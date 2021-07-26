Летим в Белград

Как добраться до Белграда на самолёте

В Белграде 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Belgrad Nikola Tesla Airport» вам не избежать

Список аэропортов Белграда

  1. Белград BEG
    Belgrad Nikola Tesla Airport
  2. Batajnica BJYне гражданский
    Batajnica

Самые дешёвые билеты в Белград из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
26.07.2021из 🇫🇮Турку1 3652ч 55м
18.10.2020из 🇧🇦Баня-Луки1 78355м
30.10.2020из 🇬🇧Лондона2 4362ч 40м
03.11.2020из 🇮🇹Милана2 45923ч 30м (⇵1)
03.12.2020из 🇩🇪Дортмунда2 4942ч 5м
07.11.2020из 🇫🇷Парижа2 4972ч 20м
27.12.2020из 🇨🇾Ларнаки2 6112ч 45м
18.12.2020из 🇩🇪Берлина2 9541ч 50м
06.11.2020из 🇩🇪Меммингена3 1321ч 35м
26.10.2020из 🇭🇺Будапешта3 17137ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇦🇹Вены3 36944ч 45м (⇵2)
26.10.2020из 🇬🇷Афин3 42750ч 10м (⇵2)
28.10.2020из 🇪🇸Мадрида3 45038ч 25м (⇵2)
14.10.2020из 🇨🇭Базеля3 6411ч 40м
01.11.2020из 🇺🇦Львова3 75321ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇪🇸Аликанте3 83025ч 25м (⇵1)
14.11.2020из 🇪🇸Барселоны3 88329ч (⇵2)
07.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 91820ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇲🇹Валлетты3 99123ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Рима4 00317ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇺🇦Киева4 09037ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇨🇿Праги4 09340ч (⇵2)
29.10.2020из 🇵🇹Лиссабона4 14523ч 30м (⇵1)
04.01.2021из 🇹🇷Стамбула4 1971ч 55м
26.12.2020из 🇷🇴Бухареста4 20622ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇸🇪Гётеборга4 3292ч 25м
25.10.2020из 🇬🇷Салоников4 37639ч (⇵2)
06.11.2020из 🇲🇪Подгорицы4 45836ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇵🇱Гданьска4 48710ч 25м (⇵1)
20.11.2020из 🇵🇱Варшавы4 49843ч 20м (⇵2)
06.11.2020из 🇮🇹Венеции4 54111ч 35м (⇵1)
08.11.2020из 🇺🇦Харькова4 57038ч 55м (⇵2)
13.11.2020из 🇺🇦Одессы4 59138ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне4 59845ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇸🇪Стокгольм4 6232ч 30м
14.11.2020из 🇪🇸Бильбао4 66927ч (⇵2)
24.10.2020из 🇨🇭Цюриха4 8201ч 40м
09.01.2021из 🇳🇴Осло4 9402ч 45м
10.02.2021из 🇷🇺Москвы4 94540ч 30м (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇱Амстердама5 00338ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇲🇩Кишинёва5 00428ч 20м (⇵1)
09.11.2020из 🇮🇹Неаполя5 00515ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇨🇾Пафоса5 10427ч 40м (⇵2)
18.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива5 23448ч (⇵2)
20.12.2020из 🇩🇰Копенгагена5 40033ч 10м (⇵2)
23.12.2020из 🇧🇬Софии5 40345ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇹🇷Измира5 4477ч 10м (⇵1)
26.12.2020из 🇩🇪Карлсруэ5 4521ч 50м
01.11.2020из 🇫🇷Ниццы5 45419ч 55м (⇵1)
10.01.2021из 🇸🇮Любляны5 4981ч 20м
28.10.2020из Скопье5 6301ч 10м
15.10.2020из 🇳🇱Эйндховена5 63444ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇫🇷Марселя5 67644ч 10м (⇵2)
14.11.2020из 🇫🇷Бордо5 71844ч 10м (⇵2)
31.10.2020из 🇵🇱Катовице5 77628ч 15м (⇵1)
05.11.2020из 🇮🇹Триеста5 81330ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇪Будвы5 82350м
31.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме5 83550ч 20м (⇵2)
02.11.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа6 21843ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇪🇪Таллина6 25339ч 20м (⇵2)
29.10.2020из 🇨🇭Женевы6 42226ч 30м (⇵1)
22.10.2020из 🇪🇸Валенсии6 42422ч 20м (⇵2)
22.11.2020из 🇹🇷Аланьи6 5247ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇭🇷Загреба6 7781ч 5м
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси6 83039ч 50м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Краснодара6 90935ч 40м (⇵2)
21.10.2020из 🇹🇷Антальи6 93822ч (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Казани6 96224ч 50м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇬Варны7 02229ч 55м (⇵2)
09.11.2020из 🇨🇿Остравы7 02812ч (⇵2)
11.12.2020из 🇫🇮Хельсинки7 34527ч (⇵1)
08.02.2021из 🇱🇻Риги7 34624ч 30м (⇵1)
05.11.2020из 🇹🇳Туниса7 36336ч 50м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇷Даламана7 4457ч 5м (⇵1)
01.11.2020из 🇦🇱Тираны7 50443ч 20м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Сочи7 60634ч 40м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Мюнхена7 72027ч 40м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону7 74235ч 50м (⇵2)
27.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 78318ч 10м (⇵2)
20.10.2020из 🇹🇷Бодрума7 8216ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Перми7 97631ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇹🇷Аданы8 01118ч (⇵1)
04.12.2020из 🇧🇾Минска8 05243ч 50м (⇵2)
26.12.2020из 🇮🇹Генуя8 06143ч 30м (⇵2)
14.12.2020из 🇫🇷Тулузы8 19828ч 10м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Мурманска8 53927ч 25м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Волгограда8 57343ч 35м (⇵2)
23.12.2020из 🇧🇬Бургаса8 75422ч 45м (⇵2)
10.12.2020из 🇷🇺Саратова8 76425ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Тюмени8 88740ч 5м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод8 94621ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Калининграда8 98939ч 10м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Магаса9 33231ч 25м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Штутгарта9 35522ч 30м (⇵1)
13.10.2020из 🇱🇹Вильнюса9 35918ч (⇵1)
06.11.2020из 🇭🇷Дубровника9 37010ч 20м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Красноярска9 56919ч 25м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Омска9 65132ч 45м (⇵2)
14.10.2020из 🇩🇰Биллунн9 79946ч 15м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Грозного9 92122ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Белграда