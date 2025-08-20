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Бразилия: Амазония, белоснежные дюны и водопады Игуасу

Едем исследовать Бразилию, друзья! Главным акцентом нашего путешествия является
Бразилия: Амазония, белоснежные дюны и водопады ИгуасуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бразилия: Амазония, белоснежные дюны и водопады ИгуасуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бразилия: Амазония, белоснежные дюны и водопады ИгуасуФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Едем исследовать Бразилию, друзья!

Мы отправимся практически на экватор, к дельте знаменитой реки Амазонки, где буйная тропическая зелень встречается с колониальной историей. Будем пробовать местные деликатесы, знакомиться с ремеслами и традициями, бродить по рынкам, где кипит жизнь, а в воздухе витает аромат пряных трав, которые веками использовали в Амазонии.

А потом доберемся до настоящей жемчужины страны! Ленсойс Мараньенсис - одно из удивительных мест, не имеющие аналогов в мире! Белоснежные песчаные дюны, застилающие горизонт, чистейшие лагуны всех оттенков бирюзы (в которых можно купаться) и буйные оазисы посреди пустыни. Настоящее чудо природы, которое поражает своей масштабностью!

Добавим к нашему путешествию еще водопады Игуасу. Будемсмотреть как мощные потоки воды с грохотом срываются вниз. Поверьте, это завораживает!

Ну а сердце свое оставим в самом невероятном городе мира - в Рио де Жанейро, который точно никого не оставит равнодушным!

Едем?!)

Программа тура по дням

1 день

Ну здравствуй, Бразилия

Мы встретим вас в аэропорту Рио де Жанейро и отвезем в отель с видом на Атлантический океан. В этот день мы отдыхаем после перелета в несколько тысяч километров и ближе к вечеру ступим на белоснежный песок Копакабаны, самого знаменитого пляжа Бразилии.

Ну здравствуй, БразилияНу здравствуй, Бразилия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Душа старого Рио

Начнем наш день с чашечки ароматного бразильского кофе и горячих сырных булочек.

Надеваем удобную обувь, берем головной убор, солнцезащитный крем и отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием города, где полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона, прокатимся на желтом трамвайчике по богемному району Санта Тереза и попробуем посчитать книги в королевской библиотеке.

Остались силы?! Тогда ближе к вечеру выдвигаемся в главный богемный район Лапа. Это место с колониальной архитектурой некоторых особняков, баров и ресторанов дышит историей и музыкой на любой вкус (от самбы, форро до современного фанка)

Душа старого РиоДуша старого РиоДуша старого Рио
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Ландшафты Рио де Жанейро

Наверняка вам миллион раз попадались на глаза фото с поразительным ландшафтом Рио: разнообразные холмы, поросшие буйной зеленью, белоснежные пляжи и бухты. Пришло время все увидеть своими глазами!

Рано утром мы поднимемся на гору Корковаду на комфортном микроавтобусе через лес Тижука к главному символу города - Статуе Христа-Искупителя, который раскинул свои объятия над городом. Статуя сама по себе уже шедевральна, но что поражает еще больше - это виды вокруг. На на этом мы не остановимся!

Заглянем в самое сердце главного праздника страны - закулисье Карнавала)))В специальных ангарах мы увидим как создаются грандиозные аллегорические платформы, каждая из которых - целая история, воплощенная в декорациях. Огромные конструкции, роскошные наряды со стразами и перьями, все это готовиться здесь! Нас ждет история Карнавала, традиции самбашкол и мастер-класс по самбе. Будет весело, обещаю!)

Ландшафты Рио де ЖанейроЛандшафты Рио де ЖанейроЛандшафты Рио де Жанейро
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Рио с высоты

Первая половина дня будет свободна, можно насладиться прогулкой по набережной, окунуться в океан или просто побродить по улочкам города. А для тех, кто хочет особенных впечатлений, есть возможность увидеть город с высоты. Именно вертолетная прогулка откроет невероятные виды на всю красоту атлантического побережья и Статую Христа.

Во второй половине дня отправляемся на Красный пляж, откуда знаменитая канатная дорога поднимет нас на самый пик Сахарной Головы. Два коротких подъема и мы уже на высоте 400 метров наслаждаемся ландшафтами Рио в лучах закатного солнца.

Вечерний перелет в Белем, являющийся главными воротами в тропические леса Амазонки!

Рио с высотыРио с высотыРио с высоты
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Ворота в Амазонию: шоколад и тайны джунглей

Сегодня после завтрака мы отправимся знакомиться с окресностями. Здесь, на берегу широкой реки Гуама, уже ощущается дыхание Амазонии: на рынке Вера-о-Пезо ароматы редких фруктов смешиваются с запахами свежей рыбы, а за городом начинаются лабиринты рек и зеленых островов. Нас ждёт исторический центр с колониальными зданиями, соборами и старинным фортом, откуда начиналась история города.

А после отправимся на остров Комбу, настоящий амазонский рай, до которого доберемся по реке на лодках местных жителей. Знакомство начнем с прогулки по местам произрастания какао, где вблизи увидим деревья, почувствуем аромат цветов и понаблюдаем за процессом сбора урожая. На небольшой ремесленной мастерской какао-бобы ферментируют, сушат и превращают в знаменитый органический шоколад, сохраняя всю эссенцию плода.

А еще мы доберёмся до гигантского дерева Сумаума - это одно из самых впечатляющих деревьев Амазонки. Местные жители считают дерево священным, называя его матерью леса, так как его крона возвышается над всеми остальными деревьями, предоставляя защиту другим видам флоры и фауны.

Завершим наш день на берегу реки: свежая рыба на гриле, вид на джунгли и время для купания или отдыха

Ворота в Амазонию: шоколад и тайны джунглей
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Амазония: остров Маражо

Рано утром отправляемся на остров Маражо, без этого места наша поездка по Бразилии была бы неполноценной. Маражо - это уникальное сочетание амазонской природы и традиционной культуры

Мы будем кататься на традиционных деревянных лодках по спокойным речным протокам, наблюдать за жизнью местных жителей и величественными водными пейзажами, а также заглянем в деревушки, где производят знаменитые маражоанские сыр и керамику. По пути нас ждёт встреча с животными в их естественной среде: водяные буйволы, птицы и другие обитатели острова.

Амазония: остров Маражо
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Остров Попугаев и перелет в Сан-Луис

Утро начнём с поездки на остров попугаев - место, где десятки ярких пернатых взлетают в небо, наполняя джунгли криками и красками. На этой яркой ноте прощаемся с Амазонией, впереди короткий часовой перелет и новая страница нашего путешествия.

Нас встречает Сан-Луис - настоящий музей под открытым небом с колониальными особняками пастельных тонов и мощеными улицами. Здесь царит неповторимая атмосфера, танцуют капоэйру под звуки беримбау, а с рынка доносится запах жаренного кешью, который в больших количествах произрастает в штате. Обед, небольшая прогулка и трансфер в Баррейриньяс (в дороге около 4 часов).

Остров Попугаев и перелет в Сан-ЛуисОстров Попугаев и перелет в Сан-ЛуисОстров Попугаев и перелет в Сан-Луис
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Ленсойс-Мараньенсис: космическая пустыня

Сегодня нас ждет знакомство с одним из самых загадочных мест на планете. Ленсойс Мараньенсис - это обширная территория холмистых песчаных дюн, между которыми в определенное время года образуются озера с дождевой водой. В результате темно-синие лагуны и ослепительно белые дюны образуют причудливую картину, которая расстилается бескрайней простыней

Берем купальника, солнцезащитный крем, головные уборы и движемся в сторону национального парка. Будем гулять по белоснежным пескам самой большой пустыни Бразилии, купаться к в кристально чистых лагунах и наблюдать закат. Место настолько необычное, что сводит с ума фотографов, когда они не могут запечатлеть на снимках все, что видят глазами.

Ленсойс-Мараньенсис: космическая пустыняЛенсойс-Мараньенсис: космическая пустыняЛенсойс-Мараньенсис: космическая пустыня
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Навстречу водопадам

Начнем наш день ярко! Взмываем на легкомоторном самолёте над дюнами Ленсойс. С высоты открывается совершенно другой ракурс: белые пески тянутся волнами, между ними сверкают изумрудные лагуны, а каждый изгиб дюн видно во всей красоте. Панорама с высоты поражает масштабом и свободой, этот вид реально захватывает дух!

После обеда возвращаемся в Сан-Луис и летим навстречу ещё одной мечте!

Навстречу водопадамНавстречу водопадам
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Водопады Игуасу (Бразилия)

Большая вода - так назвали это могучее место индейцы гуарани. Каскад из 275 водопадов восхищает и может даже лишить дара речи на мгновение.

Первую половину дня мы посвятим прогулке по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированным прямо на воде, что дает нам приблизиться к Глотке Дьявола, Грохот воды, брызги, мокрая одежда… Мечты сбываются! Желающие могут взбодриться, прокатившись на лодке под мощными струями воды (опционально)

А после обеда отправляемся в Парк Птиц, где познакомимся с яркими представителями тропических лесов: красными ибисами, розовыми фламинго, яркими ара, и конечно же туканами с их причудливо-желтыми клювами.

Водопады Игуасу (Бразилия)Водопады Игуасу (Бразилия)Водопады Игуасу (Бразилия)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Водопады Игуасу (Аргентина) и завершение тура

Просыпаемся ранним утром, завтракаем, берем паспорта и выдвигаемся в новую страну! Через полтора часа мы уже будем гулять с вами по Аргентинской стороне водопадов, она в 5 раз больше, чем бразильская. Мы отправимся на небольшом поезде сквозь джунгли к Глотке Дьявола. В отличие от Бразильской стороны, здесь нам удастся заглянуть туда сверху. Впечатляет однозначно!

Ближе к вечеру пакуем чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт (Igu)

Желающие могут продлить свой отпуск на пляжах Бразилии и отдохнуть после активных приключений

Водопады Игуасу (Аргентина) и завершение тураВодопады Игуасу (Аргентина) и завершение тураВодопады Игуасу (Аргентина) и завершение тура
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4 и 5 на протяжении всего путешествия
  • Работа локальных гидов
  • Встреча в аэропорту
  • Русскоговорящий сопровождающий 24/7
  • Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
  • Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
  • Подъем на гору Сахарная Голова
  • Подъем к Статуе Христа Искупителя
  • Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
  • Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
  • Входной билет в Парк Птиц
  • Вход в национальный парк - Ленсойс Мараньенсис
Что не входит в цену
  • Международный перелет до Бразилии и обратно
  • Внутренние перелеты
  • Питание
Пожелания к путешественнику

Мы оставляем за собой право переставлять местами дни и любые пункты программы, без общей потери качества услуг

Визы
Гражданам Рф, прибывающим в Аргентину и Бразилию на срок 90 дней, виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Елена! Я живу в Рио-де-Жанейро, и организую туры по странам Латинской Америки в духе приключений и экспедиций. Я фанат насыщенных маршрутов и редких мест, которые собираю по континенту вживую:
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ногами, глазами и сердцем. Это позволяет мне создавать настоящие путешествия с характером, не всегда простые, но всегда невероятные. Когда утром ты стоишь на краю вулкана в Гватемале или плывёшь по Амазонке, а вечером уже отдыхаешь в уютном отеле с горячей водой и бокалом вина. Латинская Америка - регион яркий, мощный и порой непростой. Здесь легко влюбиться в природу, людей и ритм жизни, и так же легко потеряться в логистике, местных особенностях или оказаться без связи где-нибудь посреди джунглей. Поэтому мы берем на себя самое сложное, чтобы вы могли сосредоточиться на самом важном - на впечатлениях! Все туры я сопровождаю лично или через свою проверенную команду. Мы живём в Латинской Америке: турлидеры, гиды и координаторы находятся здесь постоянно и говорят на местных языках. Благодаря этому мы хорошо понимаем регион изнутри, быстро решаем любые вопросы на месте и показываем не только известные места, но и ту Латинскую Америку, которую обычно не видят туристы. Готовы удивляться? Тогда читайте отзывы, выбирайте приключение и пишите мне, чтобы забронировать место в группе!

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