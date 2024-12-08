Экскурсия по историческому центру Рио-де-Жанейро предлагает путешествие через века, начиная с 16 века.
Посетители смогут увидеть богемный район Святой Терезы, насладиться видами из Парка Руин и узнать историю знаменитой Лестницы Селарона.
Посетители смогут увидеть богемный район Святой Терезы, насладиться видами из Парка Руин и узнать историю знаменитой Лестницы Селарона.
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Рио
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 🎨 Вдохновение от искусства
- 🚋 Поездка на трамвайчике
- 📚 Уникальные исторические факты
Что можно увидеть
- Район Святой Терезы
- Парк Руин
- Лестница Селарона
- Акведук Кариока
- Собор Святого Себастьяна
- Площадь Синеландия
- Церковь Сан-Франциско де Паула
- Португальская королевская библиотека
Описание экскурсии
- Район Святой Терезы. Мы поднимемся туда на аутентичном трамвайчике. Вы увидите центр богемной жизни середины прошлого века и узнаете историю этих холмов.
- Парк Руин. Мы посетим Дворец Муртинью Нобри. Здесь собиралась творческая и интеллектуальная элита города.
- Лестница Селарона. Спустимся к вершине знаменитой лестницы, тем самым экономя силы, не поднимаясь по ней. Я расскажу историю чилийского художника Хорхе Селарона и его работ.
- Акведук Кариока. Обсудим, когда и зачем он был построен и чему служит сейчас. А также окунёмся в сложную историю водоснабжения города.
- Собор Святого Себастьяна. Почему этот собор совсем не похож на собор, где у него крест и колокольня, что за витражи внутри и что таится в недрах здания? Узнаете на экскурсии! Также разберём историческую сцену, запечатлённую внутри сооружения.
- Площадь Синеландия — одна из центральных площадей города. Поговорим, как преобразилось это место за 100 с небольшим лет из прихрамовой территории в пульсирующее сердце города с множеством увеселительных заведений.
- Церковь Сан-Франциско де Паула. Вы увидите один из красивейших католических храмов 19 века. Внутренняя отделка выполнена вручную из дерева.
- Португальская королевская библиотека (только по будням). Посетим четвёртую в мире по красоте библиотеку, где хранится множество раритетов.
Вы узнаете:
- Где было первое поселение португальцев.
- Откуда начался Рио-де-Жанейро и почему город называется именно так.
- Как местное население решало вопросы с питьевой водой в городе, стоявшем буквально на болотах.
- Когда и почему появились первые факелы и сколько их сейчас.
- Какие взаимоотношения складывались между индейцами и колонизаторами.
- Почему в центре по выходным дням замирает жизнь и где предпочитают жить современные зажиточные бразильцы.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет.
- Дополнительные расходы: билет на трамвай Санта Тереза — 20 реалов и проезд на метро/такси (при необходимости).
- Остаток стоимости оплачивается только в реалах (наличными/безналичными) или в долларах по курсу Google на текущий день.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Cinelandia»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рио-де-Жанейро
В Бразилии два года. Объездил половину мира, но решил с семьёй остаться здесь. Занимаемся организацией индивидуальных туров по Бразилии, Аргентине и Перу. Полностью под ключ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марьям
8 дек 2024
Классная экскурсия!
Время пролетело незаметно, слушая гида. Было интересно и нескучно. Спасибо Алексею)
Время пролетело незаметно, слушая гида. Было интересно и нескучно. Спасибо Алексею)
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