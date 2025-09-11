Вас ждёт захватывающее путешествие на вертолёте без дверей над Рио-де-Жанейро, где вы сможете свесить ноги над океаном и полюбоваться великолепными видами. Полёт проходит с опытным пилотом, который расскажет о достопримечательностях

на маршруте. Не упустите шанс увидеть знаменитые пляжи и горы, а также статую Христа с необычного ракурса. Страховка включена, а перед полётом проводится инструктаж на русском языке. Подходит для всех, кто старше 15 лет и весит до 119 кг

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Вас пристегнут специальным оборудованием — перекрёстным ремнями — к сиденью и спинке. А телефон будет плотно зажат в фирменный держатель, прикреплённый к карабину. Полёт длится 30-37 минут и проходит в наушниках. Пилот будет озвучивать точки маршрута на английском и/или португальском языке.

Достопримечательности по маршруту

Барра-да-Тижука (пролёт над пляжами Резерва и Жоатинга) — гора Педра-да-Гавея — пляж Сан-Конрадо — гора Два Брата — пляжи Леблон и Ипанема — мыс Арпоадор — озеро Родриго-де-Фрейтас — ипподром — ботанический сад и лес Тижука — облёт статуи Христа (один или два круга в зависимости от погоды).

Организационные детали