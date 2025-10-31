Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой
В отличие от соседей по Балканам, в Боснию и Герцеговину редко заглядывают гости, и многое теряют — она словно шкатулка, наполненная впечатлениями.
Сопровождаемые колокольными перезвонами, пением муэдзинов, ароматами пряностей и кофе, читать дальше
вы пройдёте по Вишеграду, Требине, Благаю, Мостару.
Побеседуете о творчестве Эмира Кустурицы и поймёте, почему Боснию называют страной мостов, — здесь они являются архитектурными символами, а некоторые признаны всемирным наследием.
Посетите монастырь Тврдош, хранящий фрагмент креста с Голгофы, и текию дервишей — осколок Османской империи.
Сможете попробовать тулумбу, сыр из мешка, печенье на вертеле и, конечно, насладитесь ещё одним достоянием этой земли — природой.
Вы полюбуетесь исполинскими пиками гор, бездонными каньонами и водопадом Кравице, а также узнаете, что за существо, которое окрестили человеческой рыбкой и раньше принимали за новорождённого дракона, живёт во мраке пещеры Ветреница.
5
3 отзыва
Описание тура
Организационные детали
Вам не нужно брать специальное туристическое снаряжение, достаточно иметь удобную обувь и комфортную одежду по сезону. Правила въезда в Боснию и Герцеговину для иностранных граждан являются индивидуальными для каждой страны. Я буду рад проконсультировать Вас по этому вопросу.
Питание. Оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан Peugeot или Citroen. Все авто оборудованы кондиционером.
Возраст участников. 10+.
Виза. Гражданам России не требуется. Загранпаспорт должен быть действительным не менее 6 месяцев с момента въезда и иметь минимум 2 свободные страницы для штампов.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур доступен для всех, без каких-либо физических ограничений. Между городами перемещаемся на авто, но программа очень насыщенная — нужно быть готовыми много ходить.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Вишеград, Требине
Утром отправимся в Вишеград — городок на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Известность ему принесли 3 человека: Мехмед-паша Соколович — великий визирь, приказавший построить монументальный мост, ставший визитной карточкой этих мест; Иво Андрич, написавший о мосте книгу, которая принесла ему Нобелевскую премию; Эмир Кустурица, создавший город в городе Андричград.
Наш путь пройдёт по живописному речному каньону сквозь скалы, пронизанные небольшими туннелями, — в некоторых местах ландшафт напоминает норвежские фьорды. Мы погуляем по Вишеграду и мосту, попробуем гигантскую тулумбу — десерт, пришедший сюда из Турции.
Потом поедем в Требине. Говорят, это город, от которого не ждёшь ничего особенного, а уезжаешь очарованным навсегда. Мы увидим мост Арсланагича, узнаем, что такое долап или коло, выпьем кофе под вековыми платанами и постараемся попробовать сыр из мешка.
Всего в этот день мы преодолеем 400 километров.
2 день
Монастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, Благай
Выезжаем около 7-8 утра. Наша дорога лежит в Герцеговино-Неретвенский кантон, по пути сделаем несколько остановок.
Мы посетим монастырь Тврдош, при котором работает винодельня. Заглянем в пещеру Ветреница, где живёт человеческая рыбка — амфибия протей, которую в прошлом считали новорождённым детёнышем дракона. Полюбуемся водопадом Кравице, где Эмир Кустурица снимал фильм «По млечному пути» с Моникой Беллуччи.
Также нас ждёт Бунский канал — место встречи Неретвы и Буны. В Благае мы осмотрим текию дервишей и понорницу — реку, которая частично проходит под землёй.
Всего в этот день мы преодолеем 220 километров.
3 день
Мостар
Вновь выезжаем рано — в 7-8 утра. Держим путь в Мостар — город, который начался с моста и в котором мост является центром и смыслом. Каждый гость первым делом идёт к нему, и мы не будем исключением. Если повезёт, понаблюдаем за прыгунами в реку.
Затем вернёмся в Сараево. Если захотите, остановимся, чтобы продегустировать печенье на вертеле — жаркое из баранины.
Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно любое другое время в течение дня (по договорённости)
Завершение: Удобное вам место в Сараево, 18:00. Также возможно любое другое время в течение дня (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сараево
Я проживаю в прекрасном городе Баня-Лука, расположенном в Боснии и Герцеговине. Для меня Босния является самой красивой страной на свете, с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и крепостями. читать дальше
Вы будете удивлены, но здесь также есть море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди!
Я всегда стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, что ваше путешествие по Боснии будет незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Андрей
31 окт 2025
Сергей - отличный гид и интересный собеседник, прекрасно знающий БиГ и подстраивающий свой маршрут под интересы путешественника.
Елена
23 окт 2025
Одно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная по красивейшим видам, историческим местам и вкусным ресторанам программа. Мы влюбились в эту страну и хотим вернуться ещё раз. Нам было красиво и очень комфортно. Рекомендую всем хорошим людям!
А
Алексей
17 сен 2025
Еще раз спасибо за поездку, было очень приятно! В словении был чисто турестический гид, а с тобой очень душевно было