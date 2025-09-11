Вас ждёт захватывающее путешествие на вертолёте без дверей над Рио-де-Жанейро, где вы сможете свесить ноги над океаном и полюбоваться великолепными видами. Полёт проходит с опытным пилотом, который расскажет о достопримечательностях
7 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Незабываемый полёт над Рио
- 🌅 Панорамные виды на город
- 🏖️ Обзор лучших пляжей
- 🗿 Облёт статуи Христа
- 🔒 Полная безопасность
- 🎧 Интересный аудиогид
- 📸 Возможность фото и видео
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Барра-да-Тижука
- Педра-да-Гавея
- Сан-Конрадо
- Два Брата
- Леблон
- Ипанема
- Арпоадор
- Родриго-де-Фрейтас
- Тижука
- Статуя Христа
Описание экскурсии
Вас пристегнут специальным оборудованием — перекрёстным ремнями — к сиденью и спинке. А телефон будет плотно зажат в фирменный держатель, прикреплённый к карабину. Полёт длится 30-37 минут и проходит в наушниках. Пилот будет озвучивать точки маршрута на английском и/или португальском языке.
Достопримечательности по маршруту
Барра-да-Тижука (пролёт над пляжами Резерва и Жоатинга) — гора Педра-да-Гавея — пляж Сан-Конрадо — гора Два Брата — пляжи Леблон и Ипанема — мыс Арпоадор — озеро Родриго-де-Фрейтас — ипподром — ботанический сад и лес Тижука — облёт статуи Христа (один или два круга в зависимости от погоды).
Организационные детали
- Страховка включена в стоимость. Вы полетите с опытным пилотом — сотрудником лицензированной бразильской компании
- Минимальный возраст участников — 15 лет, максимально допустимый вес — 125 кг
- Перед полётом я проведу для вас инструктаж на русском языке. Если вертолёт арендуется на 1-2 человека, и в нём остаётся место для гида, я могу сопровождать вас, делать фото и видео
- Прибыть на место необходимо за час до вылета. По запросу могу организовать трансфер от вашего отеля — подробности в переписке
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$327
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аэродроме Рекрейо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 384 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь. Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
11 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё было замечательно, а полет восхитительный!
Олеся
3 авг 2025
Спасибо огромное Нине за организацию полета над Рио)
Л
Лина
30 июл 2025
Полет очень впечатляющий. Особенно, если сидишь рядом с пилотом и открытой дверью. Масса положительных эмоций и адреналина. Масса прекрасных фотографий и видео. Весь персонал был крайне дружелюбен и внимателен. Было страшно, конечно, но пилот был очень аккуратен и поэтому я быстро забывала о страхе и остались только приятные ощущения. Спасибо!
Ю
Юрий
27 июл 2025
У нас получился перенос тура из-за плохой погоды. Нина постоянно была на связи, договорилась о переносе тура и нам удалось полетать в другой день. Я занимаюсь фотографией и мне разрешили
С
Сергей
8 мая 2025
Все четко, продумано. На все вопросы даны грамотные ответы, все пожелания учтены. Очень рекомендую.
Г
Георгий
27 фев 2025
Нина отличный организатор, все прошло отлично, рекомендую
С
Софья
4 янв 2025
Впервые в Рио встретила настоящий премиальный сервис. Все было идеально. Меня подробно проконсультировали по дороге до места, правильной одежде и прическе для моего комфорта. Предложили мне индивидуальное время,более удобное для
