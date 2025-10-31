Утром отправимся в Вишеград — городок на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Известность ему принесли 3 человека: Мехмед-паша Соколович — великий визирь, приказавший построить монументальный мост, ставший визитной карточкой этих мест; Иво Андрич, написавший о мосте книгу, которая принесла ему Нобелевскую премию; Эмир Кустурица, создавший город в городе Андричград.

Наш путь пройдёт по живописному речному каньону сквозь скалы, пронизанные небольшими туннелями, — в некоторых местах ландшафт напоминает норвежские фьорды. Мы погуляем по Вишеграду и мосту, попробуем гигантскую тулумбу — десерт, пришедший сюда из Турции.

Потом поедем в Требине. Говорят, это город, от которого не ждёшь ничего особенного, а уезжаешь очарованным навсегда. Мы увидим мост Арсланагича, узнаем, что такое долап или коло, выпьем кофе под вековыми платанами и постараемся попробовать сыр из мешка.

Всего в этот день мы преодолеем 400 километров.