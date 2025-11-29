После завтрака мы отправимся к статуе Христа Искупителя, откуда открывается поистине волнующий вид на Рио, горы и океан. По пути мы прогуляемся по национальному парку Тижука, самой большой зелёной зоне города, и откроем для себя уединённые смотровые площадки, известные только местным.

Далее — знакомство с одной из самых колоритных сторон Рио — мы посетим фавелу, где, с помощью местного гида, погрузимся в повседневную жизнь этого города, узнаем о его культуре и людях. Вечером нас ждёт настоящее волшебство: на вершине Сахарной Головы, на фоне закатного неба, город расстилается у ног, а солнце тонет в Атлантике. Это момент, который останется в сердце навсегда!