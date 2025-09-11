Мои заказы

Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей

Откройте для себя Рио-де-Жанейро с высоты птичьего полёта! Полёт на вертолёте без дверей подарит незабываемые впечатления и уникальные виды
Вас ждёт захватывающее путешествие на вертолёте без дверей над Рио-де-Жанейро, где вы сможете свесить ноги над океаном и полюбоваться великолепными видами. Полёт проходит с опытным пилотом, который расскажет о достопримечательностях
на маршруте. Не упустите шанс увидеть знаменитые пляжи и горы, а также статую Христа с необычного ракурса. Страховка включена, а перед полётом проводится инструктаж на русском языке. Подходит для всех, кто старше 15 лет и весит до 119 кг

5
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚁 Незабываемый полёт над Рио
  • 🌅 Панорамные виды на город
  • 🏖️ Обзор лучших пляжей
  • 🗿 Облёт статуи Христа
  • 🔒 Полная безопасность
  • 🎧 Интересный аудиогид
  • 📸 Возможность фото и видео
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Барра-да-Тижука
  • Педра-да-Гавея
  • Сан-Конрадо
  • Два Брата
  • Леблон
  • Ипанема
  • Арпоадор
  • Родриго-де-Фрейтас
  • Тижука
  • Статуя Христа

Описание экскурсии

Вас пристегнут специальным оборудованием — перекрёстным ремнями — к сиденью и спинке. А телефон будет плотно зажат в фирменный держатель, прикреплённый к карабину. Полёт длится 30-37 минут и проходит в наушниках. Пилот будет озвучивать точки маршрута на английском и/или португальском языке.

Достопримечательности по маршруту

Барра-да-Тижука (пролёт над пляжами Резерва и Жоатинга) — гора Педра-да-Гавея — пляж Сан-Конрадо — гора Два Брата — пляжи Леблон и Ипанема — мыс Арпоадор — озеро Родриго-де-Фрейтас — ипподром — ботанический сад и лес Тижука — облёт статуи Христа (один или два круга в зависимости от погоды).

Организационные детали

  • Страховка включена в стоимость. Вы полетите с опытным пилотом — сотрудником лицензированной бразильской компании
  • Минимальный возраст участников — 15 лет, максимально допустимый вес — 125 кг
  • Перед полётом я проведу для вас инструктаж на русском языке. Если вертолёт арендуется на 1-2 человека, и в нём остаётся место для гида, я могу сопровождать вас, делать фото и видео
  • Прибыть на место необходимо за час до вылета. По запросу могу организовать трансфер от вашего отеля — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$327
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На аэродроме Рекрейо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина
Нина — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 384 туристов
Привет! Меня зовут Нина, с детства влюблена в Бразилию и безумно рада, что смогла осуществить свою мечту жить здесь. Родилась в Ростове-на-Дону, по образованию экономист. Работала в российском банке, потом
из Рио в нём же удалённо, а в итоге поняла — душа не лежит:) Окончила курсы гидов — и теперь могу показывать город таким же влюблённым в него энтузиастам, какой была сама 10 лет назад. Я являюсь действующим лицензированным гидом на территории Бразилии. Обожаю историю этого прекрасного города, этой страны. Побывала уже во всех уголках Рио и хочу показать это всё вам!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Александр
11 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё было замечательно, а полет восхитительный!
Олеся
Олеся
3 авг 2025
Спасибо огромное Нине за организацию полета над Рио)
Мы быстро договорились о времени и дате полета, обязательно я хотела полет без дверей) Нина организовала трансфер по моей просьбе от отеля до
места полета и обратно (около часа меня ждал водитель на месте), а также объяснила нюансы по оплате в Бразилии) Полет прошел великолепно, я везде успела и никуда не опоздала после) Нина, спасибо огромное!)))

Л
Лина
30 июл 2025
Полет очень впечатляющий. Особенно, если сидишь рядом с пилотом и открытой дверью. Масса положительных эмоций и адреналина. Масса прекрасных фотографий и видео. Весь персонал был крайне дружелюбен и внимателен. Было страшно, конечно, но пилот был очень аккуратен и поэтому я быстро забывала о страхе и остались только приятные ощущения. Спасибо!
Ю
Юрий
27 июл 2025
У нас получился перенос тура из-за плохой погоды. Нина постоянно была на связи, договорилась о переносе тура и нам удалось полетать в другой день. Я занимаюсь фотографией и мне разрешили
снимать с вертолета на проффесиональную камеру, без дверей это особенно интересно. Могу отметить хорошую и четкую организацию полета от начало до конца. Очень впечатляет вид статуи Христа на фоне городского пейзажа и моря. Могу рекомендовать этот тур всем, а особенно для тех, кто имеет ограниченное время для осмотра города.

С
Сергей
8 мая 2025
Все четко, продумано. На все вопросы даны грамотные ответы, все пожелания учтены. Очень рекомендую.
Г
Георгий
27 фев 2025
Нина отличный организатор, все прошло отлично, рекомендую
С
Софья
4 янв 2025
Впервые в Рио встретила настоящий премиальный сервис. Все было идеально. Меня подробно проконсультировали по дороге до места, правильной одежде и прическе для моего комфорта. Предложили мне индивидуальное время,более удобное для
меня,которое не указано на сайте. На месте очень красиво и ухоженно. Сотрудники говорят по-английски. Команда очень приятная и заботливая. Меня отдельно по моей просьбе отвезли после полета к вертолету и нафотографировали. Сам проект необыкновенный. Очень довольна!

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

