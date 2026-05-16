Встречаемся и отправляемся в Вишеград — небольшой город на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Его известность связана с тремя выдающимися личностями: Мехмедом-пашой Соколовичем, великим визирем, по приказу которого был возведён монументальный каменный мост, ставший символом этих мест; писателем Иво Андричем, посвятившим мосту роман, принёсший ему Нобелевскую премию; а также режиссёром Эмиром Кустурицей, создавшим здесь уникальный архитектурный проект — Андричград, «город в городе».

Наш путь пройдёт по живописному речному каньону среди скал, прорезанных небольшими тоннелями. В отдельных участках пейзажи будут напоминать норвежские фьорды. По приезде прогуляемся по Вишеграду и по знаменитому мосту, а также попробуем гигантскую тулумбу — десерт турецкого происхождения.

Затем поедем в Требине. Считается, что это город, от которого не ожидаешь ничего особенного, но уезжаешь навсегда очарованным. Здесь мы увидим мост Арсланагича, поговорим, что означают понятия «долап» и «коло», выпьем кофе под вековыми платанами и постараемся попробовать традиционный сыр из мешка.