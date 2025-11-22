Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
26 апр в 14:00
5 окт в 14:00
$3790 за человека
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
6 дек в 10:00
9 янв в 08:00
$4290 за человека
Лучшее в Бразилии в мини-группе: Рио и Пантанал, Бонито и Игуасу
Посетить одну из самых больших природных резерваций в мире, поплавать среди рыб и прокатиться верхом
Начало: Рио-де-Жанейро, время по договорённости
15 мар в 08:00
$4100 за человека
В лучах бразильского солнца: персональный автотур по Рио и окрестностям с лёгким треккингом
Пройтись по городскому лесу, подняться на Сахарную голову и заглянуть в карнавальную мастерскую
Начало: Рио-де-Жанейро, ваш отель, 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$1425 за всё до 2 чел.
Большой тур в Бразилию: карнавал в Рио, водопады Игуасу, джунгли Амазонии и пляжный отдых
Попасть на главный праздник, отправиться в ночное сафари, искупаться с дельфинами, побывать в Парачи
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 14:00. Возможно любое вре...
20 фев в 14:00
$3750 за человека
