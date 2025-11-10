Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Рио-де-Жанейро.
За один день можно увидеть основные достопримечательности, насладиться живописными видами и ощутить неповторимое очарование города.
Посетители смогут познакомиться с культурным наследием и историческими местами, что делает это путешествие незабываемым. Откройте для себя природу, культуру и архитектуру Рио, погрузившись в его уникальную атмосферу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Увидеть главные достопримечательности
- 🏞 Насладиться живописными видами
- 🎨 Погрузиться в культурное наследие
- 🌿 Ощутить уникальную атмосферу
- 🏛 Посетить исторические места
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Статуя Христа-Искупителя
- Гора Сахарная голова
- Копакабана
Описание экскурсииЗа один день вы увидите основные достопримечательности и ощутите неповторимое очарование города. Исследуйте природу, культуру и архитектуру города. Насладитесь живописными видами, культурным наследием и богемной атмосферой, посетите исторические места и окунитесь в уникальную атмосферу Рио.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Аренда транспорта
- Топливо
- Платные стоянки
- Входные билеты
- Питание.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираю от вашего места проживания в Рио-де-Жанейро
Завершение: Ваше место проживания в Рио-де-Жанейро
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
