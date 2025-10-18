От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
18 окт в 10:00
8 ноя в 10:00
$4290 за человека
Лучшее в Бразилии в мини-группе: Рио и Пантанал, Бонито и Игуасу
Посетить одну из самых больших природных резерваций в мире, поплавать среди рыб и прокатиться верхом
Начало: Рио-де-Жанейро, время по договорённости
19 окт в 10:00
$4300 за человека
В лучах бразильского солнца: персональный автотур по Рио и окрестностям с лёгким треккингом
Пройтись по городскому лесу, подняться на Сахарную голову и заглянуть в карнавальную мастерскую
Начало: Рио-де-Жанейро, ваш отель, 8:00
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$1425 за всё до 2 чел.
