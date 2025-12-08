От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской
Изучить Благай, Яйце, Баня-Луку, объехать озёра и водопады, увидеть большие и маленькие мельницы
Отправляемся узнавать сердце и душу Балкан — кантоны, на которые делится Босния и Герцеговина, и автономную от остальной страны Республику Сербскую.
Гуляя по Мостару, Благаю, Яйце, Баня-Луке, Травнику, вы постепенно будете читать дальше
приоткрывать эти сокровищницы, наполненные впечатлениями.
Побеседуете о творчестве Эмира Кустурицы, поймёте, как мосты превратились в архитектурные символы, а в Млинчичах и Крупе-на-Врбасу рассмотрите маленькие и большие мельницы. Сможете сравнить разные виды чевапов и попробовать влашички сыр из овечьего молока.
И, конечно, насладитесь главным достоянием этих краёв — природой: полюбуетесь горами, озёрами, водопадами, реками и при желании расслабитесь в горячих термах Вручицы.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 10+.
Программа тура по дням
1 день
Мостар, Бунский канал, Благай, водопад Кравице
Из Сараево наша дорога лежит в Герцеговино-Неретвенский кантон. Держим путь в Мостар — город, который начался с моста и в котором мост является центром и смыслом. Каждый гость первым делом идёт к нему, и мы не будем исключением. Если повезёт, понаблюдаем за прыгунами в реку.
Также нас ждёт Бунский канал — место встречи Неретвы и Буны. В Благае мы осмотрим текию дервишей и понорницу — реку, которая частично проходит под землёй. Полюбуемся водопадом Кравице, где Эмир Кустурица снимал фильм «По млечному пути» с Моникой Беллуччи.
Всего в этот день мы преодолеем 200 километров. Ночёвка в Благае или Мостаре на ваш выбор.
2 день
Яйце, Млинчичи, Крупа-на-Врбасу и природные богатства Боснии
Сегодня отправимся в Республику Сербскую. По пути остановимся у Рамского озера, которое входит в число самых живописных на территории бывшей Югославии.
Далее маршрут приведёт нас в Яйце, где получил трон и скончался последний монарх королевства Босния, Степан Томашевич. Тут же столетия спустя зародилась Югославия. Мы также полюбуемся слиянием рек Плива и Врбас и впечатляющим 20-метровым водопадом.
Недалеко от Яйце расположены Пливские озёра и сказочные Млинчичи — похожие на игрушечные водяные мельницы-малютки. На нашем дальнейшем пути встретятся каньон Тиесно (с ноября по март посещение возможно только в хорошую погоду) и село Крупа-на-Врбасу. Одна из визитных карточек здесь — уже не маленькие, а большие мельницы, где по сей день мелют и продают муку.
К вечеру прибудем в столицу Республики Сербской, Баня-Луку.
Всего в этот день преодолеем 300 километров.
3 день
Баня-Лука, горячие источники, Гостилья, Травник
Начнём день с прогулки по Баня-Луке. Неспеша пройдём по Господской улице, осмотрим Градску палату, Банский двор, соборный храм Христа Спасителя и памятник землетрясению 1969 года. Через крепость Кастел мы проследуем к набережной, у которой в сезон стоят необычные лодки-даяки.
Не упустим возможность попробовать местный деликатес — банялучский чевап. Заглянем и на термальные источники Вручица, где вода круглый год прогревается до +33-36°C.
Постепенно начинаем обратный путь, периодически делая остановки. Заедем в Гостилью (с ноября по март посещение возможно только в хорошую погоду), где можно отведать влашички сыра из овечьего молока.
Финальный пункт нашего маршрута — Травник, родина единственного югославского лауреата Нобелевской премии Иво Андрича. Мы попробуем местные чевапы, сравним их с банялучскими и к вечеру вернёмся в Сараево.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Сараево и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты (водопад Кравица - 20 марок, текия в Благае - 10 марок, катакомбы в Яйце - 5 марок, крепость в Яйце - 5 марок, смотровая площадка Пливского водопада - 10 марок)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Сараево, 8:00. По договорённости возможно другое время
Завершение: Любое удобное вам место в Сараево, 19:00. По договорённости возможно другое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сараево
Я проживаю в прекрасном городе Баня-Лука, расположенном в Боснии и Герцеговине. Для меня Босния является самой красивой страной на свете, с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и крепостями. читать дальше
Вы будете удивлены, но здесь также есть море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди!
Я всегда стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, что ваше путешествие по Боснии будет незабываемым!