Подниметесь к статуе Христа-Искупителя и на вершину Сахарной головы, чтобы увидеть, как мегаполис раскинулся между океаном и
Описание тура
Организационные детали
Дополнительно: возможно организовать полёт на вертолёте над Рио (за доплату, по предварительной договорённости).
Питание. Не включено в стоимость. Обед и ужин в течение программы можно заказать в местных кафе и ресторанах (оплачивается самостоятельно).
Транспорт. Для группы до 2 человек используется комфортабельный легковой автомобиль, для группы от 3 до 6 человек — минивэн с кондиционером.
Возраст участников. 1-99.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Программа активная: включает автомобильные переезды, пешеходные экскурсии и подъём по тропе (около 40–60 минут) среди тропической зелени. Путь несложный, но местами под уклон. Подходит для участников с базовой физической подготовкой.
Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты. Возможно увеличение количества участников до 6 человек.
Программа тура по дням
Статуя Христа-Искупителя, прогулка по парку «Тижука», Сахарная голова
Отправимся по живописному пути к легенде — статуе Христа-Искупителя, откуда открывается впечатляющий вид на мегаполис, сливающийся с горами и Атлантикой. Дорога пройдёт через зелёные тропы национального парка «Тижука» — самого большого городского леса в мире, с укромными смотровыми площадками, известными лишь немногим.
Далее вас ждёт встреча с подлинной душой Рио: вместе с местным жителем мы направимся в одну из известных фавел. Это будет не просто прогулка, а знакомство с культурой, уличным искусством, музыкой и историями её населения.
Вечером поднимемся на вершину Сахарной головы, чтобы увидеть, как город раскинется у ваших ног на фоне заката, а солнце медленно опустится в океан.
В завершение маршрута — обед или ужин (за доплату). Продолжительность программы — 7–8 часов.
Район Санта-Тереза, кофейня Colombo и мастерская карнавальных костюмов
Нас ждёт исторический центр Рио, где старинные церкви и узкие улочки соседствуют с современными небоскрёбами и масштабными арт-объектами. Мы проедем на легендарном жёлтом трамвайчике и заглянем в творческий район Санта-Тереза. Пройдём по яркой лестнице Селарона, под арками Лапы, посетим Кафедральный собор с его необычной архитектурой и Королевскую португальскую библиотеку с антикварными витражами и старинными изданиями (в будние дни). Сделаем фото на фоне знаменитого мурала с лицами народов мира.
После этого остановимся в легендарной кофейне Colombo, где под витражами и лепниной можно попробовать традиционные бразильские сладости и кофе.
Финал дня — погружение в атмосферу карнавала. Мы посетим мастерскую, где создаются костюмы, узнаем секреты подготовки и при желании примерим яркий наряд.
В завершение маршрута — обед или ужин (за доплату). Продолжительность программы — 7–8 часов.
Прогулка по лесу и виды на океан
Мы начнём путь у подножия зелёных холмов, где за шумным Рио откроется другой мир — тишина леса, свежий воздух и пение птиц. Предстоит подъём продолжительностью около 40–60 минут по тропе среди тропической зелени, местами под уклон. По пути можно встретить обезьян и ярких птиц. Сделаем остановку у камня с панорамой океана, а затем взберёмся к известному камню Телеграфо — месту, откуда получаются фотографии «над обрывом».
Иногда придётся подождать очередь на фото, поэтому можно устроить небольшой пикник, любуясь видами Атлантики, диких пляжей, холмов и лагун. Здесь только ветер, море и шум природы.
На обратном пути мы отправимся на уединённое побережье западного Рио, где можно искупаться, отдохнуть на мягком песке и насладиться покоем вдали от городской суеты.
В завершение маршрута — обед или ужин (за доплату). Продолжительность программы — 7–8 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до вашего отеля
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты (при участии 1-2 человек)
Что не входит в цену
- Перелёт до Рио-де-Жанейро и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Входные билеты (если группа больше 2 человек)
- Страховка
- Стоимость тура для группы от 3 человек рассчитывается индивидуально