15 дней
Бразилия от и до: 4 штата и карнавал в Рио-де-Жанейро
Побывать на Игуасу, погулять по джунглям Амазонии и посмотреть выступления лучших школ самбы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
5 мар в 10:00
$3 990 за человека
10 дней
В ритме латины и танго: красочное путешествие из Бразилии в Аргентину
Пересечь Амазонку на пароме, взлететь над Рио на вертолёте, посетить фавелы и танго-шоу
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время зависит от вашего р...
22 сен в 08:00
6 окт в 08:00
$5 500 за человека
12 дней
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
1 окт в 10:00
28 апр в 10:00
$3 790 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Индивидуальные»
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