Описание Выбрать день Ответы на вопросы Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Рио-де-Жанейро.



За один день можно увидеть основные достопримечательности, насладиться живописными видами и ощутить неповторимое очарование города.



Посетители смогут познакомиться с культурным наследием и историческими местами, что делает это путешествие незабываемым. Откройте для себя природу, культуру и архитектуру Рио, погрузившись в его уникальную атмосферу 5 причин купить эту экскурсию 🌆 Увидеть главные достопримечательности

🏞 Насладиться живописными видами

🎨 Погрузиться в культурное наследие

🌿 Ощутить уникальную атмосферу

🏛 Посетить исторические места

Алексей Ваш гид в Рио-де-Жанейро Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности

Что можно увидеть Статуя Христа-Искупителя

Гора Сахарная голова

Копакабана

Описание экскурсии За один день вы увидите основные достопримечательности и ощутите неповторимое очарование города. Исследуйте природу, культуру и архитектуру города. Насладитесь живописными видами, культурным наследием и богемной атмосферой, посетите исторические места и окунитесь в уникальную атмосферу Рио.

