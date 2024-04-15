7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
8 авг в 07:00
€165 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
13 авг в 08:30
14 авг в 08:30
от €200 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана15 апреля 2024Отличный гид, нам все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Однодневные»
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