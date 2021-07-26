Как добраться до Белграда на самолёте
В Белграде 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Belgrad Nikola Tesla Airport» вам не избежать
Список аэропортов Белграда
- Белград BEGBelgrad Nikola Tesla Airport
- Batajnica BJYне гражданскийBatajnica
Самые дешёвые билеты в Белград из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|26.07.2021
|из 🇫🇮Турку
|1 365
|2ч 55м
|18.10.2020
|из 🇧🇦Баня-Луки
|1 783
|55м
|30.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|2 436
|2ч 40м
|03.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 459
|23ч 30м (⇵1)
|03.12.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 494
|2ч 5м
|07.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 497
|2ч 20м
|27.12.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|2 611
|2ч 45м
|18.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 954
|1ч 50м
|06.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|3 132
|1ч 35м
|26.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|3 171
|37ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|3 369
|44ч 45м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|3 427
|50ч 10м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|3 450
|38ч 25м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇨🇭Базеля
|3 641
|1ч 40м
|01.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|3 753
|21ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|3 830
|25ч 25м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|3 883
|29ч (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 918
|20ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|3 991
|23ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|4 003
|17ч 35м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|4 090
|37ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|4 093
|40ч (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|4 145
|23ч 30м (⇵1)
|04.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|4 197
|1ч 55м
|26.12.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|4 206
|22ч 40м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|4 329
|2ч 25м
|25.10.2020
|из 🇬🇷Салоников
|4 376
|39ч (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|4 458
|36ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|4 487
|10ч 25м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|4 498
|43ч 20м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|4 541
|11ч 35м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 570
|38ч 55м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|4 591
|38ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|4 598
|45ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|4 623
|2ч 30м
|14.11.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|4 669
|27ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|4 820
|1ч 40м
|09.01.2021
|из 🇳🇴Осло
|4 940
|2ч 45м
|10.02.2021
|из 🇷🇺Москвы
|4 945
|40ч 30м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|5 003
|38ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|5 004
|28ч 20м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|5 005
|15ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇨🇾Пафоса
|5 104
|27ч 40м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|5 234
|48ч (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|5 400
|33ч 10м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 403
|45ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇹🇷Измира
|5 447
|7ч 10м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇩🇪Карлсруэ
|5 452
|1ч 50м
|01.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|5 454
|19ч 55м (⇵1)
|10.01.2021
|из 🇸🇮Любляны
|5 498
|1ч 20м
|28.10.2020
|из Скопье
|5 630
|1ч 10м
|15.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|5 634
|44ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|5 676
|44ч 10м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|5 718
|44ч 10м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|5 776
|28ч 15м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇮🇹Триеста
|5 813
|30ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇲🇪Будвы
|5 823
|50м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|5 835
|50ч 20м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|6 218
|43ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|6 253
|39ч 20м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|6 422
|26ч 30м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|6 424
|22ч 20м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|6 524
|7ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|6 778
|1ч 5м
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|6 830
|39ч 50м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|6 909
|35ч 40м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 938
|22ч (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 962
|24ч 50м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇬Варны
|7 022
|29ч 55м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇨🇿Остравы
|7 028
|12ч (⇵2)
|11.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|7 345
|27ч (⇵1)
|08.02.2021
|из 🇱🇻Риги
|7 346
|24ч 30м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇹🇳Туниса
|7 363
|36ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|7 445
|7ч 5м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|7 504
|43ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|7 606
|34ч 40м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|7 720
|27ч 40м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|7 742
|35ч 50м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 783
|18ч 10м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇹🇷Бодрума
|7 821
|6ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|7 976
|31ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|8 011
|18ч (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 052
|43ч 50м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇮🇹Генуя
|8 061
|43ч 30м (⇵2)
|14.12.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|8 198
|28ч 10м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|8 539
|27ч 25м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|8 573
|43ч 35м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇧🇬Бургаса
|8 754
|22ч 45м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|8 764
|25ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|8 887
|40ч 5м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|8 946
|21ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|8 989
|39ч 10м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Магаса
|9 332
|31ч 25м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|9 355
|22ч 30м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|9 359
|18ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇭🇷Дубровника
|9 370
|10ч 20м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|9 569
|19ч 25м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|9 651
|32ч 45м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇩🇰Биллунн
|9 799
|46ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Грозного
|9 921
|22ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Белграда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Белграда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Киев, Стамбул, Краснодар и Санкт-Петербург
- 18.07.202129.07.2021
- 13.11.202028.11.2020
- 14.12.202019.12.2020
- 19.11.202029.11.2020
- 24.10.202022.11.2020
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