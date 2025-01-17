Магия бушующей природы: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Осмотреть водопады из Бразилии, покататься на катамаране и съездить на шопинг в Парагвай
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
21 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$800 за человека
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10%
Удивительная природа Бразилии и Аргентины: тур к водопадам Игуасу
Прогуляться на катамаране, заглянуть в буддийский храм и увидеть плотину Итайпу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
19 мар в 08:00
22 мар в 08:00
$1859
$2065 за всё до 2 чел.
Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины: тур в мини-группе
Восхититься мощными потоками 275 водопадов, увидеть Глотку Дьявола и отдохнуть на резорте
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 14:00
17 июн в 08:00
25 июн в 08:00
€790 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений17 января 2025Спасибо большое за организацию, нам всё очень понравилось, всё просто супер - масса эмоций!
- ММарина12 декабря 2024Валерия, мы получили массу положительных эмоций! Спасибо огромное вам за помощь 👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Фосу-ду-Игуасу в категории «3-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Фосе-ду-Игуасу в марте 2025
Сейчас в Фосе-ду-Игуасу в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 790 до 1859 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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