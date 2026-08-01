Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой
Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно ...
«Посетите монастырь Тврдош, хранящий фрагмент креста с Голгофы, и текию дервишей — осколок Османской империи»
29 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от €670 за всё до 3 чел.
Индивидуально по всей Боснии и Герцеговине: природа, архитектура и места съёмок
Насладиться живописными видами, искупаться в термальных источниках и заглянуть на сыроварню
Начало: Сараево, любое удобное место, 8:00 (возможно друго...
«Пройдёмся по Господской улице, увидим Градску палату — бывший банк, ныне резиденцию президента Республики Сербской, Банский двор, собор Христа Спасителя и памятник, посвящённый землетрясению»
25 сен в 08:00
26 сен в 08:00
от €1450 за всё до 3 чел.
Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: старинные города и природные чудеса в мини-группе
Погулять по каньонам Неретвы, увидеть Пливское озеро и заглянуть в маленький Стамбул
Начало: Аэропорт Сараево, точное место - по договорённости...
«Сегодня это музей под открытым небом, где можно увидеть руины дворцов и храмов»
26 сен в 12:00
3 окт в 12:00
99 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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