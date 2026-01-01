Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой
Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно ...
28 янв в 08:00
3 фев в 08:00
€550 за всё до 3 чел.
Индивидуально по всей Боснии и Герцеговине: природа, архитектура и места съёмок
Насладиться живописными видами, искупаться в термальных источниках и заглянуть на сыроварню
Начало: Сараево, любое удобное место, 8:00 (возможно друго...
10 апр в 08:00
14 апр в 08:00
€1390 за всё до 3 чел.
От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской
Изучить Благай, Яйце, Баня-Луку, объехать озёра и водопады, увидеть большие и маленькие мельницы
Начало: Любое удобное вам место в Сараево, 8:00. По догово...
28 янв в 08:00
3 фев в 08:00
€650 за всё до 3 чел.
