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Описание тура

Едем исследовать Бразилию, друзья!

Мы отправимся практически на экватор, к дельте знаменитой реки Амазонки, где буйная тропическая зелень встречается с колониальной историей. Будем пробовать местные деликатесы, знакомиться с ремеслами и традициями, бродить по рынкам, где кипит жизнь, а в воздухе витает аромат пряных трав, которые веками использовали в Амазонии.

А потом доберемся до настоящей жемчужины страны! Ленсойс Мараньенсис - одно из удивительных мест, не имеющие аналогов в мире! Белоснежные песчаные дюны, застилающие горизонт, чистейшие лагуны всех оттенков бирюзы (в которых можно купаться) и буйные оазисы посреди пустыни. Настоящее чудо природы, которое поражает своей масштабностью!

Добавим к нашему путешествию еще водопады Игуасу. Будемсмотреть как мощные потоки воды с грохотом срываются вниз. Поверьте, это завораживает!

Ну а сердце свое оставим в самом невероятном городе мира - в Рио де Жанейро, который точно никого не оставит равнодушным!

Едем?!)