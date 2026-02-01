Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
26 апр в 14:00
5 окт в 14:00
$3790 за человека
Большой комфорт-тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых
Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое вре...
20 фев в 14:00
$3750 за человека
Далёкая и прекрасная: насыщенное путешествие по Бразилии
Исследовать города, джунгли и пустыню, покататься на лодках и джипе и поймать пиранью
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р...
31 мая в 08:00
$3950 за человека
Сколько стоит тур в Рио-де-Жанейро в феврале 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 3750 до 3950. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
