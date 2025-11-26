Дополнительно: возможно организовать полёт на вертолёте над Рио (за доплату, по предварительной договорённости).

Питание. Не включено в стоимость. Обед и ужин в течение программы можно заказать в местных кафе и ресторанах (оплачивается самостоятельно).

Транспорт. Для группы до 2 человек используется комфортабельный легковой автомобиль, для группы от 3 до 6 человек — минивэн с кондиционером.

Возраст участников. 1-99.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Программа активная: включает автомобильные переезды, пешеходные экскурсии и подъём по тропе (около 40–60 минут) среди тропической зелени. Путь несложный, но местами под уклон. Подходит для участников с базовой физической подготовкой.

Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников до 6 человек.