, увидеть Пливское озеро и заглянуть в маленький Стамбул
Начало: Аэропорт Сараево, точное место - по договорённости...
12 апр в 12:00
19 апр в 12:00
90 000 ₽ за человека
