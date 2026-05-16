Описание тура
Организационные детали
Экскурсия к диким лошадям проводится при наличии свободных мест у партнёра и требует отдельной предоплаты.
Программа тура по дням
Вишеград и Требине
Встречаемся и отправляемся в Вишеград — небольшой город на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Его известность связана с тремя выдающимися личностями: Мехмедом-пашой Соколовичем, великим визирем, по приказу которого был возведён монументальный каменный мост, ставший символом этих мест; писателем Иво Андричем, посвятившим мосту роман, принёсший ему Нобелевскую премию; а также режиссёром Эмиром Кустурицей, создавшим здесь уникальный архитектурный проект — Андричград, «город в городе».
Наш путь пройдёт по живописному речному каньону среди скал, прорезанных небольшими тоннелями. В отдельных участках пейзажи будут напоминать норвежские фьорды. По приезде прогуляемся по Вишеграду и по знаменитому мосту, а также попробуем гигантскую тулумбу — десерт турецкого происхождения.
Затем поедем в Требине. Считается, что это город, от которого не ожидаешь ничего особенного, но уезжаешь навсегда очарованным. Здесь мы увидим мост Арсланагича, поговорим, что означают понятия «долап» и «коло», выпьем кофе под вековыми платанами и постараемся попробовать традиционный сыр из мешка.
Монастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, Благай, Мостар
С первыми лучами солнца мы отправимся в путь по территории Герцеговино-Неретвенского кантона. День будет насыщен открытиями и сменой ландшафтов. Мы посетим монастырь Тврдош, где, помимо знакомства с духовной историей, сможем узнать о местных традициях виноделия.
Далее нас ждёт спуск в пещеру Ветреница — загадочный подземный мир, где обитает уникальное существо, протей, или «человеческая рыбка». Его необычный облик породил множество легенд, в том числе мифы о драконах. Следующей точкой станет водопад Кравице, запечатлённый в фильме Эмира Кустурицы с участием Моники Беллуччи.
После направимся к Бунскому каналу — месту слияния вод Неретвы и Буны. В Благае осмотрим текию дервишей и исток реки Буны — понорницы, течение которой частично скрыто под землёй. Завершим день в Мостаре — городе, чьи история и идентичность тесно связаны со Старым мостом. Мы направимся к нему сразу по прибытии, чтобы оценить его масштаб и красоту. При удачном стечении обстоятельств сможем увидеть выступление знаменитых мостарских прыгунов.
Рамское озеро, Яйце, каньон Тиесно, деревня Крупа-на-Врбасу, прибытие в Баня-Луку
В этот день мы покинем Федерацию Босния и Герцеговина и отправимся на территорию Республики Сербской. Наш маршрут будет насыщен историей и природными пейзажами. Первой остановкой станет Рамское озеро — одно из самых живописных мест страны, которое нередко называют одним из красивейших во всей бывшей Югославии.
Затем мы прибудем в Яйце — город, где был коронован и где завершил свой путь последний король Боснии Степан Томашевич Котроманич. Здесь же в 1943 году было провозглашено создание Югославии. Мы увидим место слияния рек Плива и Врбас и полюбуемся водопадом высотой около 20 метров. В нескольких километрах от города находятся Пливские озёра и Млинчичи — небольшие деревянные водяные мельницы между Большим и Малым озёрами, словно сошедшие со страниц сказки.
Далее маршрут пройдёт через каньон Тиесно, где река Врбас демонстрирует свой характер. Перед прибытием в Баня-Луку мы заедем в село Крупа-на-Врбасу, входящее в список самых красивых деревень Боснии. Здесь сохранились действующие мельницы на каскадных водопадах, где и сегодня мелют зерно и продают свежую муку.
Каньон Тиесно, Баня-Лука, термальные источники Вручица
Начнём день с 2,5-часовой прогулки по каньону Тиесно, во время которой с высоты нам откроются впечатляющие панорамы. По пути будет возможность попробовать традиционное блюдо — ягнёнка или поросёнка, запечённых на вертеле.
Затем мы отправимся в центр Баня-Луки. Пройдёмся по Господской улице, увидим Градску палату — бывший банк, ныне резиденцию президента Республики Сербской, Банский двор, собор Христа Спасителя и памятник, посвящённый землетрясению. Осмотрим крепость Кастел и выйдем к набережной реки Врбас. В тёплое время года здесь можно наблюдать традиционные лодки даяк, управляемые местными мастерами — даякашами.
Мы обязательно попробуем банялучский чевап — важную часть гастрономической традиции города, чтобы позже сравнить его с вариантами из других регионов. Перед выездом из Баня-Луки посетим термальные источники Вручица, где температура воды круглый год держится в диапазоне от +33 до +36 °C.
Босанска Крупа, замок Острожац, водопады Костелский бук и Штрбачки бук
Рано утром выезжаем в регион Краина на северо-западе страны. Исторически здесь предпочитали строить деревянные мосты, и один из самых известных расположен в Босанской Крупе. Он ведёт к подножию крепости Псет на правом берегу реки Уна и выполнен почти полностью из дерева. Река Уна в этом месте широкая, но неглубокая. Здесь можно увидеть мельницы на сваях с вертикальными колёсами.
Следующей остановкой станет живописный замок Острожац. Затем мы отправимся к водопадам реки Уна. Сначала увидим Костелский бук — место, где ранее работало около пятидесяти мельниц. Сейчас здесь сохранилась одна мельница и открыт ресторан с видом на водопад. Далее путь приведёт нас в национальный парк «Уна» к водопаду Штрбачки бук — самому известному и впечатляющему в регионе. По дороге мы увидим бучницу — экологичную «стиральную машину», работающую исключительно на силе воды.
Ливно: сыроварня и дополнительная экскурсия к лошадям
Рано утром мы отправимся в Ливно, известный как «город ветров», где сталкиваются морские и континентальные воздушные массы. Город также славится своим сыром: производство ливаньского сыра началось в 1878 году, когда австро-венгерские власти адаптировали швейцарский грюйер к местным условиям. При желании можно будет приобрести этот сыр на сыроварне (сыроварня не работает по воскресеньям).
Главным событием дня станет встреча с табуном одичавших лошадей на Ливанском поле (за доплату). Эти животные стали свободными во время войны 1992–1995 годов и сегодня насчитывают более 200 особей, пасущихся на склонах горы Борова Глава. Экскурсия проводится при наличии свободных мест у партнёра, проходит на английском языке и требует предварительного бронирования и предоплаты.
После этого мы отправимся обратно в Сараево, вновь проехав по живописному каньону реки Неретвы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе (кроме экскурсии к диким лошадям)
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Сараево и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты:
- Водопад Кравица - 20 марок
- Текия в Благае - 10 марок
- Катакомбы в Яйце - 5 марок
- Крепость в Яйце - 5 марок
- Смотровая площадка Пливского водопада - 10 марок
- Замок Острожац - 5 марок
- Водопад Штрбачки бук - 12 марок
- Экскурсия к диким лошадям - €45 с человека, дети до 10 лет - €22,5, дети до 3 лет - бесплатно