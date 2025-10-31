Мои заказы

Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины

Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой
В отличие от соседей по Балканам, в Боснию и Герцеговину редко заглядывают гости, и многое теряют — она словно шкатулка, наполненная впечатлениями.

Сопровождаемые колокольными перезвонами, пением муэдзинов, ароматами пряностей и кофе,
читать дальше

вы пройдёте по Вишеграду, Требине, Благаю, Мостару.

Побеседуете о творчестве Эмира Кустурицы и поймёте, почему Боснию называют страной мостов, — здесь они являются архитектурными символами, а некоторые признаны всемирным наследием.

Посетите монастырь Тврдош, хранящий фрагмент креста с Голгофы, и текию дервишей — осколок Османской империи.

Сможете попробовать тулумбу, сыр из мешка, печенье на вертеле и, конечно, насладитесь ещё одним достоянием этой земли — природой.

Вы полюбуетесь исполинскими пиками гор, бездонными каньонами и водопадом Кравице, а также узнаете, что за существо, которое окрестили человеческой рыбкой и раньше принимали за новорождённого дракона, живёт во мраке пещеры Ветреница.

5
3 отзыва
Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины

Описание тура

Организационные детали

Вам не нужно брать специальное туристическое снаряжение, достаточно иметь удобную обувь и комфортную одежду по сезону. Правила въезда в Боснию и Герцеговину для иностранных граждан являются индивидуальными для каждой страны. Я буду рад проконсультировать Вас по этому вопросу.

Питание. Оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан Peugeot или Citroen. Все авто оборудованы кондиционером.

Возраст участников. 10+.

Виза. Гражданам России не требуется. Загранпаспорт должен быть действительным не менее 6 месяцев с момента въезда и иметь минимум 2 свободные страницы для штампов.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур доступен для всех, без каких-либо физических ограничений. Между городами перемещаемся на авто, но программа очень насыщенная — нужно быть готовыми много ходить.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Вишеград, Требине

Утром отправимся в Вишеград — городок на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Известность ему принесли 3 человека: Мехмед-паша Соколович — великий визирь, приказавший построить монументальный мост, ставший визитной карточкой этих мест; Иво Андрич, написавший о мосте книгу, которая принесла ему Нобелевскую премию; Эмир Кустурица, создавший город в городе Андричград.

Наш путь пройдёт по живописному речному каньону сквозь скалы, пронизанные небольшими туннелями, — в некоторых местах ландшафт напоминает норвежские фьорды. Мы погуляем по Вишеграду и мосту, попробуем гигантскую тулумбу — десерт, пришедший сюда из Турции.

Потом поедем в Требине. Говорят, это город, от которого не ждёшь ничего особенного, а уезжаешь очарованным навсегда. Мы увидим мост Арсланагича, узнаем, что такое долап или коло, выпьем кофе под вековыми платанами и постараемся попробовать сыр из мешка.

Всего в этот день мы преодолеем 400 километров.

Вишеград, ТребинеВишеград, ТребинеВишеград, ТребинеВишеград, Требине
2 день

Монастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, Благай

Выезжаем около 7-8 утра. Наша дорога лежит в Герцеговино-Неретвенский кантон, по пути сделаем несколько остановок.

Мы посетим монастырь Тврдош, при котором работает винодельня. Заглянем в пещеру Ветреница, где живёт человеческая рыбка — амфибия протей, которую в прошлом считали новорождённым детёнышем дракона. Полюбуемся водопадом Кравице, где Эмир Кустурица снимал фильм «По млечному пути» с Моникой Беллуччи.

Также нас ждёт Бунский канал — место встречи Неретвы и Буны. В Благае мы осмотрим текию дервишей и понорницу — реку, которая частично проходит под землёй.

Всего в этот день мы преодолеем 220 километров.

Монастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, БлагайМонастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, БлагайМонастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, БлагайМонастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, Благай
3 день

Мостар

Вновь выезжаем рано — в 7-8 утра. Держим путь в Мостар — город, который начался с моста и в котором мост является центром и смыслом. Каждый гость первым делом идёт к нему, и мы не будем исключением. Если повезёт, понаблюдаем за прыгунами в реку.

Затем вернёмся в Сараево. Если захотите, остановимся, чтобы продегустировать печенье на вертеле — жаркое из баранины.

Всего в этот день мы преодолеем 220 километров.

МостарМостарМостарМостар

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Сараево и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты (пещера Ветрица - 25 марок, водопад Кравица - 20 марок, текия в Благае - 10 марок)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно любое другое время в течение дня (по договорённости)
Завершение: Удобное вам место в Сараево, 18:00. Также возможно любое другое время в течение дня (по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сараево
Я проживаю в прекрасном городе Баня-Лука, расположенном в Боснии и Герцеговине. Для меня Босния является самой красивой страной на свете, с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и крепостями.
читать дальше

Вы будете удивлены, но здесь также есть море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди! Я всегда стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, что ваше путешествие по Боснии будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Андрей
Андрей
31 окт 2025
Сергей - отличный гид и интересный собеседник, прекрасно знающий БиГ и подстраивающий свой маршрут под интересы путешественника.
Елена
Елена
23 окт 2025
Одно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная по красивейшим видам, историческим местам и вкусным ресторанам программа. Мы влюбились в эту страну и хотим вернуться ещё раз. Нам было красиво и очень комфортно. Рекомендую всем хорошим людям!
Одно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная поОдно из интереснейших путешествий в нашей поездке по Балканам. Сергей продумал все детали поездки. Насыщенная по
А
Алексей
17 сен 2025
Еще раз спасибо за поездку, было очень приятно! В словении был чисто турестический гид, а с тобой очень душевно было

Тур входит в следующие категории Сараево

Похожие туры из Сараево

От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской
На машине
3 дня
От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской
Изучить Благай, Яйце, Баня-Луку, объехать озёра и водопады, увидеть большие и маленькие мельницы
Начало: Любое удобное вам место в Сараево, 8:00. По догово...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
€650 за всё до 3 чел.
Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: старинные города и природные чудеса в мини-группе
На машине
7 дней
Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: старинные города и природные чудеса в мини-группе
Погулять по каньонам Неретвы, увидеть Пливское озеро и заглянуть в маленький Стамбул
Начало: Аэропорт Сараево, точное место - по договорённости...
12 апр в 12:00
19 апр в 12:00
90 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Сараево
Все туры из Сараево