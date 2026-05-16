Индивидуально по всей Боснии и Герцеговине: природа, архитектура и места съёмок

Насладиться живописными видами, искупаться в термальных источниках и заглянуть на сыроварню
Это путешествие проведёт вас сквозь слои истории и первозданную природу Балкан: от каменного моста на Дрине и тихих улиц Требине до изумрудных водопадов реки Уна и королевского Яйце, где решались
судьбы государств.

Вы увидите Мостар и его легендарный мост, посмотрите на водопад, запечатлённый в фильме Эмира Кустурицы с участием Моники Беллуччи, почувствуете дыхание древности в монастырях, пещерах и крепостях, пройдёте по каньонам, где реки вытачивают скалы, и окажетесь среди сказочных озёр и мельниц, словно застывших во времени. Финальным аккордом для желающих станет встреча с дикими лошадьми на просторах Ливанского поля. Босния перестанет быть просто точкой на карте и навсегда останется в вашем сердце.

Описание тура

Организационные детали

Экскурсия к диким лошадям проводится при наличии свободных мест у партнёра и требует отдельной предоплаты.

Программа тура по дням

1 день

Вишеград и Требине

Встречаемся и отправляемся в Вишеград — небольшой город на реке Дрине у восточной границы Боснии и Герцеговины. Его известность связана с тремя выдающимися личностями: Мехмедом-пашой Соколовичем, великим визирем, по приказу которого был возведён монументальный каменный мост, ставший символом этих мест; писателем Иво Андричем, посвятившим мосту роман, принёсший ему Нобелевскую премию; а также режиссёром Эмиром Кустурицей, создавшим здесь уникальный архитектурный проект — Андричград, «город в городе».

Наш путь пройдёт по живописному речному каньону среди скал, прорезанных небольшими тоннелями. В отдельных участках пейзажи будут напоминать норвежские фьорды. По приезде прогуляемся по Вишеграду и по знаменитому мосту, а также попробуем гигантскую тулумбу — десерт турецкого происхождения.

Затем поедем в Требине. Считается, что это город, от которого не ожидаешь ничего особенного, но уезжаешь навсегда очарованным. Здесь мы увидим мост Арсланагича, поговорим, что означают понятия «долап» и «коло», выпьем кофе под вековыми платанами и постараемся попробовать традиционный сыр из мешка.

2 день

Монастырь Тврдош, пещера Ветреница, водопад Кравице, Бунский канал, Благай, Мостар

С первыми лучами солнца мы отправимся в путь по территории Герцеговино-Неретвенского кантона. День будет насыщен открытиями и сменой ландшафтов. Мы посетим монастырь Тврдош, где, помимо знакомства с духовной историей, сможем узнать о местных традициях виноделия.

Далее нас ждёт спуск в пещеру Ветреница — загадочный подземный мир, где обитает уникальное существо, протей, или «человеческая рыбка». Его необычный облик породил множество легенд, в том числе мифы о драконах. Следующей точкой станет водопад Кравице, запечатлённый в фильме Эмира Кустурицы с участием Моники Беллуччи.

После направимся к Бунскому каналу — месту слияния вод Неретвы и Буны. В Благае осмотрим текию дервишей и исток реки Буны — понорницы, течение которой частично скрыто под землёй. Завершим день в Мостаре — городе, чьи история и идентичность тесно связаны со Старым мостом. Мы направимся к нему сразу по прибытии, чтобы оценить его масштаб и красоту. При удачном стечении обстоятельств сможем увидеть выступление знаменитых мостарских прыгунов.

3 день

Рамское озеро, Яйце, каньон Тиесно, деревня Крупа-на-Врбасу, прибытие в Баня-Луку

В этот день мы покинем Федерацию Босния и Герцеговина и отправимся на территорию Республики Сербской. Наш маршрут будет насыщен историей и природными пейзажами. Первой остановкой станет Рамское озеро — одно из самых живописных мест страны, которое нередко называют одним из красивейших во всей бывшей Югославии.

Затем мы прибудем в Яйце — город, где был коронован и где завершил свой путь последний король Боснии Степан Томашевич Котроманич. Здесь же в 1943 году было провозглашено создание Югославии. Мы увидим место слияния рек Плива и Врбас и полюбуемся водопадом высотой около 20 метров. В нескольких километрах от города находятся Пливские озёра и Млинчичи — небольшие деревянные водяные мельницы между Большим и Малым озёрами, словно сошедшие со страниц сказки.

Далее маршрут пройдёт через каньон Тиесно, где река Врбас демонстрирует свой характер. Перед прибытием в Баня-Луку мы заедем в село Крупа-на-Врбасу, входящее в список самых красивых деревень Боснии. Здесь сохранились действующие мельницы на каскадных водопадах, где и сегодня мелют зерно и продают свежую муку.

4 день

Каньон Тиесно, Баня-Лука, термальные источники Вручица

Начнём день с 2,5-часовой прогулки по каньону Тиесно, во время которой с высоты нам откроются впечатляющие панорамы. По пути будет возможность попробовать традиционное блюдо — ягнёнка или поросёнка, запечённых на вертеле.

Затем мы отправимся в центр Баня-Луки. Пройдёмся по Господской улице, увидим Градску палату — бывший банк, ныне резиденцию президента Республики Сербской, Банский двор, собор Христа Спасителя и памятник, посвящённый землетрясению. Осмотрим крепость Кастел и выйдем к набережной реки Врбас. В тёплое время года здесь можно наблюдать традиционные лодки даяк, управляемые местными мастерами — даякашами.

Мы обязательно попробуем банялучский чевап — важную часть гастрономической традиции города, чтобы позже сравнить его с вариантами из других регионов. Перед выездом из Баня-Луки посетим термальные источники Вручица, где температура воды круглый год держится в диапазоне от +33 до +36 °C.

5 день

Босанска Крупа, замок Острожац, водопады Костелский бук и Штрбачки бук

Рано утром выезжаем в регион Краина на северо-западе страны. Исторически здесь предпочитали строить деревянные мосты, и один из самых известных расположен в Босанской Крупе. Он ведёт к подножию крепости Псет на правом берегу реки Уна и выполнен почти полностью из дерева. Река Уна в этом месте широкая, но неглубокая. Здесь можно увидеть мельницы на сваях с вертикальными колёсами.

Следующей остановкой станет живописный замок Острожац. Затем мы отправимся к водопадам реки Уна. Сначала увидим Костелский бук — место, где ранее работало около пятидесяти мельниц. Сейчас здесь сохранилась одна мельница и открыт ресторан с видом на водопад. Далее путь приведёт нас в национальный парк «Уна» к водопаду Штрбачки бук — самому известному и впечатляющему в регионе. По дороге мы увидим бучницу — экологичную «стиральную машину», работающую исключительно на силе воды.

6 день

Ливно: сыроварня и дополнительная экскурсия к лошадям

Рано утром мы отправимся в Ливно, известный как «город ветров», где сталкиваются морские и континентальные воздушные массы. Город также славится своим сыром: производство ливаньского сыра началось в 1878 году, когда австро-венгерские власти адаптировали швейцарский грюйер к местным условиям. При желании можно будет приобрести этот сыр на сыроварне (сыроварня не работает по воскресеньям).

Главным событием дня станет встреча с табуном одичавших лошадей на Ливанском поле (за доплату). Эти животные стали свободными во время войны 1992–1995 годов и сегодня насчитывают более 200 особей, пасущихся на склонах горы Борова Глава. Экскурсия проводится при наличии свободных мест у партнёра, проходит на английском языке и требует предварительного бронирования и предоплаты.

После этого мы отправимся обратно в Сараево, вновь проехав по живописному каньону реки Неретвы.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе (кроме экскурсии к диким лошадям)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Сараево и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Водопад Кравица - 20 марок
  • Текия в Благае - 10 марок
  • Катакомбы в Яйце - 5 марок
  • Крепость в Яйце - 5 марок
  • Смотровая площадка Пливского водопада - 10 марок
  • Замок Острожац - 5 марок
  • Водопад Штрбачки бук - 12 марок
  • Экскурсия к диким лошадям - €45 с человека, дети до 10 лет - €22,5, дети до 3 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сараево, любое удобное место, 8:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Сараево, любое удобное место, 18:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Сараево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я проживаю в прекрасном городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Для меня Босния и герцеговина — самая красивая страна на свете с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и
крепостями. Вы будете удивлены, но здесь есть даже море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди. Я стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию и Герцеговину уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось, — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, ваше путешествие будет незабываемым!

Отзывы и рейтинг

Леонид
Это было великолепное путешествие. Сергей очень любит эту страну и очень увлекательно и интересно о ней рассказывает. За 6 дней мы посетили много интересных мест - и города, и замки,
и ущелья, и водопады. Очень увлекательный рассказ, узнали много нового.
Постоянно чувствовалась забота гида - он подсказывал, где лучше пообедать, где купить то, что нам потребовалось, помог выбрать отели для остановок. Он очень аккуратный водитель, что очень важно на горных серпантинах.

Ответ организатора:
Леонид, спасибо Вам большое за отзыв. Рад нашему знакомству. Надеюсь, Вы еще приедете в Боснию.
