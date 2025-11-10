Мои заказы

Классический Рио-де-Жанейро за 1 день

Познакомьтесь с основными достопримечательностями Рио-де-Жанейро за один день. Вас ждут живописные виды, культурное наследие и богемная атмосфера
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Рио-де-Жанейро.

За один день можно увидеть основные достопримечательности, насладиться живописными видами и ощутить неповторимое очарование города.

Посетители смогут познакомиться с культурным наследием и историческими местами, что делает это путешествие незабываемым. Откройте для себя природу, культуру и архитектуру Рио, погрузившись в его уникальную атмосферу

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Увидеть главные достопримечательности
  • 🏞 Насладиться живописными видами
  • 🎨 Погрузиться в культурное наследие
  • 🌿 Ощутить уникальную атмосферу
  • 🏛 Посетить исторические места
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Статуя Христа-Искупителя
  • Гора Сахарная голова
  • Копакабана

Описание экскурсии

За один день вы увидите основные достопримечательности и ощутите неповторимое очарование города. Исследуйте природу, культуру и архитектуру города. Насладитесь живописными видами, культурным наследием и богемной атмосферой, посетите исторические места и окунитесь в уникальную атмосферу Рио.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Аренда транспорта
  • Топливо
  • Платные стоянки
  • Входные билеты
  • Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от вашего места проживания в Рио-де-Жанейро
Завершение: Ваше место проживания в Рио-де-Жанейро
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

