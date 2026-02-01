Малоизведанные Балканы: индивидуальный тур по глубинке Боснии и Герцеговины
Изучить Вишеград, Требине, Благай, Мостар, увидеть мосты из списка ЮНЕСКО и насладиться природой
Начало: Удобное вам место в Сараево, 8:00. Также возможно ...
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
€595 за всё до 3 чел.
От Мостара до Травника: индивидуальный тур по боснийским кантонам и Республике Сербской
Изучить Благай, Яйце, Баня-Луку, объехать озёра и водопады, увидеть большие и маленькие мельницы
Начало: Любое удобное вам место в Сараево, 8:00. По догово...
18 фев в 08:00
19 фев в 08:00
€650 за всё до 3 чел.
Босния и Герцеговина с гидом-фотографом: старинные города и природные чудеса в мини-группе
Погулять по каньонам Неретвы, увидеть Пливское озеро и заглянуть в маленький Стамбул
Начало: Аэропорт Сараево, точное место - по договорённости...
12 апр в 12:00
19 апр в 12:00
90 000 ₽ за человека
Индивидуально по всей Боснии и Герцеговине: природа, архитектура и места съёмок
Насладиться живописными видами, искупаться в термальных источниках и заглянуть на сыроварню
Начало: Сараево, любое удобное место, 8:00 (возможно друго...
10 апр в 08:00
11 апр в 08:00
€1390 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «С детьми»
