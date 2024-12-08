Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа

Откройте для себя сердце Рио-де-Жанейро! Уникальная экскурсия по историческим местам города, от Святой Терезы до Португальской библиотеки, за 4 часа
Экскурсия по историческому центру Рио-де-Жанейро предлагает путешествие через века, начиная с 16 века.

Посетители смогут увидеть богемный район Святой Терезы, насладиться видами из Парка Руин и узнать историю знаменитой Лестницы Селарона.
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Погружение в историю продолжается у Акведука Кариока и Собора Святого Себастьяна.

Завершает путешествие посещение Португальской королевской библиотеки, где хранятся уникальные раритеты. Это путешествие идеально подходит для взрослых и детей от 7 лет

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Погружение в историю Рио
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 🎨 Вдохновение от искусства
  • 🚋 Поездка на трамвайчике
  • 📚 Уникальные исторические факты
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Исторический центр Рио-де-Жанейро за 4 часа
Ближайшие даты:
14
фев15
фев22
фев23
фев1
мар2
мар8
мар
Время начала: 09:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Район Святой Терезы
  • Парк Руин
  • Лестница Селарона
  • Акведук Кариока
  • Собор Святого Себастьяна
  • Площадь Синеландия
  • Церковь Сан-Франциско де Паула
  • Португальская королевская библиотека

Описание экскурсии

  • Район Святой Терезы. Мы поднимемся туда на аутентичном трамвайчике. Вы увидите центр богемной жизни середины прошлого века и узнаете историю этих холмов.
  • Парк Руин. Мы посетим Дворец Муртинью Нобри. Здесь собиралась творческая и интеллектуальная элита города.
  • Лестница Селарона. Спустимся к вершине знаменитой лестницы, тем самым экономя силы, не поднимаясь по ней. Я расскажу историю чилийского художника Хорхе Селарона и его работ.
  • Акведук Кариока. Обсудим, когда и зачем он был построен и чему служит сейчас. А также окунёмся в сложную историю водоснабжения города.
  • Собор Святого Себастьяна. Почему этот собор совсем не похож на собор, где у него крест и колокольня, что за витражи внутри и что таится в недрах здания? Узнаете на экскурсии! Также разберём историческую сцену, запечатлённую внутри сооружения.
  • Площадь Синеландия — одна из центральных площадей города. Поговорим, как преобразилось это место за 100 с небольшим лет из прихрамовой территории в пульсирующее сердце города с множеством увеселительных заведений.
  • Церковь Сан-Франциско де Паула. Вы увидите один из красивейших католических храмов 19 века. Внутренняя отделка выполнена вручную из дерева.
  • Португальская королевская библиотека (только по будням). Посетим четвёртую в мире по красоте библиотеку, где хранится множество раритетов.

Вы узнаете:

  • Где было первое поселение португальцев.
  • Откуда начался Рио-де-Жанейро и почему город называется именно так.
  • Как местное население решало вопросы с питьевой водой в городе, стоявшем буквально на болотах.
  • Когда и почему появились первые факелы и сколько их сейчас.
  • Какие взаимоотношения складывались между индейцами и колонизаторами.
  • Почему в центре по выходным дням замирает жизнь и где предпочитают жить современные зажиточные бразильцы.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет.
  • Дополнительные расходы: билет на трамвай Санта Тереза — 20 реалов и проезд на метро/такси (при необходимости).
  • Остаток стоимости оплачивается только в реалах (наличными/безналичными) или в долларах по курсу Google на текущий день.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Cinelandia»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
8 дек 2024
Классная экскурсия!
Время пролетело незаметно, слушая гида. Было интересно и нескучно. Спасибо Алексею)
Классная экскурсия!Классная экскурсия!Классная экскурсия!

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