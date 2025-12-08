Из Сараево наша дорога лежит в Герцеговино-Неретвенский кантон. Держим путь в Мостар — город, который начался с моста и в котором мост является центром и смыслом. Каждый гость первым делом идёт к нему, и мы не будем исключением. Если повезёт, понаблюдаем за прыгунами в реку.

Также нас ждёт Бунский канал — место встречи Неретвы и Буны. В Благае мы осмотрим текию дервишей и понорницу — реку, которая частично проходит под землёй. Полюбуемся водопадом Кравице, где Эмир Кустурица снимал фильм «По млечному пути» с Моникой Беллуччи.

Всего в этот день мы преодолеем 200 километров. Ночёвка в Благае или Мостаре на ваш выбор.