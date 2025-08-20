Описание тура
Едем исследовать Бразилию, друзья!
Мы отправимся практически на экватор, к дельте знаменитой реки Амазонки, где буйная тропическая зелень встречается с колониальной историей. Будем пробовать местные деликатесы, знакомиться с ремеслами и традициями, бродить по рынкам, где кипит жизнь, а в воздухе витает аромат пряных трав, которые веками использовали в Амазонии.
А потом доберемся до настоящей жемчужины страны! Ленсойс Мараньенсис - одно из удивительных мест, не имеющие аналогов в мире! Белоснежные песчаные дюны, застилающие горизонт, чистейшие лагуны всех оттенков бирюзы (в которых можно купаться) и буйные оазисы посреди пустыни. Настоящее чудо природы, которое поражает своей масштабностью!
Добавим к нашему путешествию еще водопады Игуасу. Будемсмотреть как мощные потоки воды с грохотом срываются вниз. Поверьте, это завораживает!
Ну а сердце свое оставим в самом невероятном городе мира - в Рио де Жанейро, который точно никого не оставит равнодушным!
Едем?!)
Программа тура по дням
Ну здравствуй, Бразилия
Мы встретим вас в аэропорту Рио де Жанейро и отвезем в отель с видом на Атлантический океан. В этот день мы отдыхаем после перелета в несколько тысяч километров и ближе к вечеру ступим на белоснежный песок Копакабаны, самого знаменитого пляжа Бразилии.
Душа старого Рио
Начнем наш день с чашечки ароматного бразильского кофе и горячих сырных булочек.
Надеваем удобную обувь, берем головной убор, солнцезащитный крем и отправляемся знакомиться с историческим и культурным наследием города, где полюбуемся мозаичной плиткой на лестнице Селарона, прокатимся на желтом трамвайчике по богемному району Санта Тереза и попробуем посчитать книги в королевской библиотеке.
Остались силы?! Тогда ближе к вечеру выдвигаемся в главный богемный район Лапа. Это место с колониальной архитектурой некоторых особняков, баров и ресторанов дышит историей и музыкой на любой вкус (от самбы, форро до современного фанка)
Ландшафты Рио де Жанейро
Наверняка вам миллион раз попадались на глаза фото с поразительным ландшафтом Рио: разнообразные холмы, поросшие буйной зеленью, белоснежные пляжи и бухты. Пришло время все увидеть своими глазами!
Рано утром мы поднимемся на гору Корковаду на комфортном микроавтобусе через лес Тижука к главному символу города - Статуе Христа-Искупителя, который раскинул свои объятия над городом. Статуя сама по себе уже шедевральна, но что поражает еще больше - это виды вокруг. На на этом мы не остановимся!
Заглянем в самое сердце главного праздника страны - закулисье Карнавала)))В специальных ангарах мы увидим как создаются грандиозные аллегорические платформы, каждая из которых - целая история, воплощенная в декорациях. Огромные конструкции, роскошные наряды со стразами и перьями, все это готовиться здесь! Нас ждет история Карнавала, традиции самбашкол и мастер-класс по самбе. Будет весело, обещаю!)
Рио с высоты
Первая половина дня будет свободна, можно насладиться прогулкой по набережной, окунуться в океан или просто побродить по улочкам города. А для тех, кто хочет особенных впечатлений, есть возможность увидеть город с высоты. Именно вертолетная прогулка откроет невероятные виды на всю красоту атлантического побережья и Статую Христа.
Во второй половине дня отправляемся на Красный пляж, откуда знаменитая канатная дорога поднимет нас на самый пик Сахарной Головы. Два коротких подъема и мы уже на высоте 400 метров наслаждаемся ландшафтами Рио в лучах закатного солнца.
Вечерний перелет в Белем, являющийся главными воротами в тропические леса Амазонки!
Ворота в Амазонию: шоколад и тайны джунглей
Сегодня после завтрака мы отправимся знакомиться с окресностями. Здесь, на берегу широкой реки Гуама, уже ощущается дыхание Амазонии: на рынке Вера-о-Пезо ароматы редких фруктов смешиваются с запахами свежей рыбы, а за городом начинаются лабиринты рек и зеленых островов. Нас ждёт исторический центр с колониальными зданиями, соборами и старинным фортом, откуда начиналась история города.
А после отправимся на остров Комбу, настоящий амазонский рай, до которого доберемся по реке на лодках местных жителей. Знакомство начнем с прогулки по местам произрастания какао, где вблизи увидим деревья, почувствуем аромат цветов и понаблюдаем за процессом сбора урожая. На небольшой ремесленной мастерской какао-бобы ферментируют, сушат и превращают в знаменитый органический шоколад, сохраняя всю эссенцию плода.
А еще мы доберёмся до гигантского дерева Сумаума - это одно из самых впечатляющих деревьев Амазонки. Местные жители считают дерево священным, называя его матерью леса, так как его крона возвышается над всеми остальными деревьями, предоставляя защиту другим видам флоры и фауны.
Завершим наш день на берегу реки: свежая рыба на гриле, вид на джунгли и время для купания или отдыха
Амазония: остров Маражо
Рано утром отправляемся на остров Маражо, без этого места наша поездка по Бразилии была бы неполноценной. Маражо - это уникальное сочетание амазонской природы и традиционной культуры
Мы будем кататься на традиционных деревянных лодках по спокойным речным протокам, наблюдать за жизнью местных жителей и величественными водными пейзажами, а также заглянем в деревушки, где производят знаменитые маражоанские сыр и керамику. По пути нас ждёт встреча с животными в их естественной среде: водяные буйволы, птицы и другие обитатели острова.
Остров Попугаев и перелет в Сан-Луис
Утро начнём с поездки на остров попугаев - место, где десятки ярких пернатых взлетают в небо, наполняя джунгли криками и красками. На этой яркой ноте прощаемся с Амазонией, впереди короткий часовой перелет и новая страница нашего путешествия.
Нас встречает Сан-Луис - настоящий музей под открытым небом с колониальными особняками пастельных тонов и мощеными улицами. Здесь царит неповторимая атмосфера, танцуют капоэйру под звуки беримбау, а с рынка доносится запах жаренного кешью, который в больших количествах произрастает в штате. Обед, небольшая прогулка и трансфер в Баррейриньяс (в дороге около 4 часов).
Ленсойс-Мараньенсис: космическая пустыня
Сегодня нас ждет знакомство с одним из самых загадочных мест на планете. Ленсойс Мараньенсис - это обширная территория холмистых песчаных дюн, между которыми в определенное время года образуются озера с дождевой водой. В результате темно-синие лагуны и ослепительно белые дюны образуют причудливую картину, которая расстилается бескрайней простыней
Берем купальника, солнцезащитный крем, головные уборы и движемся в сторону национального парка. Будем гулять по белоснежным пескам самой большой пустыни Бразилии, купаться к в кристально чистых лагунах и наблюдать закат. Место настолько необычное, что сводит с ума фотографов, когда они не могут запечатлеть на снимках все, что видят глазами.
Навстречу водопадам
Начнем наш день ярко! Взмываем на легкомоторном самолёте над дюнами Ленсойс. С высоты открывается совершенно другой ракурс: белые пески тянутся волнами, между ними сверкают изумрудные лагуны, а каждый изгиб дюн видно во всей красоте. Панорама с высоты поражает масштабом и свободой, этот вид реально захватывает дух!
После обеда возвращаемся в Сан-Луис и летим навстречу ещё одной мечте!
Водопады Игуасу (Бразилия)
Большая вода - так назвали это могучее место индейцы гуарани. Каскад из 275 водопадов восхищает и может даже лишить дара речи на мгновение.
Первую половину дня мы посвятим прогулке по пешеходным дорожкам комплекса, некоторые из них спроектированным прямо на воде, что дает нам приблизиться к Глотке Дьявола, Грохот воды, брызги, мокрая одежда… Мечты сбываются! Желающие могут взбодриться, прокатившись на лодке под мощными струями воды (опционально)
А после обеда отправляемся в Парк Птиц, где познакомимся с яркими представителями тропических лесов: красными ибисами, розовыми фламинго, яркими ара, и конечно же туканами с их причудливо-желтыми клювами.
Водопады Игуасу (Аргентина) и завершение тура
Просыпаемся ранним утром, завтракаем, берем паспорта и выдвигаемся в новую страну! Через полтора часа мы уже будем гулять с вами по Аргентинской стороне водопадов, она в 5 раз больше, чем бразильская. Мы отправимся на небольшом поезде сквозь джунгли к Глотке Дьявола. В отличие от Бразильской стороны, здесь нам удастся заглянуть туда сверху. Впечатляет однозначно!
Ближе к вечеру пакуем чемоданы, обнимаемся и выдвигаемся в аэропорт (Igu)
Желающие могут продлить свой отпуск на пляжах Бразилии и отдохнуть после активных приключений
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 и 5 на протяжении всего путешествия
- Работа локальных гидов
- Встреча в аэропорту
- Русскоговорящий сопровождающий 24/7
- Все входные билеты на достопримечательности и национальные парки
- Пешеходная экскурсия по Рио-де-Жанейро
- Подъем на гору Сахарная Голова
- Подъем к Статуе Христа Искупителя
- Входной билет на водопады Игуасу (Аргентина)
- Входной билет на водопады Игуасу (Бразилия)
- Входной билет в Парк Птиц
- Вход в национальный парк - Ленсойс Мараньенсис
Что не входит в цену
- Международный перелет до Бразилии и обратно
- Внутренние перелеты
- Питание
Пожелания к путешественнику
Мы оставляем за собой право переставлять местами дни и любые пункты программы, без общей потери качества услуг