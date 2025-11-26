Мои заказы

В лучах бразильского солнца: персональный автотур по Рио и окрестностям с лёгким треккингом

Пройтись по городскому лесу, подняться на Сахарную голову и заглянуть в карнавальную мастерскую
За 3 дня вы исследуете Рио-де-Жанейро, где природные панорамы сочетаются с атмосферой городской жизни.

Подниметесь к статуе Христа-Искупителя и на вершину Сахарной головы, чтобы увидеть, как мегаполис раскинулся между океаном и
горами.

Пройдёте по зелёным тропам национального парка «Тижука» и заглянете на смотровые площадки, скрытые от большинства путешественников.

В одной из знаменитых фавел узнаете, чем живёт Рио за пределами открыток, познакомитесь со стрит-артом и местной культурой.

В историческом центре вас ждут старинные храмы, колоритные улочки, творческие кварталы и легендарная кофейня Colombo.

Ярким акцентом станет визит в мастерскую карнавальных костюмов, где при желании можно примерить сверкающий наряд.

На тропе к камню Телеграфо окажетесь над побережьем, любуясь видами на Атлантику и дикие пляжи, а после отдохнёте в уединённой бухте, где царит шум прибоя.

Описание тура

Организационные детали

Дополнительно: возможно организовать полёт на вертолёте над Рио (за доплату, по предварительной договорённости).

Питание. Не включено в стоимость. Обед и ужин в течение программы можно заказать в местных кафе и ресторанах (оплачивается самостоятельно).

Транспорт. Для группы до 2 человек используется комфортабельный легковой автомобиль, для группы от 3 до 6 человек — минивэн с кондиционером.

Возраст участников. 1-99.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Программа активная: включает автомобильные переезды, пешеходные экскурсии и подъём по тропе (около 40–60 минут) среди тропической зелени. Путь несложный, но местами под уклон. Подходит для участников с базовой физической подготовкой.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников до 6 человек.

Программа тура по дням

1 день

Статуя Христа-Искупителя, прогулка по парку «Тижука», Сахарная голова

Отправимся по живописному пути к легенде — статуе Христа-Искупителя, откуда открывается впечатляющий вид на мегаполис, сливающийся с горами и Атлантикой. Дорога пройдёт через зелёные тропы национального парка «Тижука» — самого большого городского леса в мире, с укромными смотровыми площадками, известными лишь немногим.

Далее вас ждёт встреча с подлинной душой Рио: вместе с местным жителем мы направимся в одну из известных фавел. Это будет не просто прогулка, а знакомство с культурой, уличным искусством, музыкой и историями её населения.

Вечером поднимемся на вершину Сахарной головы, чтобы увидеть, как город раскинется у ваших ног на фоне заката, а солнце медленно опустится в океан.

В завершение маршрута — обед или ужин (за доплату). Продолжительность программы — 7–8 часов.

2 день

Район Санта-Тереза, кофейня Colombo и мастерская карнавальных костюмов

Нас ждёт исторический центр Рио, где старинные церкви и узкие улочки соседствуют с современными небоскрёбами и масштабными арт-объектами. Мы проедем на легендарном жёлтом трамвайчике и заглянем в творческий район Санта-Тереза. Пройдём по яркой лестнице Селарона, под арками Лапы, посетим Кафедральный собор с его необычной архитектурой и Королевскую португальскую библиотеку с антикварными витражами и старинными изданиями (в будние дни). Сделаем фото на фоне знаменитого мурала с лицами народов мира.

После этого остановимся в легендарной кофейне Colombo, где под витражами и лепниной можно попробовать традиционные бразильские сладости и кофе.

Финал дня — погружение в атмосферу карнавала. Мы посетим мастерскую, где создаются костюмы, узнаем секреты подготовки и при желании примерим яркий наряд.

В завершение маршрута — обед или ужин (за доплату). Продолжительность программы — 7–8 часов.

3 день

Прогулка по лесу и виды на океан

Мы начнём путь у подножия зелёных холмов, где за шумным Рио откроется другой мир — тишина леса, свежий воздух и пение птиц. Предстоит подъём продолжительностью около 40–60 минут по тропе среди тропической зелени, местами под уклон. По пути можно встретить обезьян и ярких птиц. Сделаем остановку у камня с панорамой океана, а затем взберёмся к известному камню Телеграфо — месту, откуда получаются фотографии «над обрывом».

Иногда придётся подождать очередь на фото, поэтому можно устроить небольшой пикник, любуясь видами Атлантики, диких пляжей, холмов и лагун. Здесь только ветер, море и шум природы.

На обратном пути мы отправимся на уединённое побережье западного Рио, где можно искупаться, отдохнуть на мягком песке и насладиться покоем вдали от городской суеты.

В завершение маршрута — обед или ужин (за доплату). Продолжительность программы — 7–8 часов.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до вашего отеля
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты (при участии 1-2 человек)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рио-де-Жанейро и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Входные билеты (если группа больше 2 человек)
  • Страховка
  • Стоимость тура для группы от 3 человек рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рио-де-Жанейро, ваш отель, 8:00
Завершение: Рио-де-Жанейро, ваш отель, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Женя и Яна
Женя и Яна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Мы — семейная пара, влюблённая в Рио-де-Жанейро и готовая поделиться этой любовью с вами! Живём в этом удивительном городе с 2020 года и за это время успели исследовать его вдоль
и поперёк, открывая всё новые и новые удивительные места. Самое главное — все наши маршруты проверены лично, вместе с детьми! Поэтому мы точно знаем, как сделать экскурсию интересной и комфортной для путешественников любого возраста. С нами вы увидите город глазами местных жителей, почувствуете его ритм и атмосферу, узнаете много интересного о его истории и культуре. Организацию поездки по Бразилии возьмём на себя — вам останется только взять паспорт и хорошее настроение. Мы уверены: это станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Рио-де-Жанейро!

