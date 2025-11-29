Мои заказы

Лучшее в Бразилии в мини-группе: Рио и Пантанал, Бонито и Игуасу

Посетить одну из самых больших природных резерваций в мире, поплавать среди рыб и прокатиться верхом
Этот тур для тех, кто ценит камерность.

Мы собрали лучшее в стране, чтобы погрузить вас в атмосферу страстного Рио, величественных водопадов Игуасу, как со стороны Бразилии, так и со стороны Аргентины,
и диких просторов Пантанала.

Небольшая группа даст возможность почувствовать себя окружёнными вниманием, заботой и путешествовать с комфортом.

Вас ждут бирюзовые реки Бонито, где вы поплаваете с маской и исследуете подводный мир, природные бассейны водопадов, прогулки по рекам и знакомство с местной кухней.

Во время сафари в Пантанале, если нам повезёт, мы сможем увидеть ягуара и других представителей местной фауны, а в парке Птиц посмотрим на экзотических пернатых.

Мы заглянем в мастерскую карнавальных костюмов, прогуляемся по золотым пляжам Копакабаны и историческому району Рио, полюбуемся захватывающими видами с Сахарной Головы и от статуи Христа Искупителя. а желающие прокатятся на лошадях и порыбачат на пираний.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников. 18+.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время, ужин-знакомство

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в отель с потрясающим видом на бескрайние просторы Атлантики. Здесь, среди шумных волн и золотых пляжей, будет возможность немного расслабиться. Прогулка по набережной Копакабаны или купание в океане – выберите, как провести время до ужина. Вечером вас ожидает встреча с группой и ужин с видом на закат, где с каждым взглядом на тропический город будет нарастать чувство свободы и вдохновения.

Мы встретим вас в аэропорту и отправимся в отель с потрясающим видом на бескрайние просторы Атлантики. Здесь, среди шумных волн и золотых пляжей, будет возможность немного расслабиться. Прогулка по набережной Копакабаны или купание в океане – выберите, как провести время до ужина. Вечером вас ожидает встреча с группой и ужин с видом на закат, где с каждым взглядом на тропический город будет нарастать чувство свободы и вдохновения.
2 день

Статуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная Голова

После завтрака мы отправимся к статуе Христа Искупителя, откуда открывается поистине волнующий вид на Рио, горы и океан. По пути мы прогуляемся по национальному парку Тижука, самой большой зелёной зоне города, и откроем для себя уединённые смотровые площадки, известные только местным.

Далее — знакомство с одной из самых колоритных сторон Рио — мы посетим фавелу, где, с помощью местного гида, погрузимся в повседневную жизнь этого города, узнаем о его культуре и людях. Вечером нас ждёт настоящее волшебство: на вершине Сахарной Головы, на фоне закатного неба, город расстилается у ног, а солнце тонет в Атлантике. Это момент, который останется в сердце навсегда!

Статуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная ГоловаСтатуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная ГоловаСтатуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная ГоловаСтатуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная ГоловаСтатуя Христа Искупителя, прогулка по нацпарку, фавела и Сахарная Голова
3 день

Исторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмов

Сегодня вас ждёт захватывающее путешествие по историческому центру Рио, где старинные церкви и узкие улочки переплетаются с современными небоскрёбами. Мы прокатимся на жёлтом трамвайчике и посетим творческий район Санта-Тереза. Пройдёмся по знаменитой лестнице Селарона и аркам Лапы, а затем заглянем в великолепный кафедральный собор и Королевскую португальскую библиотеку.

После обеда в легендарной кофейне Colombo мы окунёмся в атмосферу бразильского карнавала: заглянем в мастерскую, где рождаются костюмы, узнаем секреты подготовки и — при желании — сами примерим сверкающее убранство. Вечером нас ждёт ужин в традиционной бразильской шураскарии, где мясо готовят на гриле.

Исторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмовИсторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмовИсторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмовИсторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмовИсторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмовИсторический центр Рио, мастерская карнавальных костюмов
4 день

Свободный день

После спокойного завтрака вы сможете провести время по своему усмотрению: отдохнуть на пляже с кокосом в руках, отправиться на дополнительную экскурсию или прогуляться по магазинам, где можно найти уникальные бразильские сувениры и украшения. Можно изучить искусство и моду Бразилии и неспешно впитать атмосферу этого неповторимого города. Этот день мы спланируем под вас — по вашим желаниям, ритму и настроению.

Свободный деньСвободный день
5 день

Путь в Пантанал, размещение, рыбалка

Рано утром мы отправимся в Пантанал — одну из самых больших природных резерваций планеты. Здесь нас встретит уединённая поусада в самом сердце саванны, где звуки природы и аромат свежего воздуха станут вашими спутниками.

Вечером желающие смогут поучаствовать в рыбалке на пираний — каждый может попробовать свои силы в ловле хищных рыб. А закат, когда небо приобретает оранжевые оттенки, будет настоящим волшебством.

Путь в Пантанал, размещение, рыбалкаПуть в Пантанал, размещение, рыбалкаПуть в Пантанал, размещение, рыбалкаПуть в Пантанал, размещение, рыбалка
6 день

Фотосафари, прогулка на лодке

Почти на рассвете мы отправимся на фотосафари, где вместе с опытным гидом будем искать кайманов, туканов и капибар. Пантанал — это место, где можно наблюдать за редкими животными, в том числе за самым загадочным хищником Южной Америки — ягуаром.

После обеда продолжим наблюдения с лодки, исследуя заросли и наслаждаясь природой. Вечером нас ждёт вкусный ужин в поусаде, где под звёздами мы обсудим сегодняшний день.

Фотосафари, прогулка на лодкеФотосафари, прогулка на лодкеФотосафари, прогулка на лодкеФотосафари, прогулка на лодкеФотосафари, прогулка на лодкеФотосафари, прогулка на лодкеФотосафари, прогулка на лодке
7 день

Прогулка верхом, переезд в Бонито

Сегодняшний день начнётся с прогулки на лошадях по живописным просторам Пантанала, где мы будем наслаждаться тишиной и раздольем. Затем отправимся в Бонито — город, окружённый кристальными реками и водопадами. После размещения в отеле будет свободное время для отдыха перед следующими приключениями.

Прогулка верхом, переезд в БонитоПрогулка верхом, переезд в БонитоПрогулка верхом, переезд в БонитоПрогулка верхом, переезд в Бонито
8 день

Прогулка у водопада, купание в природных бассейнах

Утром мы отправимся в природный заповедник, чтобы увидеть самый высокий водопад региона Бонито — Бока да Онса. Прогулка по тропам, проходящим через каскады водопадов, подвесные мостики и панорамные виды подарят невероятные впечатления, фото и видео. А купание в природных бассейнах с бирюзовой водой, окружённых зеленью, станет настоящим оздоровительным опытом.

Утром мы отправимся в природный заповедник, чтобы увидеть самый высокий водопад региона Бонито — Бока да Онса. Прогулка по тропам, проходящим через каскады водопадов, подвесные мостики и панорамные виды подарят невероятные впечатления, фото и видео. А купание в природных бассейнах с бирюзовой водой, окружённых зеленью, станет настоящим оздоровительным опытом.
9 день

Исследование подводного мира

Сегодня нас ждёт один из самых удивительных дней, когда мы отправимся на снорклинг в кристально чистой реке, где видимость достигает 40 метров. Здесь мы поплаваем среди тропических рыб и наслаждаться нетронутой экосистемой. Мы будем буквально парить среди сотен тропических рыб, наблюдая, как мимо нас медленно проплывают пираруку, паку, дорадо и другие экзотические обитатели.

После этого нас ждёт обед на ранчо, а вечером — ужин местными деликатесами, которые вы попробуете в одном из лучших ресторанов Бонито. Например, сочное филе пираруку или ароматного паку, а может даже колбаски из крокодила.

Исследование подводного мираИсследование подводного мираИсследование подводного мираИсследование подводного мираИсследование подводного мираИсследование подводного мира
10 день

Перелёт в Фос-ду-Игуасу, отдых в отеле

После завтрака мы отправимся в аэропорт и полетим в Фос-ду-Игуасу, чтобы в полной мере насладиться одним из самых могущественных природных явлений на Земле — водопадами Игуасу. После прибытия мы устроим себе заслуженный отдых в отеле, чтобы подготовиться к завтрашнему дню, полному потрясающих впечатлений.

Перелёт в Фос-ду-Игуасу, отдых в отелеПерелёт в Фос-ду-Игуасу, отдых в отелеПерелёт в Фос-ду-Игуасу, отдых в отеле
11 день

Водопады Игуасу, прогулка на лодке, парк Птиц

Сегодня мы отправимся на бразильскую сторону водопадов Игуасу, где вас ждёт захватывающий вид — вода срывается в пропасть, создавая водяные радуги и оглушительный рёв. После сплава на лодке под водопады прогуляемся по парку Птиц, где увидим экзотических пернатых.

Сегодня мы отправимся на бразильскую сторону водопадов Игуасу, где вас ждёт захватывающий вид — вода срывается в пропасть, создавая водяные радуги и оглушительный рёв. После сплава на лодке под водопады прогуляемся по парку Птиц, где увидим экзотических пернатых.
12 день

Водопад со стороны Аргентины, отъезд в аэропорт

В заключительный день мы пересечём границу с Аргентиной и окажемся на смотровой площадке «Глотка дьявола». Это место, где водопады можно увидеть максимально близко, а вода падает с невероятной силой.

После отправимся в аэропорт и завершим это незабываемое путешествие по Бразилии.

В заключительный день мы пересечём границу с Аргентиной и окажемся на смотровой площадке «Глотка дьявола». Это место, где водопады можно увидеть максимально близко, а вода падает с невероятной силой.

После отправимся в аэропорт и завершим это незабываемое путешествие по Бразилии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4* и 5
  • Завтраки в отелях и трёхразовое питание в Пантанале (2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина, исключение - напитки)
  • Встреча в аэропорту г. Рио-де-Жанейро
  • Работа локальных гидов
  • Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
  • Подъём на гору Сахарная Голова и к статуе Христа Искупителя
  • Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
  • Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
  • Входной билет в Парк Птиц
  • 2 экскурсии в Бонито
  • 2-дневная экспедиция по Пантаналу
  • Русскоговорящий сопровождающий 24/7
  • Транспортное сопровождение во все экскурсионные дни
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Рио-де-Жанейро и обратно из Фос-ду-Игуасу
  • 2 внутренних перелёта
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рио-де-Жанейро, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Фос-ду-Игуасу (Катаратас), около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя и Яна
Женя и Яна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Мы — семейная пара, влюблённая в Рио-де-Жанейро и готовая поделиться этой любовью с вами! Живём в этом удивительном городе с 2020 года и за это время успели исследовать его вдоль
и поперёк, открывая всё новые и новые удивительные места. Самое главное — все наши маршруты проверены лично, вместе с детьми! Поэтому мы точно знаем, как сделать экскурсию интересной и комфортной для путешественников любого возраста. С нами вы увидите город глазами местных жителей, почувствуете его ритм и атмосферу, узнаете много интересного о его истории и культуре. Организацию поездки по Бразилии возьмём на себя — вам останется только взять паспорт и хорошее настроение. Мы уверены: это станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Рио-де-Жанейро!

