Описание тура
Организационные детали
Возраст участников. 18+.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, свободное время, ужин-знакомство
Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в отель с потрясающим видом на бескрайние просторы Атлантики. Здесь, среди шумных волн и золотых пляжей, будет возможность немного расслабиться. Прогулка по набережной Копакабаны или купание в океане – выберите, как провести время до ужина. Вечером вас ожидает встреча с группой и ужин с видом на закат, где с каждым взглядом на тропический город будет нарастать чувство свободы и вдохновения.
Статуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная Голова
После завтрака мы отправимся к статуе Христа Искупителя, откуда открывается поистине волнующий вид на Рио, горы и океан. По пути мы прогуляемся по национальному парку Тижука, самой большой зелёной зоне города, и откроем для себя уединённые смотровые площадки, известные только местным.
Далее — знакомство с одной из самых колоритных сторон Рио — мы посетим фавелу, где, с помощью местного гида, погрузимся в повседневную жизнь этого города, узнаем о его культуре и людях. Вечером нас ждёт настоящее волшебство: на вершине Сахарной Головы, на фоне закатного неба, город расстилается у ног, а солнце тонет в Атлантике. Это момент, который останется в сердце навсегда!
Исторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмов
Сегодня вас ждёт захватывающее путешествие по историческому центру Рио, где старинные церкви и узкие улочки переплетаются с современными небоскрёбами. Мы прокатимся на жёлтом трамвайчике и посетим творческий район Санта-Тереза. Пройдёмся по знаменитой лестнице Селарона и аркам Лапы, а затем заглянем в великолепный кафедральный собор и Королевскую португальскую библиотеку.
После обеда в легендарной кофейне Colombo мы окунёмся в атмосферу бразильского карнавала: заглянем в мастерскую, где рождаются костюмы, узнаем секреты подготовки и — при желании — сами примерим сверкающее убранство. Вечером нас ждёт ужин в традиционной бразильской шураскарии, где мясо готовят на гриле.
Свободный день
После спокойного завтрака вы сможете провести время по своему усмотрению: отдохнуть на пляже с кокосом в руках, отправиться на дополнительную экскурсию или прогуляться по магазинам, где можно найти уникальные бразильские сувениры и украшения. Можно изучить искусство и моду Бразилии и неспешно впитать атмосферу этого неповторимого города. Этот день мы спланируем под вас — по вашим желаниям, ритму и настроению.
Путь в Пантанал, размещение, рыбалка
Рано утром мы отправимся в Пантанал — одну из самых больших природных резерваций планеты. Здесь нас встретит уединённая поусада в самом сердце саванны, где звуки природы и аромат свежего воздуха станут вашими спутниками.
Вечером желающие смогут поучаствовать в рыбалке на пираний — каждый может попробовать свои силы в ловле хищных рыб. А закат, когда небо приобретает оранжевые оттенки, будет настоящим волшебством.
Фотосафари, прогулка на лодке
Почти на рассвете мы отправимся на фотосафари, где вместе с опытным гидом будем искать кайманов, туканов и капибар. Пантанал — это место, где можно наблюдать за редкими животными, в том числе за самым загадочным хищником Южной Америки — ягуаром.
После обеда продолжим наблюдения с лодки, исследуя заросли и наслаждаясь природой. Вечером нас ждёт вкусный ужин в поусаде, где под звёздами мы обсудим сегодняшний день.
Прогулка верхом, переезд в Бонито
Сегодняшний день начнётся с прогулки на лошадях по живописным просторам Пантанала, где мы будем наслаждаться тишиной и раздольем. Затем отправимся в Бонито — город, окружённый кристальными реками и водопадами. После размещения в отеле будет свободное время для отдыха перед следующими приключениями.
Прогулка у водопада, купание в природных бассейнах
Утром мы отправимся в природный заповедник, чтобы увидеть самый высокий водопад региона Бонито — Бока да Онса. Прогулка по тропам, проходящим через каскады водопадов, подвесные мостики и панорамные виды подарят невероятные впечатления, фото и видео. А купание в природных бассейнах с бирюзовой водой, окружённых зеленью, станет настоящим оздоровительным опытом.
Исследование подводного мира
Сегодня нас ждёт один из самых удивительных дней, когда мы отправимся на снорклинг в кристально чистой реке, где видимость достигает 40 метров. Здесь мы поплаваем среди тропических рыб и наслаждаться нетронутой экосистемой. Мы будем буквально парить среди сотен тропических рыб, наблюдая, как мимо нас медленно проплывают пираруку, паку, дорадо и другие экзотические обитатели.
После этого нас ждёт обед на ранчо, а вечером — ужин местными деликатесами, которые вы попробуете в одном из лучших ресторанов Бонито. Например, сочное филе пираруку или ароматного паку, а может даже колбаски из крокодила.
Перелёт в Фос-ду-Игуасу, отдых в отеле
После завтрака мы отправимся в аэропорт и полетим в Фос-ду-Игуасу, чтобы в полной мере насладиться одним из самых могущественных природных явлений на Земле — водопадами Игуасу. После прибытия мы устроим себе заслуженный отдых в отеле, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, полному потрясающих впечатлений.
Водопады Игуасу, прогулка на лодке, парк Птиц
Сегодня мы отправимся на бразильскую сторону водопадов Игуасу, где вас ждёт захватывающий вид — вода срывается в пропасть, создавая водяные радуги и оглушительный рёв. После сплава на лодке под водопады прогуляемся по парку Птиц, где увидим экзотических пернатых.
Водопад со стороны Аргентины, отъезд в аэропорт
В заключительный день мы пересечём границу с Аргентиной и окажемся на смотровой площадке «Глотка дьявола». Это место, где водопады можно увидеть максимально близко, а вода падает с невероятной силой.
После отправимся в аэропорт и завершим это незабываемое путешествие по Бразилии.
Что включено
- Проживание в отелях 4* и 5
- Завтраки в отелях и трёхразовое питание в Пантанале (2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина, исключение - напитки)
- Встреча в аэропорту г. Рио-де-Жанейро
- Работа локальных гидов
- Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
- Подъём на гору Сахарная Голова и к статуе Христа Искупителя
- Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
- Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
- Входной билет в Парк Птиц
- 2 экскурсии в Бонито
- 2-дневная экспедиция по Пантаналу
- Русскоговорящий сопровождающий 24/7
- Транспортное сопровождение во все экскурсионные дни
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Рио-де-Жанейро и обратно из Фос-ду-Игуасу
- 2 внутренних перелёта
- Питание вне программы
- Медицинская страховка