Туры на 3 дня в Фосе-ду-Игуасу

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Фосе-ду-Игуасу на русском языке, цены от $790, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Магия бушующей природы: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
На машине
3 дня
2 отзыва
Магия бушующей природы: индивидуальный тур к водопадам Игуасу
Осмотреть водопады из Бразилии, покататься на катамаране и съездить на шопинг в Парагвай
Начало: Аэропорт/ваш отель в Фос-ду-Игуасу, 8:00
21 мар в 08:00
28 мар в 08:00
$800 за человека
Удивительная природа Бразилии и Аргентины: тур к водопадам Игуасу
На машине
3 дня
-
10%
Удивительная природа Бразилии и Аргентины: тур к водопадам Игуасу
Прогуляться на катамаране, заглянуть в буддийский храм и увидеть плотину Итайпу
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 8:00
19 мар в 08:00
22 мар в 08:00
$1859$2065 за всё до 2 чел.
Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины: тур в мини-группе
Пешая
4 дня
Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины: тур в мини-группе
Восхититься мощными потоками 275 водопадов, увидеть Глотку Дьявола и отдохнуть на резорте
Начало: Аэропорт Фос-ду-Игуасу, 14:00
17 июн в 08:00
25 июн в 08:00
€790 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Фосу-ду-Игуасу в категории «3-дневные туры»

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  2. Удивительная природа Бразилии и Аргентины: тур к водопадам Игуасу
  3. Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины: тур в мини-группе
Сколько стоит тур в Фосе-ду-Игуасу в марте 2025
Сейчас в Фосе-ду-Игуасу в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 790 до 1859 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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